Elon Musk proyectó una inversión de hasta USD 119.000 millones para la construcción de una fábrica de chips de inteligencia artificial en el Condado de Grimes, Texas. El plan, denominado Terafab, contempla que SpaceX desarrolle una planta de semiconductores y computación avanzada de próxima generación bajo un modelo de integración vertical.

Según el portal Infobae, el aviso de audiencia pública del condado detalló que la obra se ejecutará en varias fases con un desembolso inicial de USD 55.000 millones. El proyecto sumó recientemente el apoyo de Intel, compañía que aportará su experiencia en el diseño y empaquetado de silicio de alto rendimiento.

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La iniciativa busca mitigar la escasez de componentes y potenciar el ecosistema de IA del magnate. Las partes involucradas indicaron que la meta es alcanzar una capacidad de procesamiento anual de 1 teravatio (TW).

La instalación unificará en un solo predio el procesamiento lógico, el almacenamiento de memoria y el empaquetado. Esta infraestructura permitirá a la firma producir entre 100.000 y 200.000 millones de chips personalizados cada año para su uso interno.

El desarrollo central de la planta será el chip AI5 de quinta generación. Este componente fue diseñado para gestionar el software de conducción autónoma de los vehículos, los sistemas de los robotaxis Cybercab y las funciones motrices de los robots Optimus. La producción piloto comenzará en 2026, mientras que la escala industrial se programó para el año siguiente.

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La integración total de la cadena de suministro permitirá a Tesla evitar la dependencia de proveedores asiáticos, sector que actualmente domina la fabricación de semiconductores a nivel mundial. El uso de tecnología de 2 nanómetros posicionará a la planta en el segmento más avanzado de la industria global.

La concreción de la planta fortalecerá la infraestructura de entrenamiento de modelos de IA en la supercomputadora Dojo. Asimismo, los procesadores fabricados en Texas alimentarán los desarrollos de xAI, empresa que será absorbida por la nueva división SpaceXAI.

¿Por qué se eligió Texas para la construcción de la planta de chips?

El estado ofrece condiciones fiscales favorables y una infraestructura energética que permite el despliegue de instalaciones de gran escala. Texas se consolidó como el centro operativo principal para las empresas del magnate tras el traslado de la sede central de Tesla desde California.

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La planta se convertirá en una de las pocas fuera de Asia con capacidad propia para manufacturar chips a gran escala. "Terafab busca anticipar y mitigar una posible escasez de chips en los próximos años", informaron desde el entorno de la compañía.

La estrategia de Elon Musk apunta a una autonomía tecnológica total. Al controlar el hardware y el software, la organización busca acelerar la llegada de la conducción autónoma total (FSD). El éxito de Terafab determinará la viabilidad comercial de los robots humanoides, que requieren procesadores específicos para operar en entornos humanos de forma fluida.