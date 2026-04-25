Un chip resistió el calor de Venus y podría cambiar la exploración de los mundos más hostiles

Un equipo de la Universidad del Sur de California presentó un chip de memoria que funcionó a 700 grados Celsius, una temperatura superior a la de la superficie de Venus y muy por encima de lo que tolera la electrónica actual. El trabajo fue publicado en Science y mostró un resultado poco habitual incluso dentro de los laboratorios que prueban materiales bajo condiciones extremas. La novedad fue difundida en español por Robotitus, que retomó el estudio liderado por el profesor Joshua Yang. Según los autores, los 700 grados no coincidieron con una falla del dispositivo. Fue el máximo que permitía el sistema de pruebas disponible. Hasta ese punto, el chip seguía operativo.

La mayoría de los dispositivos electrónicos empieza a degradarse mucho antes de llegar a temperaturas de ese tipo. A medida que el calor sube, los materiales internos cambian su comportamiento, se alteran sus propiedades eléctricas y aumentan las posibilidades de una falla irreversible. Venus concentra ese problema de una forma brutal. La temperatura en su superficie ronda los 460 grados Celsius, suficiente para inutilizar en poco tiempo los sistemas de una sonda. Las misiones que lograron llegar hasta allí resistieron apenas unas horas antes de quedar fuera de servicio.

Ese mismo límite aparece en otros escenarios exigentes, aunque menos conocidos fuera del ámbito técnico: perforaciones geotérmicas, reactores nucleares, instalaciones industriales de alta temperatura y tecnologías vinculadas a la fusión. En todos esos campos, el calor decide cuánto tiempo puede durar un sensor y qué electrónica se puede usar sin que colapse.

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Cómo está construido el dispositivo

El componente pertenece a la familia de los memristores, piezas muy pequeñas que pueden almacenar información y participar en su procesamiento. Esa combinación interesa desde hace años porque permite pensar memorias más eficientes y sistemas de computación más compactos.

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Para construir este chip, los investigadores usaron tungsteno, óxido de hafnio y grafeno. El tungsteno tiene uno de los puntos de fusión más altos entre los metales. El óxido de hafnio es una cerámica muy estable. El grafeno, una capa ultrafina de carbono, ocupó un lugar central dentro del diseño. El resultado dependió de esa combinación. El trabajo no apuntaba solo a reunir materiales resistentes, sino a resolver una falla concreta que suele destruir estos dispositivos cuando se los lleva demasiado lejos.

En muchos chips sometidos a calor extremo, los átomos del metal empiezan a desplazarse y terminan formando puentes entre capas que deberían permanecer separadas. Cuando aparece ese puente, llega el cortocircuito y el componente deja de servir.

En este caso, los investigadores observaron que los átomos de tungsteno no lograban adherirse al grafeno. Esa incompatibilidad frenó el mecanismo que suele arruinar el dispositivo. El puente interno no llegó a formarse y la estructura mantuvo su estabilidad durante la prueba. Ese punto ayuda a explicar por qué el chip siguió funcionando donde otros suelen fallar. La resistencia térmica no dependió únicamente de la robustez general de los materiales, sino de una interacción puntual que evitó la aparición del cortocircuito.

Un hallazgo que apareció durante el proceso

Los autores contaron que no habían arrancado buscando exactamente este resultado. Mientras estudiaban otros aspectos del dispositivo, se encontraron con una resistencia térmica mucho más alta de la esperada. A partir de ahí, el foco del análisis se desplazó hacia el papel de cada capa y hacia la función del grafeno dentro del conjunto.

Ese recorrido también ordena mejor el hallazgo. No se trató de un único material extraordinario que resolvió todo por sí solo, sino de una arquitectura que respondió mejor de lo previsto y permitió entender con más precisión qué estaba pasando dentro del chip.

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Todavía falta bastante para ver este desarrollo convertido en una sonda lista para operar en Venus. Entre una prueba de laboratorio y una aplicación real hay etapas largas de validación, fabricación y adaptación a condiciones mucho más complejas. De todos modos, el avance ya empuja una frontera técnica concreta.

Un chip de memoria capaz de seguir funcionando a esa temperatura amplía las opciones para diseñar sensores, sistemas de monitoreo y electrónica de control en lugares donde hoy las fallas llegan demasiado rápido. Ahí entran misiones planetarias, equipos para perforaciones profundas y varias tecnologías energéticas que trabajan bajo presión térmica constante.

En la práctica, el resultado vuelve más amplio el rango de trabajo posible para una clase de componentes que hasta ahora quedaba limitada por el calor. En ingeniería, esa diferencia puede redefinir qué instrumentos conviene construir y qué ambientes dejan de estar descartados desde el comienzo.

Lo que cambia a partir de este resultado

Venus seguirá siendo, por bastante tiempo, un destino hostil para cualquier máquina. Pero este trabajo mueve la discusión. Ya no se trata solo de cuánto dura una sonda antes de fallar, sino de qué tipo de componentes podría sostenerse durante más tiempo sobre ese terreno.

El estudio no resuelve por completo ese desafío. Lo que hace es acercarlo. Para una tecnología que durante años chocó contra el mismo techo térmico, haber llegado a 700 grados ya modifica el punto de partida.

DCQ