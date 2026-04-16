El último modelo de inteligencia artificial de Anthropic pone en alerta a la Unión Europea

El lanzamiento Mythos, el último modelo de inteligencia artificial de la firma Anthropic, activaron los protocolos de revisión técnica en la Unión Europea (UE) y en el Banco Central Europeo (BCE). La nueva tecnología cuenta con la capacidad de detectar vulnerabilidades de software.

En este sentido, el portavoz de Soberanía Tecnológica y Defensa de la Comisión, Thomas Regnier, confirmó que mantuvo una reunión con la empresa al respecto con el fin de obtener información sobre potenciales peligros vinculados al nuevo modelo.

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Por su parte, el BCE convocó a una reunión con los directores de riesgos de las entidades financieras de la región para debatir las posibles amenazas relacionadas con el nuevo modelo de IA. Es así que la presidenta, Christine Lagarde, elogió la postura de la compañía sobre restringir el lanzamiento del modelo hasta haber evaluado las posibles salvaguardas.

"El desarrollo que hemos visto con Anthropic y Mythos es un buen ejemplo de una empresa responsable que de repente piensa: Esto podría ser realmente bueno, pero si cae en malas manos, podría ser realmente malo", indicó la francesa.

En este sentido, la responsable de Anthropic, Pip White, adelantó que las entidades británicas y francesas tendrán disponible el nuevo modelo la próxima semana con el objetivo de conocer los alcances del productor y protegerse de sus vulnerabilidades.

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Tras advertir de las capacidades de Mythos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, convocó a los directivos de Wall Street para tratar las posibles amenazas de la tecnología. Según predicciones del responsable de la política económica de Estados Unidos, podría dar paso a una nueva era de ciberataques.

Dentro del denominado como "Proyecto Glasswing", las autoridades de la Casa Blanca tuvieron acceso a Mythos para analizar sus capacidades, junto a empresas tecnológicas, proveedores de ciberseguridad y bancos.