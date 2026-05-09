Putin afirmó que “el conflicto en Ucrania se acerca a su fin” y reiteró su oferta para guardar el uranio enriquecido iraní

Vladímir Putin, el presidente de Rusia, declaró este sábado 9 de mayo que la guerra en Ucrania “se acerca a su fin”, y reiteró su oferta para almacenar el uranio enriquecido de Irán. "Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta", afirmó.

“Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material (nuclear) a un país amistoso”, remarcó, según consignó el diario Clarín. Y agregó: "Lo importante es desescalar la situación pero me parece que nadie aceptaría eso (de almacenar el uranio en suelo iraní), ni Estados Unidos ni Israel. Y la situación en ese sentido se ha encallado, hablando sin tapujos".

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