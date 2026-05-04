(Desde San Pablo) — El presidente Lula da Silva lanzó hoy, oficialmente, el plan del Gobierno consensuado con el sistema bancario, que debe sacar a flote a millones de familias brasileñas hundidas por las deudas. El peso de esa carga afecta a 80,4% de los hogares y el factor principal son las tarjetas de crédito. Estas representan el 84,9% del volumen total adeudado; el resto corresponde a los préstamos personales.

El decreto anunciado por el líder brasileño prevé descuentos de hasta 90% del valor de los impagos acumulados. El programa, diseñado en el decreto, resultará en créditos nuevos con una tasa de interés muy baja. “Nosotros hemos comprendido perfectamente lo que significa ese endeudamiento. Pretendemos a partir de ahora bajarlo a niveles razonables, y a ser pago a largo plazo, para que nadie se quede sin capacidad de consumir o comprar lo necesario”, señaló el jefe de Estado. Pero también alertó: “Es preciso sin embargo tener conciencia de que el nivel de la deuda debe ser consistente con la capacidad de hacerle frente”.

Lula y su círculo íntimo están convencidos que esta una de las causas principales en el estancamiento de su popularidad como candidato a la reelección. En las encuestas, sus intenciones de voto están empatadas, o apenas ligeramente por encima con las del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Esta medida, calculan en Brasilia, le permitirá al gobernante mejorar su posición, especialmente en las familias de clase media con ingresos de hasta 1.700 dólares.

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El actual ministro de Hacienda, Darío Durigan, quien reemplazó hace poco menos de un mes al economista Fernando Haddad, sostuvo que “una deuda de 10.000 reales (2.000 dólares) puede crecer rápidamente con tasas de interés del 15% mensual en la tarjeta de crédito. En estas condiciones, se vuelve impagable en poco tiempo”. Lo que buscan, añadió, es “establecer una nueva relación con los bancos, para que vean que los endeudados no pueden llegar a saldar sus débitos, con un tipo de interés en este nivel”. El funcionario declaró que el contenido del decreto “optimiza los recursos que el Gobierno ha movilizado para revertir la crisis que impacta de hecho en más de 90% de la población".

En tono de campaña, Lula mostró el nivel “usurario” de las entidades financieras, que afecta las deudas familiares: “El mercado transforma al ciudadano deudor en un delincuente. Le quita la posibilidad de comprar alguna cosa a crédito, como también le anula la chance de tener una cuenta bancaria”.

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Para la morosidad de tarjetas de crédito y sobregiros, los descuentos oscilarán entre el 40% y 90%; y el plazo de amortización será de hasta cuatro años. Pero además serán borrados los antecedentes negativos de los deudores. El programa contempla también una línea dirigida a los agricultores pequeños. En este caso, el plazo para la renegociación se extenderá al 20 de diciembre. El Gobierno estima que hasta 800.000 agricultores familiares podrían beneficiarse.

El Partido de los Trabajadores, liderado históricamente por Lula, atraviesa un momento de fragilidad en el Congreso. De hecho, el PT sufrió dos importantes derrotas la semana pasada, una de ellas de proporciones gigantes: fue cuando el miércoles de la semana pasada, el Senado rechazó la nominación del Fiscal General de la Unión, Jorge Messias, como nuevo miembro de la Corte Suprema, una propuesta personal del presidente. Al día siguiente, el Congreso anuló el veto de Lula a un proyecto de ley que reduce las penas de prisión de los condenados por el complot golpista del 8 de enero de 2023.

ML