Donald Trump negocia tregua de tres días entre Rusia y Ucrania para el Día de la Victoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo este viernes al anunciar, a través de su red social Truth Social, un acuerdo de alto el fuego de 72 horas entre Rusia y Ucrania. Además, la tregua coincidió con las celebraciones del Día de la Victoria, fecha en la que se conmemoró la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, un hito que el mandatario calificó como relevante para ambas naciones.

Según expresó Trump, "Esta petición la hice directamente yo, y agradezco enormemente que el presidente Vladimir Putin y el presidente Volodímir Zelenski hayan accedido a ella". El mandatario detalló que el pacto detendrá todas las operaciones militares e incluirá un intercambio de 1.000 prisioneros por cada bando, en un intento por acercar posiciones hacia el fin definitivo de una guerra que ya suma más de 1,8 millones de bajas entre ambos ejércitos.

Así pues, el anuncio llega tras una semana de intensas gestiones, que incluyeron una llamada privada de 90 minutos entre Trump y Putin. Pese a que inicialmente Ucrania se había mostrado reticente a un cese al fuego de corta duración —Zelenski exigía originalmente 30 días y advertía sobre la seguridad de los líderes extranjeros en Moscú—, la intervención directa de la Casa Blanca parece haber destrabado las negociaciones.

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