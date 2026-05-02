Un "dragón" en Marte: Curiosity halló numerosas rocas con forma de escamas

El rover Curiosity volvió a encontrar una pista llamativa sobre el pasado de Marte. Durante su recorrido hacia un cráter llamado Antofagasta, el vehículo de la NASA fotografió rocas con un patrón extraño, similar a escamas de reptil o a un panal endurecido sobre el suelo marciano. Las imágenes fueron tomadas el 13 de abril de 2026, durante el sol 4865 de la misión, por lo que el análisis científico todavía está en una etapa inicial.

La descripción fue difundida por la NASA y retomada por el medio científico Robotitus. Abigail Fraeman, científica del proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, describió esas formaciones como "polígonos con forma de panal". Según explicó, Curiosity ya había observado patrones poligonales en otras zonas de Marte, aunque nunca con una presencia tan abundante y extendida sobre el terreno.

A simple vista, el terreno parece cubierto por placas irregulares con bordes marcados. Esa apariencia alimentó la comparación informal con "escamas de dragón", una imagen útil para dimensionar el aspecto de las rocas. Para los científicos, lo relevante no es la comparación visual, sino la forma en que esas grietas quedaron organizadas.

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En la Tierra, las grietas poligonales pueden formarse cuando el suelo se expande y se contrae repetidamente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el barro se moja, se seca y vuelve a pasar por ciclos similares durante mucho tiempo. También existen patrones parecidos en suelos congelados, como los de la Antártida, donde el hielo interno se dilata y se contrae con los cambios de temperatura.

La pista de las grietas antiguas

Una posible explicación es que las rocas hayan conservado grietas de desecación, un fenómeno conocido en fondos de charcos secos o terrenos lodosos. Cuando el barro se seca una sola vez, suele generar fracturas con intersecciones en forma de T. Cuando el proceso se repite muchas veces, esas grietas pueden madurar y formar uniones en forma de Y, hasta crear figuras más regulares y parecidas a hexágonos.

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La diferencia es relevante porque Marte perdió su agua líquida superficial hace muchísimo tiempo. Curiosity encontró la primera evidencia clara de grietas de desecación marcianas hace menos de una década, lo que convirtió a estos patrones en una señal valiosa para reconstruir ambientes antiguos. Si las figuras de Antofagasta se originaron por ciclos repetidos de humedad y sequedad, podrían apuntar a un Marte con cambios estacionales o ambientales más complejos de lo que se pensaba.

El hallazgo recuerda a Pontours, otra región marciana estudiada en 2023. Allí, los científicos identificaron hexágonos bien preservados que también fueron interpretados como posibles rastros de ciclos alternados de barro húmedo y secado posterior. La comparación con Antofagasta puede ayudar a entender si ambos terrenos comparten una historia geológica parecida o si responden a procesos distintos.

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Antofagasta, de todos modos, presenta diferencias importantes. Los patrones parecen más extensos y muestran crestas elevadas, un rasgo que podría haberse formado cuando minerales rellenaron grietas antiguas. Con el paso del tiempo, esos minerales habrían resistido mejor la erosión que la roca circundante, dejando bordes sobresalientes sobre el terreno.

Qué buscará ahora la NASA

Curiosity ya tomó imágenes y datos químicos antes de continuar su recorrido. Ese material permitirá estudiar la composición de las rocas, la distribución de las crestas y la relación entre los polígonos y el suelo que los rodea. Con esos datos, los investigadores podrán evaluar si el patrón está relacionado con barro seco, minerales depositados en fracturas o una combinación de procesos marcianos.

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El hallazgo no confirma por sí solo la presencia de agua en esa zona. Su valor está en que agrega información al registro climático del planeta rojo. Las rocas marcianas todavía guardan señales de condiciones muy distintas a las actuales, cuando el planeta ya es un desierto frío y seco. Las "escamas de dragón" de Antofagasta quedarán ahora bajo análisis para precisar qué papel tuvo el agua en su formación.

DCQ