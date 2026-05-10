Afirman que Irán "ya envío su respuesta" a la propuesta de Donald Trump para terminar con la guerra

En un movimiento diplomático clave para el futuro de la región, la República Islámica de Irán confirmó este domingo el envío de su respuesta oficial a la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos. El objetivo del documento es establecer una hoja de ruta que ponga fin a la escalada bélica en Medio Oriente.

La noticia fue difundida por la agencia estatal de noticias IRNA, que detalló que el mensaje fue transmitido a través de un canal indirecto. "La República Islámica de Irán envió hoy, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra", informó el medio oficial.

Si bien la agencia no brindó precisiones sobre el contenido de la respuesta ni sobre las condiciones exigidas por Teherán, el uso de Pakistán como puente diplomático subraya la falta de relaciones directas entre Washington y el régimen iraní.

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Este intercambio ocurre en un momento de máxima tensión, donde cada palabra del texto propuesto por la administración estadounidense es analizada bajo la lupa de la seguridad regional. La mediación pakistaní se suma a los esfuerzos que otros actores internacionales han intentado coordinar en los últimos meses para evitar una expansión del conflicto a escala total.

Reaparición de Mojtaba Khamenei

En un contexto de extrema opacidad oficial, la televisión estatal iraní confirmó este domingo un movimiento de alto impacto institucional: el jefe del mando central militar, Alí Abdollahi, mantuvo una reunión estratégica con el líder supremo, Mojtaba Khamenei, marcando un hito tras meses de especulaciones sobre su paradero.

Khamenei, quien sucedió a su padre Alí Khamenei luego de que este muriera en los ataques que dieron inicio a la guerra en Oriente Medio, no ha sido visto en público desde su nombramiento en marzo, limitándose hasta ahora a emitir comunicados escritos.

Durante el encuentro —cuya fecha exacta no fue precisada por la señal oficial— el líder supremo habría impartido "nuevas directrices y orientaciones" para profundizar las operaciones militares frente al enemigo, una reaparición simbólica que busca disipar los rumores sobre la gravedad de las heridas que supuestamente sufrió en el bombardeo donde falleció su antecesor.

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