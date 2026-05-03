Drones iraníes: cómo Irán se convirtió en una potencia militar pese a las sanciones

La expansión de la industria de drones en Irán dejó de ser un fenómeno regional para convertirse en un factor determinante en los conflictos internacionales. En las últimas décadas, el país logró posicionarse como uno de los principales actores en la fabricación de aeronaves no tripuladas, con modelos como el Shahed 136 que hoy forman parte de escenarios bélicos en Medio Oriente y Europa del Este.

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El desarrollo de esta tecnología no fue lineal ni planificado desde un inicio como una estrategia de liderazgo global. Por el contrario, surgió como una respuesta a las restricciones impuestas tras la Revolución Islámica de 1979, cuando el país quedó aislado del acceso a equipamiento militar occidental y debió replantear su modelo de defensa.

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Industria de drones en Irán: cómo las sanciones impulsaron la innovación militar

Las sanciones económicas y tecnológicas obligaron a Irán a depender de sus propios recursos. La ruptura con proveedores internacionales dejó al descubierto la fragilidad de su sistema militar, que hasta entonces dependía en gran medida de Estados Unidos para el mantenimiento de su flota aérea.

Sin acceso a repuestos ni asistencia técnica, el país comenzó a fomentar el desarrollo interno. Universidades, ingenieros y técnicos asumieron un rol central en la creación de soluciones alternativas. Este proceso marcó el inicio de una política de autosuficiencia que se consolidó con el paso del tiempo.

Origen de los drones iraníes: el rol clave de la guerra entre Irán e Irak

El conflicto con Irak entre 1980 y 1988 fue el punto de inflexión. Frente a la superioridad aérea iraquí, Irán necesitaba herramientas de reconocimiento que no implicaran grandes costos ni dependieran de tecnología extranjera.

Fue en ese contexto que surgieron los primeros prototipos de drones. En la Universidad de Isfahán, un grupo de estudiantes desarrolló dispositivos rudimentarios equipados con cámaras, capaces de sobrevolar territorio enemigo y regresar con información estratégica.

Aunque en sus primeras etapas estos aparatos fueron subestimados, su eficacia en el campo de batalla llevó a la creación de programas militares formales. Así nació el Batallón Raad, encargado de perfeccionar estos sistemas.

Con el tiempo, la tecnología evolucionó. Los drones dejaron de ser simples herramientas de vigilancia para convertirse en plataformas ofensivas. A fines de la década de 1980, Irán ya experimentaba con drones armados, anticipándose a una tendencia que décadas después se consolidaría a nivel global.

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Los modelos Mohajer marcaron este salto cualitativo. Aunque limitados en alcance y precisión, representaron el inicio de una nueva doctrina militar basada en el uso de aeronaves no tripuladas.

Estrategia de drones iraníes: bajo costo, producción masiva y guerra asimétrica

A diferencia de otras potencias, Irán no apostó exclusivamente por la sofisticación tecnológica. Su enfoque combinó eficiencia con economía: drones más baratos, fáciles de producir y capaces de operar en grandes cantidades.

Este modelo cambió las reglas del juego. Mientras un misil de alta precisión puede costar millones de dólares, un dron puede fabricarse por una fracción de ese valor. La lógica es simple: saturar las defensas enemigas mediante volumen, obligando al adversario a gastar recursos mucho mayores para neutralizar cada ataque.

Este principio quedó demostrado en distintos escenarios, donde el uso simultáneo de múltiples drones logró desbordar sistemas de defensa avanzados.

En los últimos años, la presencia de drones iraníes se extendió más allá de sus fronteras. Fueron identificados en operaciones de grupos aliados en Medio Oriente, como Hezbolá y los hutíes en Yemen.

El salto definitivo se produjo cuando se confirmó el suministro de tecnología a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Los drones Shahed 136 —rebautizados como Geran-2— fueron utilizados en ataques sobre ciudades, evidenciando su capacidad operativa en conflictos de alta intensidad.

Ataque a Saudi Aramco: cómo los drones iraníes cambiaron el equilibrio militar

Uno de los episodios más significativos ocurrió en 2019, cuando instalaciones petroleras de Saudi Aramco fueron atacadas con drones. El impacto económico fue millonario y dejó en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras estratégicas frente a este tipo de tecnología.

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El dato clave fue la relación costo-beneficio: una operación relativamente barata logró generar daños de gran escala, reforzando la idea de que los drones pueden alterar el equilibrio militar sin necesidad de grandes inversiones.

Los drones presentan características que los convierten en una amenaza compleja: vuelan a baja altitud, son difíciles de detectar por radar y pueden operar en enjambres coordinados.

Este tipo de ataques no busca necesariamente precisión absoluta, sino desgaste. El objetivo es agotar los sistemas de defensa del enemigo, tanto desde el punto de vista operativo como económico.

Irán en la industria militar global: de país sancionado a potencia en drones

La consolidación de Irán como productor de drones responde a una combinación de factores: aislamiento internacional, desarrollo tecnológico local y una estrategia militar adaptada a sus limitaciones.

Lejos de competir en igualdad de condiciones con potencias como Estados Unidos o Israel en términos de sofisticación, el país encontró una ventaja en la asimetría: producir más, gastar menos y generar mayor impacto.

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