El Papa recibirá a Marco Rubio y busca bajar la tensión tras los cruces con Donald Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribará este miércoles a Roma para mantener una audiencia con el Papa León XIV en un intento por descomprimir la relación entre la Casa Blanca y el Vaticano, deteriorada tras reiteradas críticas del presidente Donald Trump contra el pontífice por su postura frente al conflicto con Irán.

El último cruce se produjo en una entrevista difundida el martes, donde Trump cuestionó con dureza al líder de la Iglesia. “Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente. No le importa en absoluto que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó. Desde el Vaticano, el Papa respondió que la Iglesia “hace años que está contra la posesión de armas nucleares”.

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Días antes, el mandatario estadounidense ya había marcado distancia al señalar: “No soy un gran fan” de León XIV, y agregó que no desea “un Papa que piensa que es aceptable que Irán posea el arma nuclear”.

El embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burich, intentó bajar el tono del conflicto y anticipó el espíritu del encuentro. “Las naciones tienen desacuerdos y creo que uno de los modos para superarlos es a través de la fraternidad y un diálogo auténtico. El secretario de Estado Rubio arriba con este espíritu, para mantener una conversación franca sobre la política estadounidense y empeñarse en el diálogo”, sostuvo.

Las recientes declaraciones de Trump profundizaron la tensión y elevan la expectativa sobre el rol de Rubio como interlocutor clave para sostener abiertos los canales entre la Casa Blanca y el Vaticano. Pese a las diferencias, ambas partes buscan evitar una ruptura mayor.

El propio Papa, al retirarse de Castel Gandolfo, reafirmó su posición ante la prensa: “La misión de la Iglesia es predicar la paz. Si alguno quiere criticarme por anunciar el Evangelio, lo haga con la verdad. Hace años que la Iglesia está contra las armas nucleares”. Sobre la reunión con el funcionario estadounidense, agregó: “Espero que sea un buen diálogo”.

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Desde la Santa Sede también salieron a respaldar al pontífice. El secretario de Estado, Pietro Parolin, remarcó que “el Papa ya ha dado una respuesta muy muy cristiana, diciendo que él está haciendo lo que su rol exige, o sea, predicar la paz”. Y añadió: “Creo que puede gustar o no. Es un discurso del cual no todos están en la misma línea, pero es la respuesta del Papa”.

Parolin subrayó además que León XIV “va adelante por su camino, en el sentido de predicar el Evangelio en cada ocasión, oportuna o inoportuna”, y dejó abierta la posibilidad de nuevas respuestas frente a los cuestionamientos.

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Sostuvo que la influencia del pontífice radica “en su capacidad de persuasión, fundada en la fe y en la capacidad de dialogar con todos”, lo que le permite trasladar “las exigencias concretas de millones de personas”. “El Papa representa a 1.400 millones de fieles distribuidos en todo el mundo. Para la Iglesia son todos hermanos y hermanas”, completó.

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Durante su paso por Italia, Rubio también mantendrá reuniones con la primera ministra Giorgia Meloni y otros integrantes del gobierno. La dirigente, que recientemente celebró la estabilidad de su gestión, atraviesa un momento incómodo tras haber respaldado la postura del Papa frente a Trump, lo que generó malestar en el presidente estadounidense.

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El viernes, en paralelo, el Papa celebrará el primer aniversario de su elección, ocurrida el 8 de mayo de 2025, en medio de un contexto internacional atravesado por tensiones políticas y desafíos diplomáticos.

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