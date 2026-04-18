Nanoenzimas y origen de la vida: la nueva hipótesis

El origen de la vida sigue siendo uno de los puntos más oscuros de la ciencia. Hay buenas hipótesis sobre piezas sueltas del proceso, pero todavía cuesta ordenar la secuencia completa: cómo un planeta cargado de gases, agua, minerales y compuestos simples terminó produciendo moléculas capaces de organizarse, replicarse y evolucionar.

En ese terreno se mete una propuesta nueva publicada en Research y difundida por Robotitus. La llamada hipótesis de las nanoenzimas sugiere que ciertas nanopartículas minerales presentes en la Tierra primitiva pudieron haber cumplido un papel decisivo en las primeras etapas de esa transición. El foco está puesto en los nanozymes, partículas diminutas que, sin ser sistemas vivos, pueden acelerar reacciones químicas de una manera comparable a la de algunas enzimas.

Un planeta lleno de superficies activas

La idea parte de un problema viejo. Para que aparecieran los primeros biopolímeros no alcanzaba con tener materia prima disponible. Hacía falta también un entorno capaz de reunir moléculas, mantenerlas cerca, favorecer reacciones útiles y evitar que todo se dispersara enseguida. Ahí es donde entran estas nanoenzimas minerales.

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Según el trabajo, esas partículas pudieron actuar como centros de reacción en la Tierra temprana. Habrían concentrado compuestos, canalizado energía y dado cierta estabilidad a procesos químicos muy frágiles. En algunos casos también pudieron ofrecer protección frente a la radiación ultravioleta, un factor que en aquel planeta joven tenía un peso mucho mayor que hoy.

La hipótesis imagina un paisaje bastante menos pasivo que el de una “sopa primordial” uniforme. Volcanismo, sistemas geotérmicos, ciclos de humedad y sequedad, cambios bruscos de temperatura y minerales activos formando superficies útiles. La química prebiótica habría ocurrido en medio de ese movimiento.

La pista de las nanoenzimas

El trabajo liderado por Yongdong Jin, de la Universidad de Shenzhen, propone mirar esas nanopartículas como una pieza que ayuda a ordenar otras teorías previas. No desplaza del mapa al mundo de ARN, al de lípidos, al metabolismo primero ni a otras propuestas conocidas. Intenta darles un soporte físico y químico más amplio.

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Ese punto vuelve a la hipótesis atractiva. En vez de apostar todo a una molécula única o a una reacción extraordinaria, sugiere un escenario donde muchas rutas químicas pudieron avanzar al mismo tiempo, con ayuda de partículas minerales que ya tenían actividad catalítica. La Tierra, bajo esa mirada, no sería apenas el lugar donde ocurrió el origen de la vida, sino un sistema que colaboró activamente para que ocurriera.

El artículo también subraya que esos nanozymes no pertenecen solo al pasado remoto. Siguen presentes hoy en océanos, suelos, atmósfera y aguas dulces, donde intervienen en distintos ciclos biogeoquímicos. Además, su formación natural parece más plausible de lo que se pensaba: pueden surgir durante la meteorización de minerales o bajo la acción de la radiación ultravioleta.

Una hipótesis amplia, no un cierre definitivo

Entre los aspectos más llamativos del trabajo aparece incluso la posibilidad de un “mundo de oro”, con nanopartículas de ese metal actuando como nanoenzimas especialmente eficaces en ciertos contextos. Es un punto todavía especulativo, pero marca la amplitud del enfoque: el interés no está en una única sustancia milagrosa, sino en una red mineral capaz de sostener química compleja durante mucho tiempo.

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La propuesta no resuelve el enigma del origen de la vida. Tampoco pretende hacerlo. Su fuerza está en otro lado: desplaza la atención hacia el entorno y recuerda que la biología no tuvo por qué empezar de golpe, en una reacción aislada, sino en un planeta donde muchas superficies, ciclos y materiales trabajaban a favor de la complejidad.

Esa escena no entrega una respuesta final. Sí ofrece una imagen más concreta del problema. Antes de las células, antes del ADN, antes incluso de cualquier metabolismo reconocible, pudo haber habido minerales diminutos haciendo una parte importante del trabajo.

DCQ