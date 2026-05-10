Donald Trump calificó de 'inaceptable' la respuesta de Irán al plan de paz impulsado por Estados Unidos

Mientras la tregua en Medio Oriente atraviesa horas de extrema fragilidad y crecen los reportes sobre ataques con drones iraníes contra embarcaciones en el Golfo Pérsico, Donald Trump endureció este domingo su postura frente a Teherán. El presidente de Estados Unidos calificó como “inaceptable” la respuesta iraní al plan de paz impulsado por Washington, transmitido horas antes por mediadores paquistaníes, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el contenido de esa contestación.

“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable! Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump", publicó el mandatario norteamericano en Truth Social, la red social que utiliza como principal canal de comunicación.

Donald Trump calificó de " totalmente inaceptable" la respuesta de Irán al plan de paz impulsado por Estados Unidos

De acuerdo con la televisión estatal iraní, la República Islámica busca cerrar el conflicto en todos los escenarios abiertos, incluido el frente del Líbano, donde Israel mantiene enfrentamientos con Hezbollah, organización respaldada política y militarmente por Teherán. Además, Irán pretende garantizar la seguridad del tránsito marítimo en la región.

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Donald Trump volvió a cuestionar el acuerdo nuclear firmado por Barack Obama

Antes de cuestionar la respuesta iraní, Trump había difundido otro mensaje de tono confrontativo, donde volvió a cargar contra el pacto nuclear alcanzado en 2015 durante la presidencia de Barack Obama y aseguró que Irán “ya no se reirá más”.

“Irán ha estado jugando con Estados Unidos y el resto del mundo durante 47 años (RETRASOS, RETRASOS, RETRASOS), y finalmente dio en el clavo cuando Barack Hussein Obama se convirtió en presidente. No solo fue bueno con ellos, sino que fue genial, poniéndose de su lado, dejando de lado a Israel y a todos los demás aliados, y dándole a Irán una nueva y poderosa oportunidad. Cientos de miles de millones de dólares, y 1.700 millones en efectivo, llegaron a Teherán en bandeja de plata“, escribió Trump.

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A la creciente tensión diplomática y bélica se sumó la advertencia lanzada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien sostuvo que el conflicto con Irán “aún no ha terminado”.

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El jefe del gobierno israelí afirmó que las operaciones continuarán mientras Teherán conserve reservas de uranio altamente enriquecido (HEU), material que podría utilizarse para el desarrollo de armamento nuclear.

“Esto no ha terminado, porque aún queda material nuclear que debe ser retirado de Irán. Todavía hay plantas de enriquecimiento que deben ser desmanteladas”, declaró Netanyahu durante una entrevista concedida al programa 60 Minutes, de la cadena CBS, según fragmentos difundidos antes de la emisión completa.

Consultado sobre cómo debería eliminarse el uranio altamente enriquecido, el mandatario israelí respondió: “Hay que entrar y sacarlo”, antes de señalar que la alternativa más efectiva sería ingresar en territorio iraní para asegurar el material fisible en el marco de un eventual acuerdo. Netanyahu añadió además que Trump le transmitió su intención de “intervenir en el terreno”.

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Ataques en Líbano: tensión por los drones iraníes

En paralelo, el Ministerio de Salud libanés informó que al menos 36 personas murieron y otras 74 sufrieron heridas durante bombardeos israelíes registrados este sábado. Entre los fallecidos había paramédicos que operaban en el sur del Líbano. Por su parte, el ejército israelí aseguró haber interceptado drones de Hezbollah que se dirigían hacia posiciones militares en la zona.

La más reciente iniciativa diplomática de Washington consistió en un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos, diseñado para detener la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y establecer un esquema de futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní, una cuestión que Teherán pretende discutir más adelante.

Bombardeo israelí en las afueras de la aldea de Yohmor, Líbano, el 10 de mayo de 2026 | AFP

En una entrevista difundida este domingo, Trump adoptó un tono menos rígido respecto de las reservas de uranio altamente enriquecido, que, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), permanecen enterradas bajo las montañas del centro de Irán. El presidente estadounidense sugirió que, por ahora, el monitoreo satelital alcanza para impedir cualquier movimiento de ese material.

