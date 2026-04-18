Descubren en la Luna un cráter gigante recién formado

La Luna parece quieta vista desde la Tierra. Lo que muestra su superficie cuenta otra cosa. Está llena de cicatrices abiertas por impactos de todas las escalas, algunas antiquísimas y otras mucho más nuevas. Como allí no hay lluvia, viento ni erosión, casi todo queda expuesto durante muchísimo tiempo.

Ahora apareció una herida fresca. Un equipo de investigadores detectó un cráter de unos 225 metros de diámetro abierto por una roca espacial a fines de la primavera de 2024. La información fue difundida por Robotitus y tiene un valor especial por una razón simple: el orbitador Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA había fotografiado esa zona antes y después del choque.

Esa comparación permitió ver con claridad qué cambió en el terreno. Hasta ahora, el cráter más grande detectado durante la misión del LRO rondaba los 70 metros. Este nuevo impacto lo supera por más de tres veces.

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Un evento poco común

Los modelos que usan los científicos para estimar este tipo de colisiones indican que un cráter así debería formarse, en promedio, una vez cada 139 años en un mismo lugar de la Luna. Encontrarlo tan poco después de su nacimiento fue, en ese sentido, una coincidencia excepcional.

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La estructura tiene forma de embudo y alcanza unos 43 metros de profundidad. En torno al borde quedaron grandes bloques de roca expulsados por la explosión. Algunos miden cerca de 13 metros. La disposición de ese material también ayudó a reconstruir cómo llegó el objeto: todo indica que entró desde el sur-suroeste y lanzó la mayor parte de los escombros hacia el norte.

Dentro del cráter aparecieron zonas más oscuras que el resto del terreno. La interpretación más probable es que allí haya rocas vitrificadas, material que se derritió por el calor extremo del impacto y se solidificó enseguida. Esa huella interesa porque conserva una señal directa de la energía liberada en la colisión.

Por qué importa

El hallazgo vale por el tamaño del cráter, pero sobre todo por la calidad del registro. Tener imágenes del antes y el después a escala de metros no es habitual en impactos recientes de este tipo. Ese material permite ajustar los modelos que explican cómo se forman los cráteres y cómo se dispersa la roca expulsada.

La utilidad no se agota en la Luna. Esos modelos también se aplican a otros cuerpos del Sistema Solar, donde las superficies conservan marcas parecidas y funcionan como archivo de su historia geológica.

La oscuridad le ganó una carrera a la luz

La investigación fue presentada en marzo durante la edición 57 de la Lunar and Planetary Science Conference. El hallazgo deja una imagen rara y precisa de un proceso que sigue activo. La Luna no es un paisaje detenido. Sigue recibiendo golpes. Esta vez, uno de ellos quedó registrado casi desde el primer momento.

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