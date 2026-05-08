Ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán hacen peligrar la tregua

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que el alto el fuego con Irán continúa vigente a pesar del ataque de la república islámica realizado este jueves contra tres destructores estadounidenses en el estrecho de Ormuz, hecho que definió como "una nimiedad"; pocas horas antes, Washington había anunciado que había bombardeado “instalaciones militares iraníes” como venganza por la agresión contra sus buques en Ormuz, un sitio fundamental para el tránsito de hidrocarburos que Teherán bloqueó desde el 28 de febrero pasado, al comenzar la guerra.

Por su parte, Irán acusó a Estados Unidos de haber comenzado el ataque, incumpliendo, de esta forma, la tregua vigente desde el 8 de abril, mientras la Casa Blanca sigue esperando que la república islámica responda a su propuesta para terminar definitivamente el conflicto.

Estrecho de Ormuz

Este jueves 7 de mayo, Trump afirmó ante los periodistas: “Hoy se metieron con nosotros. Los fulminamos. Se metieron con nosotros. Yo a eso lo llamo una nimiedad”. Sin embargo, aseguró que, en su opinión, la tregua sigue vigente.

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A través de su cuenta oficial en X, el Centcom, mando militar estadounidense a cargo de las operaciones en Oriente Medio, anunció que las fuerzas iraníes lanzaron "múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones" contra sus tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado por el ataque.

Y revelaron que respondieron la agresión eliminando “las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables”.

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En paralelo, el mando militar central de Irán acusó a Estados Unidos de violar la tregua al bombardear un petrolero y otro barco, asegurando que las fuerzas armadas de Teherán “atacaron de inmediato y en represalia a los buques militares estadounidenses”.

El día anterior a estos sucesos, Trump había declarado que esperaba cerrar pronto un acuerdo de paz con la república islámica, incluso mientras los amenazaba con bombardear nuevamente Teherán si se negaban a poner fin al conflicto.

Tras el enfrentamiento de este jueves, el presidente estadounidense escribió una nueva amenaza en su plataforma Truth Social: “Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo, ¡Rápido!”.

Teherán

Esmail Baqai, portavoz de la Cancillería iraní, dijo que Teherán informaría su posición al mediador, Pakistán, “tras concretar sus puntos de vista”. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se había declarado optimista antes de las agresiones ocurridas este jueves, cuando dijo en una entrevista televisiva: “Creo firmemente que este alto el fuego se convertirá en un alto el fuego a largo plazo”.

Según testimonios recogidos en Irán, los civiles se muestran incrédulos ante la posibilidad de que la guerra termine pronto. "Ninguna de las partes en estas negociaciones es realmente capaz de llegar a un acuerdo", denunció el fotógrafo Shervin, de 42 años, en un mensaje que mandó desde Teherán a periodistas de la AFP en París.

Y advirtió: “Este es otro de los juegos de Trump; de lo contrario, ¿por qué se están enviando tantos buques de guerra y fuerzas militares hacia Irán?”.

Según un funcionario del Departamento de Estado estadounidense, que pidió mantener su anonimato, una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano se realizará el 14 y 15 de mayo. Es el tercer encuentro de esta clase en los últimos meses entre ambos países, que siguen en estado de guerra y no mantienen relaciones diplomáticas.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, declaró el pasado martes que un acuerdo de paz entre ambas partes era “perfectamente factible”, señalando que Hezbolá era el verdadero impedimento para terminar el conflicto.

Líbano se vio obligado a sumarse a la guerra en Oriente Medio cuando Hezbolá, un movimiento que apoya Teherán, bombardeó Israel en venganza por el asesinato del guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los ataques de Israel y Estados Unidos.

Aunque todavía hay, en teoría, una tregua vigente, el Ministerio de Salud libanés aseguró que por lo menos 12 personas murieron en los ataques aéreos israelíes realizados este jueves.

Marco Rubio

Los barcos varados en el Estrecho de Ormuz

El conflicto en Oriente Medio, que comenzó por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, generó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

En Panamá, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, informó que actualmente 1.500 buques y sus tripulaciones, unas 20.000 personas en total, se encuentran “atrapados” en el Golfo por culpa de este bloqueo.

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Para ponerle fin a esa situación, el pasado lunes, Trump ordenó una operación naval que escoltara a los buques comerciales bloqueados y, de esa manera, forzar la apertura del estrecho, pero inesperadamente decidió interrumpirla pocas horas después, argumentando avances en sus negociaciones con Irán.

Además, el mandatario republicano aseguró el jueves que había tenido “conversaciones muy positivas” con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmando que estaban “completamente de acuerdo en que Irán nunca podrá tener un arma nuclear”.

HM