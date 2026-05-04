Zelenski anunció una tregua propia mientras Rusia fija la suya para el Día de la Victoria

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que observará un alto el fuego el 5 y 6 de mayo de manera unilateral. El gesto se produce en medio de recientes ataques sobre ciudades estratégicas y en un contexto de estancamiento diplomático, como una señal frente a la tregua que Rusia decretó para el 8 y 9, en el marco de las tradicionales conmemoraciones por el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Treguas paralelas

Desde Kiev señalaron que no recibieron detalles sobre las "modalidades" del cese propuesto por Rusia, lo que deja ambos anuncios sin coordinación entre las partes que están en guerra desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. En tanto, el gobierno ucraniano anunció "un alto al fuego a partir de las 00H00 de la noche del 5 al 6 de mayo".

La iniciativa de Zelenski ocurrió días después de que trascendiera que su homólogo ruso, Vladimir Putin, indicara el cese de hostilidades en el marco de los desfiles conmemorativos de la capitulación de la Alemania nazi en 1945, tras la conflagración mundial donde murieron cerca de 30 millones de soldados del ejército rojo.

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Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.

Este año, sin embargo, el Kremlin señaló que no iban a desplegar material militar en las celebraciones, realizadas cada 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú, por la "amenaza terrorista" planteada por Kiev.

"Vamos a aclarar de qué se trata exactamente: unas horas de seguridad para un desfile en Moscú o algo más importante. Nuestra propuesta es un alto el fuego a largo plazo", había publicado Zelenski el 30 de abril, luego de que trascendiera un contacto entre el presidente estadounidense Donald Trump y Vladimir Putin.

La decisión de Kiev de fijar su propio alto el fuego, anunciado este lunes 4 de mayo, introduce una diferencia de tiempos respecto a Moscú, en un contexto donde no hay señales de coordinación directa.

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Escalada bélica y estancamiento diplomático

El movimiento coincide con una intensificación de ataques cruzados con drones y misiles que, en las últimas horas, dejaron al menos ocho muertos en ambos países. Según autoridades ucranianas, Rusia lanzó cientos de drones y un misil balístico durante la noche, mientras que Moscú afirmó haber sido blanco de más de 300 drones ucranianos, con impactos en regiones como Leningrado (San Petersburgo) y en infraestructuras energéticas, incluidos petroleros en el mar Negro.

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

En este escenario, las treguas aparecen limitadas en su alcance. Ucrania insiste en la necesidad de un alto el fuego más amplio que permita avanzar en negociaciones, mientras que Rusia sostiene que una pausa prolongada podría favorecer el refuerzo militar de Kiev

En paralelo, los ataques continúan en ambos lados de la frontera. En Ucrania se reportaron víctimas en ciudades como Odesa, Jersón y Dnipró, donde un edificio residencial resultó gravemente dañado. Del lado ruso, las autoridades informaron muertes en regiones fronterizas como Bélgorod y en zonas cercanas a Moscú, además de un adolescente fallecido en un área ocupada del sur ucraniano.

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Ambas partes sostienen que sus operaciones apuntan a objetivos militares o energéticos y niegan ataques deliberados contra civiles. En paralelo, el costo humano del conflicto sigue en aumento. Según Naciones Unidas, al menos 15.300 civiles murieron y más de 41.000 resultaron heridos en Ucrania desde 2022, aunque el organismo advierte que las cifras reales son probablemente más altas por la falta de acceso a zonas ocupadas. A esto se suma el impacto humanitario: unos 5,9 millones de ucranianos permanecen refugiados fuera del país y cerca de 3,7 millones están desplazados internamente.

CD