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Trump afirmó en el programa Full Measure: “Lo conseguiremos en algún momento... Lo tenemos bajo vigilancia. Yo creé algo llamado Fuerza Espacial, y lo están vigilando... Si alguien se acerca al lugar, lo sabremos y lo haremos volar por los aires”.

Irán advirtió que protegerá sus reservas nucleares

Sin embargo, las autoridades iraníes insistieron en que están preparadas para defender sus instalaciones nucleares.

Durante una entrevista difundida este sábado por medios estatales iraníes, un portavoz militar de la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las fuerzas armadas se encuentran “plenamente preparadas” para custodiar las reservas estratégicas.

“Ya consideramos la posibilidad de que tuvieran la intención de robarlo mediante operaciones de infiltración o mediante operaciones aéreas con helicópteros”, sostuvo el general de brigada Akrami Nia.

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El OIEA estima que al menos la mitad de las reservas iraníes se encuentran enterradas a gran profundidad en Isfahán. Según trascendió, Trump recibió opciones militares para apoderarse del material altamente enriquecido, aunque ese operativo requeriría un despliegue masivo de tropas y varias semanas de duración.

La tregua en Medio Oriente bajo amenaza

La inestable tregua volvió a tensionarse este domingo luego de que un dron, presuntamente iraní, provocara un incendio menor en un barco frente a las costas de Qatar. Al mismo tiempo, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait denunciaron incursiones de drones en sus respectivos espacios aéreos. Abu Dhabi responsabilizó directamente a Irán. No hubo víctimas y ningún grupo reivindicó los episodios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí definió el ataque como "una peligrosa e inaceptable escalada que amenaza la seguridad y la protección de las rutas de comercio marítimo y los suministros vitales en la región”, aunque evitó brindar detalles sobre el buque afectado, salvo que provenía de Abu Dhabi.

Desde el inicio de la guerra, Irán y organizaciones aliadas como Hezbollah recurrieron de manera reiterada a drones para ejecutar ataques en distintos frentes del conflicto.

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El Ministerio de Defensa emiratí indicó que los aparatos que ingresaron a su espacio aéreo fueron derribados y aseguró que eran de origen iraní.

En tanto, el vocero del Ministerio de Defensa de Kuwait informó que las fuerzas de ese país neutralizaron drones detectados durante la madrugada de este domingo “de acuerdo con los procedimientos establecidos”, aunque evitó señalar responsables.

Estados Unidos e Irán se disputan el control del Estrecho de Ormuz

La tensión regional volvió a crecer incluso durante el alto el fuego, mientras Estados Unidos e Irán intentan consolidar posiciones sobre el estratégico Estrecho de Ormuz. El pasado 4 de mayo, Trump impulsó una operación bautizada “Proyecto Libertad”, destinada a abrir una vía segura para centenares de barcos atrapados por el conflicto.

Sin embargo, Washington canceló la iniciativa apenas 36 horas después, tras lograr el tránsito de solo dos embarcaciones con bandera estadounidense. Arabia Saudita había rechazado el uso de sus bases militares y de su espacio aéreo para ayudar a Estados Unidos.

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El presidente norteamericano enfrenta ahora fuertes presiones para sostener el cese de hostilidades y avanzar hacia un acuerdo antes de su visita oficial a China, prevista esta semana. El gobierno chino reclama la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de los combates.

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Irán, que clausuró el estrecho tras el ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, respondió posteriormente con ofensivas contra buques estadounidenses, barcos mercantes e instalaciones petroleras en Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales aliados regionales de Washington y Tel Aviv.

Teherán exige que todas las embarcaciones que atraviesen el estrecho coordinen previamente con sus fuerzas armadas y abonen un peaje de 2 millones de dólares. Este domingo, medios estatales iraníes informaron que un barco con bandera panameña y destino final en Brasil recibió autorización para navegar por la zona.

NG / EM