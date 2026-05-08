Crece la tensión en el estrecho de Ormuz: reportan choques entre Irán y Estados Unidos pese al alto el fuego

La tensión volvió a escalar en el estratégico Estrecho de Ormuz pese al alto el fuego oficialmente vigente entre Irán y Estados Unidos. La agencia iraní Fars informó este viernes sobre “enfrentamientos esporádicos” entre las fuerzas armadas iraníes y la Marina estadounidense en la zona, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El nuevo episodio se produce en medio del bloqueo naval cruzado que ambas potencias mantienen desde el inicio de la guerra regional que también involucra a Israel.

Trump prometió reanudar los bombardeos contra Irán si no reabre el Estrecho de Ormuz

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según medios iraníes, Teherán restringió fuertemente el tránsito de embarcaciones extranjeras por el estrecho desde el comienzo del conflicto. En respuesta, Washington impuso el mes pasado un bloqueo contra buques iraníes tras el fracaso de una ronda de negociaciones de paz realizada en Pakistán.

Estados Unidos confirmó ataques contra petroleros iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este viernes que fuerzas estadounidenses atacaron a dos petroleros con bandera iraní cuando intentaban llegar a un puerto en el golfo de Omán.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido en la red social X, un avión F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense inutilizó las embarcaciones “MT Sea Star 3” y “MT Sevda” mediante ataques de precisión dirigidos a las chimeneas de los buques.

Según Washington, las embarcaciones estaban violando el bloqueo naval impuesto sobre puertos iraníes.

Por Ormuz, el petróleo toca los US$ 114 y caen las bolsas

El operativo se suma a otros ataques recientes. El miércoles pasado, otro avión estadounidense había dejado fuera de servicio al petrolero iraní “Hasna” tras disparar contra el sistema de dirección del barco con un cañón de 20 milímetros.

Además, el 19 de abril, el buque “MV Toska” intentó atravesar el bloqueo naval e ignoró advertencias de un destructor estadounidense, según CENTCOM. La tripulación fue evacuada y posteriormente el barco recibió impactos de artillería que lo dejaron inutilizado.

El estrecho de Ormuz, punto crítico del conflicto

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo exportado a nivel mundial.

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, la zona quedó bajo máxima tensión militar y comercial.

Aunque oficialmente continúa vigente un alto el fuego, los incidentes en la región muestran que la situación sigue siendo extremadamente frágil y con riesgo de una nueva escalada militar en Medio Oriente.

LB