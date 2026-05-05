Científicos advierten que el cambio climático podría expandir virus mortales trasmitidos por roedores

Tres muertes a bordo de un crucero de lujo reactivaron la preocupación internacional por el hantavirus y encendieron una advertencia mayor: el calentamiento global podría estar generando las condiciones para una expansión masiva de enfermedades transmitidas por roedores. Un estudio reciente advierte que los brotes podrían multiplicarse en las próximas décadas y afectar a millones de personas en la región.

El buque MV Hondius, con bandera holandesa, permanece anclado en el Atlántico tras registrarse un brote de hantavirus que dejo tres víctimas fatales: una pareja de Países Bajos y un ciudadano alemán. Las autoridades analizan si el contagio ocurrió por roedores a bordo o durante una escala en Argentina.

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Calentamiento global y expansión de enfermedades

El punto central del estudio es la relación directa entre cambio climático y enfermedades zoonóticas. El aumento de temperaturas y las variaciones en las precipitaciones están modificando los hábitats de los roedores, principales transmisores, favoreciendo desplazamiento hacia nueva regiones. Esto podría provocar que el virus se transmita a regiones donde nunca lo trataron y traer consecuencias severas.

Arenavirus: el riesgo que crece en silencio

Los científicos advierten sobre los arenavirus del Nuevo Mundo, responsables de fiebres hemorrágicas con tasas de mortalidad de entre el 5 porciento y el 30 porciento, entre ellos:

- Guanarito (Venezuela y Colombia)

- Machupo (Bolivia y Paraguay)

- Junín (Argentina)

Mediante modelos que combinan datos climáticos, poblacionales y epidemiológicos, los investigadores proyectan cambios drásticos en los próximos 20 a 40 años.

Este estudio dice que el virus Guanarito avanzaría hacia Colombia, Suriam y el norte de de Brasil. El machupo se expandiría hacia zonas montañosas y los Andes. El virus Junín podría extenderse más allá de las áreas tradicionales en Argentina.

El doctor Pranav kulkarni advirtió que este desplazamiento "podría exponer a millones de personas más en Sudamérica". El estudio también señala que la expansión agrícola y urbana incrementa el contacto entre humanos y roedores. Sumado a los cambios climáticos, esto eleva la posibilidad de brotes en zonas previamente seguras.

CS/fl