La NASA dio un nuevo paso en su ambicioso programa de exploración lunar al comenzar oficialmente el ensamblaje del poderoso cohete SLS (Space Launch System) que será utilizado en la misión Artemis III, prevista para despegar en 2027. El operativo se desarrolla en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde ingenieros y técnicos iniciaron la integración de los componentes principales del lanzador.

La tercera misión del programa espacial Artemis buscará establecer las bases para futuras operaciones permanentes sobre la superficie lunar y servirá como plataforma de preparación para futuras expediciones tripuladas hacia Marte.

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Desde la NASA explicaron que el cronograma de Artemis III dependerá del avance de los sistemas de alunizaje y de las pruebas integrales de seguridad que se llevarán a cabo durante los próximos meses.

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Los trabajos de acoplamiento incluyen la integración de los propulsores laterales, el núcleo central y los sistemas de navegación y control, que permitirán sostener el viaje hacia la órbita lunar, etapa previa al alunizaje.

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio considera que esta etapa “es uno de los hitos más importantes antes de las pruebas finales y la preparación del lanzamiento”.

Elon Musk y Jeff Bezos compiten por los sistemas de alunizaje para Artemis IV

Mientras la NASA acelera el armado del cohete SLS, otra carrera estratégica se desarrolla en paralelo entre Elon Musk y Jeff Bezos. Las compañías espaciales lideradas por ambos magnates buscan consolidarse como proveedoras clave de los sistemas de aterrizaje lunar para las futuras misiones del programa Artemis, especialmente para Artemis IV.

Por un lado, SpaceX trabaja en el desarrollo de una versión lunar de la nave Starship, seleccionada inicialmente por la NASA como sistema de alunizaje para Artemis III. La empresa de Musk apuesta a un modelo completamente reutilizable capaz de transportar grandes cantidades de carga y astronautas hacia la superficie lunar.

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En paralelo, Blue Origin impulsa el módulo de aterrizaje Blue Moon junto a un consorcio de compañías aeroespaciales estadounidenses. El proyecto fue elegido por la NASA para futuras misiones Artemis y aparece como uno de los principales candidatos para Artemis IV, en una competencia que redefine el liderazgo privado dentro de la nueva economía espacial.

La rivalidad entre Musk y Bezos no sólo involucra contratos multimillonarios, sino también la posibilidad de convertirse en actores centrales del regreso humano a la Luna.

PM/ff