La peregrinación del Hajj, considerada la mayor concentración religiosa del mundo, enfrenta un escenario cada vez más complejo por el impacto del cambio climático. Un nuevo estudio científico advierte que el calor extremo y la humedad registrados durante el evento ya representan un riesgo grave para la salud humana, incluso para personas jóvenes y sanas. El fenómeno no solo afecta la seguridad de los peregrinos, sino que también reconfigura la organización de uno de los rituales más importantes del islam.

Investigadores de la Unión Europea de Geociencias analizaron en detalle las condiciones climáticas durante el Hajj de 2024, que reunió a millones de fieles en La Meca, Arabia Saudita. El trabajo se centró en medir la combinación de temperatura y humedad, un factor clave para determinar el estrés térmico sobre el cuerpo humano.

Durante los cinco días que duró la peregrinación, se registraron aproximadamente 1.300 muertes asociadas al calor extremo. En algunos momentos, las temperaturas superaron los 50 grados, con picos que alcanzaron niveles considerados incompatibles con la supervivencia prolongada al aire libre. Según los expertos, estas condiciones no fueron episodios aislados, sino que se repitieron durante varias horas a lo largo de cada jornada.

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El primer día crítico se produjo el 17 de junio de 2024, cuando el calor y la humedad combinados superaron los llamados umbrales de supervivencia. “El 17 de junio de 2024, el efecto combinado del calor y la humedad superó el umbral de supervivencia incluso para adultos jóvenes y sanos durante aproximadamente cuatro horas consecutivas”, explicó el investigador Atta Ullah.

Y agregó: “Durante este periodo, el cuerpo humano no puede mantener una temperatura corporal segura únicamente mediante la transpiración, lo que hace que la exposición al aire libre sin sombra sea potencialmente mortal”.

Un ritual masivo expuesto a temperaturas récord

El Hajj es uno de los cinco pilares del islam y es obligatorio para todo musulmán que cuente con la capacidad física y económica para realizarlo al menos una vez en la vida. Cada año, millones de personas viajan a La Meca para participar de un evento de cinco días que incluye una serie de rituales profundamente simbólicos, la mayoría de ellos realizados al aire libre.

La peregrinación anual del Hajj a La Meca reúne anualmente a más de 2 millones de personas.

Entre las prácticas centrales se encuentran la circunvalación de la Kaaba, el recorrido entre Safa y Marwa, la oración en el Monte Arafat, las noches en Mina y Muzdalifah, y la lapidación del diablo, conocida como Rami al-Jamarat. Estas actividades requieren largas horas de exposición al sol y a temperaturas extremas, un factor que se vuelve cada vez más crítico con el calentamiento global.

El estudio señala que durante el Hajj de 2024 los límites de supervivencia humana se superaron durante “varias horas” cada día de la peregrinación. Según el centro meteorológico nacional saudí, la temperatura llegó a 51,8 grados en la Gran Mezquita de La Meca, una cifra excepcional incluso para una región acostumbrada al calor intenso.

El Día de Arafat fue identificado como el momento de mayor riesgo. Durante esta jornada, los peregrinos permanecen todo el día en una llanura abierta, con escasa o nula sombra, lo que incrementa de forma drástica el impacto del calor sobre el cuerpo. El informe subraya que este ritual concentra las condiciones más peligrosas desde el punto de vista climático.

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Las imágenes del Hajj de 2024 mostraron a miles de personas utilizando paraguas para protegerse del sol y a equipos médicos evacuando peregrinos afectados por golpes de calor. Aun así, los especialistas remarcan que estas medidas individuales resultan insuficientes frente a un fenómeno climático cada vez más extremo.

Adaptaciones insuficientes y un futuro cada vez más incierto

En los últimos años, las autoridades saudíes implementaron distintas adaptaciones para reducir los riesgos. Algunas ceremonias, como el Sa’i, fueron trasladadas a espacios interiores, mientras que en Mina se construyeron refugios y estructuras más permanentes para ofrecer sombra y descanso. Sin embargo, el estudio advierte que estas soluciones tienen un alcance limitado.

“Las medidas de adaptación pueden reducir parte del peligro, pero no pueden eliminar por completo la amenaza si el calentamiento global continúa”, señalaron los investigadores. El problema, explican, es que el aumento sostenido de las temperaturas puede volver obsoletas incluso las infraestructuras más recientes.

En 2024, durante los cinco días que duró la peregrinación, se registraron aproximadamente 1.300 muertes asociadas al calor extremo.

El calendario islámico, basado en el ciclo lunar, hace que el Hajj se adelante unos 11 o 12 días cada año respecto del calendario gregoriano. Esto implica que, durante las próximas dos o tres décadas, la peregrinación coincidirá con estaciones relativamente más frescas, lo que ofrecerá un alivio temporal.

No obstante, a partir de aproximadamente 2050, el Hajj volverá a celebrarse en los meses más cálidos. Según el estudio, ese escenario podría hacer que las futuras peregrinaciones sean aún más peligrosas si no se logra frenar el calentamiento global.

“El cambio climático ya no es solo un problema ambiental, ahora está afectando la práctica religiosa, la salud humana y la economía de las reuniones a escala mundial”, sostuvieron los investigadores. Y concluyeron con una advertencia directa: “Para el Hajj, uno de los viajes más sagrados y físicamente exigentes del mundo, la amenaza es inmediata, grave y creciente”.