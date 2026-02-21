Zelenski: “Ucrania no está perdiendo la guerra”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que su país no está perdiendo la guerra contra Rusia y resaltó que el desenlace del conflicto “todavía no está escrito”, en una entrevista con AFP en Kiev, en vísperas del cuarto aniversario de la invasión.

“No pueden decir que estamos perdiendo la guerra. Honestamente, en absoluto la estamos perdiendo, definitivamente. La pregunta es si la ganaremos”, sostuvo. “Y esa es una pregunta muy costosa”, agregó, en alusión al desgaste humano y material que atraviesa el país.

Sus declaraciones se producen en medio de presiones del presidente Donald Trump, para que Kiev avance en un acuerdo con Moscú.

En ese marco, Zelenski reveló que tanto Washington como Moscú insisten en que una eventual salida negociada exige avanzar sobre la cuestión territorial.

“Tanto los estadounidenses como los rusos dicen que si quieren que termine la guerra mañana, salgan del Donbás’”, afirmó Zelenski. Las conversaciones trilaterales de esta semana en Ginebra concluyeron sin avances sobre el tema. Rusia reclama como propias las regiones de Donetsk y Lugansk y amenaza con capturarlas por la fuerza si las tropas ucranianas no se retiran. Kiev, que aún controla alrededor de una quinta parte de Donetsk pero perdió casi por completo Lugansk, descarta ceder territorio y sostiene que hacerlo envalentonaría a Moscú.

EE.UU. también impulsa la celebración de elecciones presidenciales como parte de un eventual acuerdo de paz. Zelenski rechazó esa posibilidad mientras continúe la guerra. “Seamos sinceros: los rusos solo quieren reemplazarme”, afirmó. “Nadie quiere elecciones durante una guerra. Todo el mundo tiene miedo de su efecto destructivo”. El mandatario argumentó que millones de ucranianos se encuentran desplazados o viven en territorios ocupados, lo que dificulta cualquier proceso electoral. Además, subrayó que la votación solo sería viable si los aliados occidentales ofrecen garantías de seguridad sólidas. En ese marco, no confirmó si buscará la reelección.

En el plano militar, Zelenski reivindicó avances recientes en el sur del país y aseguró que las fuerzas ucranianas recuperaron 300 kilómetros cuadrados. No precisó el período ni las zonas exactas de los combates, y AFP no pudo verificar de manera independiente esa información.

Consultado sobre los cortes en el servicio de internet satelital Starlink en distintos tramos del frente, el presidente reconoció que la situación generó dificultades para ambas partes. “Hay problemas, hay retos”, admitió, aunque sostuvo que los reveses rusos son “mucho más graves”.

La invasión rusa comenzó el 24 de febrero de 2022, con el ingreso de tropas rusas a territorio ucraniano. Desde entonces, el conflicto -el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial- dejó decenas de miles de civiles y cientos de miles de soldados muertos en ambos bandos.

Durante el último invierno, las fuerzas rusas intensificaron los ataques contra la infraestructura energética ucraniana, provocando cortes masivos de electricidad y calefacción en medio de temperaturas bajo cero.

A cuatro años del inicio de la guerra, Zelenski busca proyectar resistencia en el frente externo y estabilidad en el plano interno, mientras la presión diplomática y militar sobre Kiev no cede.