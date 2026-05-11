No hay ninguna posibilidad de un acuerdo viable del cual Trump salga airoso

Ayer apareció una respuesta iraní a las negociaciones que han habido estos días a propósito del alto el fuego, que no ha sido tampoco tan alto el fuego. No tengo los detalles de lo que plantea Irán, pero me lo imagino, creo que lo sé, y Donald Trump calificó las condiciones de “totalmente inaceptables” y dijo: “Ya no se van a reír más de nosotros”, en esta práctica que tiene Trump de estar todo el tiempo amenazando a alguien.

En este mundo gobernado por el caos, está todo el tiempo disparando contra todos lados de una manera caótica y enloqueciendo al mundo.

Los iraníes respondieron con un proyecto de acuerdo que Estados Unidos rechazó. “Acabo de leer la respuesta de los supuestos representantes de Irán”, dijo Trump. Es cierto también que debe ser difícil no saber con quién estás hablando. Y dijo: “Irán lleva 47 años burlándose de Estados Unidos y del resto del mundo, aplazando, aplazando y aplazando, y finalmente dio en el blanco cuando Barack Hussein Obama llegó a la presidencia, que no solo se mostró benevolente con ellos, sino que fue excepcional y se puso abiertamente de su lado, dejando de lado a Israel y al resto de los aliados, consiguiéndole a Irán una importantísima savia vital”.

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Esta es una declaración de Trump muy tortuosa. Subraya el segundo nombre de Obama a propósito; recuerden que, en su momento, Trump decía que Obama no era norteamericano y ahora lo quiere hacer pasar por musulmán. Y, en estos términos, Trump ha rechazado la propuesta iraní, que envía el asunto a quién sabe dónde.

Donald Trump calificó de "inaceptable" la respuesta de Irán al plan de paz impulsado por Estados Unidos

Y, de paso, se enojó con Italia de vuelta. Le dio un reportaje al famoso Corriere della Sera y dijo: “Italia no estaba cuando la necesitábamos”.

No sé a qué aspiraba Trump, siendo que se ha pasado gran parte de su segundo mandato demoliendo las relaciones entre Estados Unidos y Europa, toda la alianza atlántica, occidental, la OTAN, y después pretendía que los italianos, los alemanes, los españoles, los británicos salieran corriendo en su ayuda, cosa que por supuesto no ocurrió.

Ahora él condena todo el tiempo a los europeos y ahora se la agarró de vuelta con Italia.

En este contexto había habido en estos días algunos disparos entre barcos americanos e iraníes. Este fin de semana hubo un ataque con un dron, se supone que iraní, contra un barco en Qatar, y hubo ataques con drones en Kuwait y en los Emiratos Árabes.

Trump calificó esto de “nimiedades” antes de la aparición del memorándum que rechazó ayer.

Y también ha habido nuevos bombardeos israelíes en el Líbano, que, con independencia de cualquier consideración de la lucha de Israel contra el grupo terrorista Hezbolá, que opera en el Líbano, estos ataques sirven para obstaculizar cualquier acuerdo.

Me imagino que, ante las condiciones iraníes, debe decir algo así como que, a partir de ahora, Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz; que ni locos van a devolver el uranio enriquecido; y que, si eventualmente lo devuelven o lo dejan en manos de un tercer país, todo el mundo sabe que van a volver a intentar producir un arma nuclear cinco minutos después.

Imagino que Irán ha aprendido que puede tener al mundo agarrado controlando Ormuz y que quieren cobrar un peaje de 1 o 2 millones de dólares por barco; que no piensan devolver el uranio y que Israel debe dejar de atacar el Líbano, cosa que Israel no va a dejar de hacer.

Pareciera que no hay ninguna posibilidad de un acuerdo viable del cual Trump salga airoso y pueda decir: “Ganamos”. Es una situación imposible de ganar, con excepción de que ocurra lo que no puede ocurrir: un ataque masivo de Estados Unidos a Irán, un desembarco de tropas terrestres, una toma de Ormuz con portaaviones y destructores, que tomen la costa y la controlen.

Eso no es posible porque la opinión pública norteamericana no lo quiere y Trump ha caído en las encuestas de manera brutal, entonces está en una encerrona.

Irán respondió a la negativa de Donald Trump de aceptar el acuerdo: "Exigimos nuestros derechos legítimos"

Con independencia de que el régimen iraní merece lo peor —estamos todos de acuerdo—, aquí ha habido una serie de equivocaciones muy graves de parte de Trump, de meterse en un lugar que tiene estas consecuencias, donde no logró nada.

No logró ni la caída del régimen; es más, logró que esté más complicado que antes. No logró desarticular la batería de misiles; no logró que Irán deje de tener drones y provocó que Irán entienda que, más relevante que un misil nuclear, es Ormuz.

Entramos en una dimensión desconocida donde tal vez la solución planteada por Thomas Friedman sea la más apropiada, aunque difícil de que ocurra: que Estados Unidos se retire, que argumente que ganó y que deje el asunto en manos de otros países. Porque, al mismo tiempo que los iraníes bloquearon Ormuz, los americanos también bloquearon Ormuz; está doblemente bloqueado y esto tiene derivaciones muy complicadas para la economía global, con independencia de lo tortuoso, inaceptable y criminal que ha sido el régimen iraní durante tanto tiempo.

No parece que esto tenga arreglo, con excepción de que ocurra algo que no va a ocurrir: que Irán desaparezca y Estados Unidos cumpla su venganza. Eso no va a pasar. Fuera de eso, ¿cómo se arregla esto?

AS