Grecia avanza con una ley para terminar con el anonimato en redes

Grecia se encamina a discutir una de las reformas más sensibles del ecosistema digital contemporáneo: el fin del anonimato tal como se lo conoce en redes sociales. El proyecto es impulsado por el partido gobernante, Nueva Democracia, en un contexto político atravesado por las futuras elecciones de 2027. La iniciativa no solo responde a una preocupación electoral concreta, sino que se inscribe en un debate más amplio sobre los límites entre libertad de expresión, responsabilidad individual y calidad democrática en la era digital.

La propuesta de Grecia para regular las redes sociales

El núcleo de la propuesta es claro: obligar a que todas las cuentas en plataformas como Facebook, TikTok y X estén vinculadas a una identidad real verificable. Aunque los usuarios podrían seguir utilizando seudónimos de cara al público, las autoridades tendrían la posibilidad de rastrear a cada persona en caso de que se cometa una infracción.

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El ministro de Gobernanza Digital, Dimitris Papastergiou, justificó la medida afirmando ques se busca evitar que alguien pueda “difamar a una persona y llevar a cabo un ataque a su reputación sin afrontar ninguna consecuencia”, así como frenar prácticas cada vez más extendidas como el acoso coordinado, la difusión de noticias falsas y los discursos de odio. En la misma línea, el vicepresidente del gobierno, Pavlos Marinakis, fue aún más lejos y propuso que todos los artículos y comentarios en la prensa digital estén firmados con nombre real.

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La iniciativa también contempla una restricción significativa: prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir de 2027. Esta medida se alinea con una tendencia internacional. En Australia, por ejemplo, ya se avanzó entre 2024 y 2025 con la prohibición de uso para menores de 16 años, en respuesta a los efectos negativos que estas plataformas generan en el desarrollo emocional y cognitivo.

Sin embargo, el proyecto griego no está exento de fuertes críticas. Sus detractores advierten que podría convertirse en la base de un sistema de vigilancia masivo, incluso más problemático que aquello que busca combatir. La posibilidad de que el Estado concentre información detallada sobre la identidad y el comportamiento digital de los ciudadanos enciende alarmas sobre potenciales abusos de poder, especialmente en contextos de polarización política.

Détox de redes sociales, ¿moda o necesidad?

El trasfondo de esta discusión remite a una transformación más profunda: el impacto de internet en la conducta humana. La llamada psicología de internet —una disciplina emergente— estudia cómo el uso de redes sociales, videojuegos e inteligencia artificial modifica emociones, comportamientos y procesos cognitivos. Existe evidencia consistente de que, en entornos digitales, las personas se sienten menos inhibidas: dicen y hacen cosas que difícilmente harían en la vida offline. El anonimato, en ese sentido, funciona como un amplificador tanto de la expresión como del conflicto.

En paralelo, las redes sociales se han convertido en herramientas clave para la manipulación política. A través de trolls, cuentas falsas y campañas coordinadas, actores diversos logran instalar narrativas, distorsionar percepciones y afectar procesos electorales. La desinformación ya no es un fenómeno marginal, sino un componente estructural de la disputa por el poder.

El dilema global de la identidad en internet

Pero el anonimato también tiene una tradición que lo respalda. No es una anomalía moderna, sino una extensión del derecho histórico a la privacidad y a la libre expresión. Casos emblemáticos como Bitcoin, creado por el enigmático Satoshi Nakamoto, muestran cómo la identidad oculta puede ser parte constitutiva de innovaciones tecnológicas y culturales.

A nivel global, la iniciativa griega se inserta en una tendencia regulatoria en ascenso. Desde comienzos de la década de 2020, y con mayor intensidad entre 2024 y 2026, distintos países han avanzado en normativas para ordenar el espacio digital. La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea —aprobada en 2022 y en plena implementación desde 2024— establece mayores exigencias para las plataformas, incluyendo transparencia algorítmica, verificación de edad y responsabilidad sobre los contenidos. En otras regiones, como Estados Unidos y Brasil, predominan modelos intermedios: no eliminan el anonimato, pero aumentan la trazabilidad y los mecanismos de identificación ante abusos.

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El debate, en definitiva, es también cultural. La imagen de la máscara de V de Vendetta, asociada al colectivo Anonymous, sintetiza esa tensión. El rostro de Guy Fawkes —quien intentó volar el Parlamento británico en 1605— se convirtió en símbolo de resistencia anónima frente al poder, pero también en emblema de una era donde la identidad puede ser ocultada con facilidad.

Ya en los años 80, el escritor William Gibson anticipó este escenario en Neuromante, al definir el ciberespacio como una “alucinación consensual”. Hoy, ese espacio es real y constituye un territorio donde se juega buena parte de la vida democrática.

El desafío que enfrenta Grecia —y, por extensión, el mundo— es encontrar un equilibrio delicado: garantizar responsabilidad en un entorno propenso al abuso sin erosionar derechos fundamentales. La regulación del ciberespacio ya no es una opción, sino una necesidad. La pregunta es bajo qué condiciones y con qué límites.

MEG CP