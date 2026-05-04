Científicos del CONICET, en colaboración con el Instituto Antártico Argentino (IAA) y la UBA, demostraron que el detector de rayos cósmicos llamado Neurus puede usarse como una herramienta para monitorear la atmósfera terrestre. El estudio se realizo en la Base Marambio y fue publicado en Earth and Space Science.

Uno de los autores de la investigación, Sergio Dasso, explicó que en la investigación se observó una "fuerte correlación entre los niveles de rayos cósmicos y la presión atmosférica a unos 15 km de altitud".

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El detector Neurus aprovechó cuando una partícula con carga eléctrica atraviesa el agua a una velocidad superior a la de la luz para registrar el paso de los rayos cósmicos secundarios. Por el momento, la herramienta registra una 600 mil partículas por hora.

“El dispositivo consiste principalmente en un tanque de agua ultrapura equipado con un sensor de alta sensibilidad (fotomultiplicador) capaz de detectar y amplificar estos pulsos de luz extremadamente tenues", indicó Noelia Santos, primera autora del estudio.

"Dado que estas señales duran apenas unas decenas de nanosegundos, el sistema electrónico de adquisición de datos es de frontera, permitiendo medir con precisión cuántas partículas llegan y cuánta energía deposita cada una, capturando algo así como la ‘huella digital’ de la partícula observada”, agregó.

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"Este enfoque ofrece un método potencialmente práctico y rentable para monitorear la baja estratosfera en la Antártida, una región de particular interés debido a su comportamiento único y dinámico, que desempeña un papel fundamental en los procesos atmosféricos globales”, incluyó en su explicación Dasso.

Qué es el Proyecto Neurus

Neurus es un nodo antártico de la colaboración internacional Latin American Giant Observatory (LAGO). El proyecto es liderado por el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE, UBA, CONICET), en colaboración con la IAA y el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos.

El proyecto actual requirió una coordinación compleja que abarcó varias etapas críticas. Una de ellas fue el Desarrollo Tecnológico: el detector fue construido íntegramente en los laboratorios espaciales del IAFE, mejorando diseños previos.

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La Infraestructura de Precisión fue otro de los pilares. El sistema cuenta con tecnología de frontera, como el estampado de tiempo para cada partícula de resolución de 10 nanosegundos, gracias a la sincronización por GPS.

“Este desarrollo es pionero y original, ya que no existen otros observatorios de estas características operando actualmente en suelo antártico. Los resultados que encontramos consolidan una perspectiva innovadora: el uso de los rayos cósmicos como sensores ambientales de precisión, abriendo nuevas vías para monitorear y entender mejor componentes antárticas”, afirma Santos.