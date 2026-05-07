Tres horas de productiva reunión bilateral entre Donald Trump y Lula da Silva

Después de recibirlo con alfombra roja, en la puerta de la Casa Blanca, Donald Trump caminó lado a lado de Lula da Silva hasta el Salón Oval. La cita duró nada menos que tres horas y el presidente norteamericano declaró luego, a través de Truth Social, que el encuentro “fue productivo y transcurrió muy bien”; y añadió: “ Discutimos diversos temas, entre ellos comercio y aranceles. Habrá más reuniones en los próximos meses, en la medida de lo necesario”.

Al líder brasileño lo acompañaron varios de su equipo: el canciller Mauro Vieira; el ministro de Justicia Wellington Lima e Silva; el de Hacienda, Darío Durigan; el de Minas y Energía y el de Desarrollo, Marcio Elias Rosa. Con Trump estuvieron presentes el vice, JD Vance, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial (USTR), Jamieson Greer.

Trump ofreció pocos detalles sobre la conversación, más allá de los temas mencionados: comercio y aranceles. Según los medios estadounidense, fueron abordados también los temas de seguridad y los minerales estratégicos (tierras raras, entre ellos). Los principales diarios recordaron que el jefe de la Casa Blanca había utilizado aranceles de 50%, lo que de hecho inhabilitaba las exportaciones brasileñas a territorio norteamericano, como medio de obligar a Brasil a retirar el proceso de su entonces aliado político Jair Bolsonaro.

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Y luego de esto, llegó a imponer sanciones contra Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema brasileña que condujo el caso del golpe de Estado de 2023.

Eliminación de aranceles

Finalmente, Estados Unidos eliminó los aranceles sobre muchas productos brasileños, entre ellos el café. Luego de anular estas divergencias, Trump y Lula se reunieron a fines del año pasado, en el marco de una cumbre en Asia. Luego de esto sobrevino la distensión diplomática.