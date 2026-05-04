Un nuevo estudio impulsado por la NASA volvió a poner en el centro de la escena científica la hipótesis de que el planeta Marte pudo haber sido habitable en el pasado. Un nuevo hallazgo detectó rastros de 16 vías fluviales antiguas que habrían moldeado el terreno marciano hace miles de millones de años, Además, abrió nuevos interrogantes sobre la eventual presencia de vida microbiana en épocos primitivas.

Los especialistas de la agencia espacial estadounidense explicaron que estos sistemas presentan características similares a redes hidrográficas terrestres, con canales principales, afluentes y depósitos sedimentarios. En algunos casos, incluso se observaron deltas bien definidos, lo que sugiere la existencia de cuerpos de agua estables en los que los ríos desembocaban.

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A partir del análisis de imágenes de alta resolución y datos topográficos recolectados por sondas orbitales y vehículos exploradores de la agencia espacial estadounidense, los investigadores sostienen que en el pasado remoto existieron condiciones climáticas capaces de sostener ríos persistentes y lagos de gran extensión.

La NASA escaneó la superficie de Marte y halló rastros de 16 vías fluviales antiguas

La investigación también reveló que la formación de estos sistemas fluviales estuvo estrechamente vinculada a cambios en la atmósfera marciana. Se cree que, en aquel entonces, Marte poseía una atmósfera más densa que permitía temperaturas más elevadas y la presencia sostenida de agua en estado líquido.

Los datos fueron obtenidos gracias a misiones como el rover Perseverance, que continúa explorando la superficie marciana, así como por satélites que orbitan el planeta y proporcionan mapas detallados del relieve. Estas herramientas permitieron a los científicos detectar patrones geológicos que antes pasaban desapercibidos.

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16 sistemas fluviales formados en el planeta Marte por procesos geológicos

El aspecto más relevante del estudio de la NASA radica en la identificación de al menos 16 sistemas fluviales distintos, distribuidos en diversas zonas del planeta. Estas formaciones fueron creadas a lo largo de millones de años por procesos geológicos complejos, que incluyeron la erosión del terreno, la sedimentación y cambios en la actividad volcánica.

Rastros de 16 vías fluviales antiguas en Marte

Según los expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, comprender cómo se formaron estos sistemas fluviales no sólo permite reconstruir el pasado del planeta rojo, sino también anticipar dónde podrían encontrarse signos de vida antigua. Las zonas donde hubo agua son consideradas prioritarias para futuras misiones de exploración.

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El descubrimiento representa un nuevo avance en la exploración espacial y reafirma el interés científico global por el planeta rojo. A medida que la tecnología continúa evolucionando, la comunidad científica espera obtener respuestas más precisas sobre uno de los mayores interrogantes de la humanidad: si alguna vez existió vida más allá de la Tierra.

PM