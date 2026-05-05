La empresa tecnológica Anthropic presentó este martes en Nueva York una suite de 10 agentes de inteligencia artificial diseñados específicamente para el sector financiero. Estos programas, basados en el nuevo modelo Claude Opus 4.7, permiten realizar tareas complejas con intervención humana limitada.

Según detalló Bloomberg, la compañía también anunció una alianza estratégica con la firma de tecnología bancaria FIS para implementar un agente de investigación de delitos financieros. Esta herramienta tiene como objetivo reducir el tiempo de las investigaciones de lavado de dinero de días a solo minutos.

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Bancos como BMO y Amalgamated Bank fueron confirmados como los primeros usuarios en desplegar esta tecnología. La propuesta de Anthropic incluye la integración total de sus modelos en la suite de Microsoft 365, permitiendo que Claude opere directamente sobre archivos de Excel, PowerPoint y Word.

La empresa también formalizó una sociedad de servicios de 1.500 millones de dólares con Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs. Esta entidad operará de forma independiente para integrar los modelos de la tecnológica en las carteras de empresas de estos fondos.

Los agentes funcionan como plantillas listas para ejecutar tareas de cumplimiento y operaciones. El "Screener KYC" ensambla archivos de entidades y revisa documentos de origen para auditorías de cumplimiento, mientras que el "Month-end Closer" gestiona los cierres contables mensuales y produce informes de cierre.

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En el área de inversiones, el "Model Builder" crea y mantiene modelos financieros a partir de presentaciones ante entes reguladores y fuentes de datos en tiempo real.

"Esta es la diferencia entre usar la IA para ayudar a escribir mejores correos electrónicos y la construcción de una propuesta para un banco de inversión", dijo Jonathan Pelosi, jefe de servicios financieros de la empresa. El despliegue masivo de estas herramientas está previsto para la segunda mitad de 2026.

El sistema fue diseñado para operar en entornos regulados, proporcionando pistas de auditoría y trazabilidad regulatoria en cada decisión. La arquitectura permite que los datos de los clientes permanezcan dentro de la infraestructura controlada por las instituciones financieras, cumpliendo con las normativas de privacidad.