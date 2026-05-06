La Bienal de Venecia comenzó con protestas por la presencia de Rusia

Con dimisiones, boicots, una protesta y amenazas de recortar fondos, la Bienal de Venecia abrió a la prensa miércoles en medio de un gran revuelo por el regreso de Rusia, por primera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania.

La mayor exposición de arte contemporáneo del mundo, que se celebra cada dos años en la ciudad de los canales, reúne a artistas de varios países en conflicto, entre ellos Ucrania, Israel y Estados Unidos. Irán canceló sus planes de asistir.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rusia fue incluida en esta edición por primera vez desde su invasión de Ucrania en 2022, lo que desató la indignación del gobierno italiano y de la Unión Europea, que amenazó con recortar dos millones de euros (2,3 millones de dólares) en financiación para el evento.

Una primera protesta tuvo lugar este miércoles frente al pabellón ruso, al inicio de las visitas reservadas a la prensa. Lo protagonizaron el colectivo feminista ucraniano Femen y el grupo ruso Pussy Riot, con el rostro cubierto con una capucha color rosa, bengalas y el pecho al aire. "Estamos aquí para recordar que la única cultura rusa, el único arte ruso hoy en día es la sangre", declaró Inna Shevchenko, militante de Femen.

El jurado de la Bienal dimitió la semana pasada tras afirmar que no otorgaría premios a países dirigidos por figuras sujetas a órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI), es decir, Rusia e Israel.

Mikel Santiago: “Cuando escribo voy con la cámara al hombro”



Finalmente, el pabellón ruso no estará abierto al público durante la Bienal, que se celebra del 9 de mayo al 22 de noviembre. En su lugar, las interpretaciones musicales de la exposición -"el árbol tiene sus raíces en el cielo"- se grabarán esta semana, durante los pases para la prensa, y se proyectarán en pantallas al aire libre durante los próximos seis meses.

“No podemos boicotear como respuesta automática. Podemos y debemos discutir”

"Hay algo realmente doloroso e irracional en la obsesión de la Unión Europea por golpear la cultura y el arte rusos con sanciones y todo tipo de restricciones", reaccionó en Facebook Alexéi Paramonov, embajador de Rusia en Italia, presente en el pabellón ruso en el momento de la manifestación de las Femen y de las Pussy Riot.

"Si la Bienal comenzara a seleccionar no las obras, sino las pertenencias, no las visiones, sino los pasaportes, dejaría de ser lo que siempre ha sido: el lugar donde el mundo se reúne, y aún más cuando el mundo está desgarrado", se defendió el miércoles su presidente, Pietrangelo Buttafuoco, en rueda de prensa.

"No podemos cerrar, no podemos boicotear como respuesta automática. Podemos y debemos discutir", argumentó Buttafuoco, quien asumió el cargo en 2024.

Un centenar de manifestantes propalestinos también se congregaron al mediodía frente al pabellón israelí.

El lunes, la UE volvió a escribir al gobierno italiano para pedir aclaraciones sobre las condiciones en las que se acoge a la delegación rusa, por un posible incumplimiento de las sanciones europeas contra Moscú.

Según documentos filtrados de una inspección realizada la semana pasada por el Ministerio de Cultura italiano, los organizadores de la Bienal argumentaron que Rusia es propietaria del pabellón de Venecia desde 1914 y no se le puede impedir utilizarlo.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, quien desde el principio se opuso a la inclusión de Rusia, dijo que no irá a Venecia. Como consecuencia de la dimisión del jurado y de la "naturaleza excepcional de la situación geopolítica internacional en curso", los organizadores aplazaron la ceremonia de entrega de premios del 9 de mayo al 22 de noviembre, último día de la exposición.