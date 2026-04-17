Lucy Mattos viaja a la Bienal de arte contemporáneo en Venecia con una obra como recordatorio del esfuerzo colectivo

La artista argentina Lucy Mattos fue convocada a la octava edición de Personal Structures, la bienal de arte contemporáneo organizada por el European Cultural Centre (ECC) Italy en Venecia que se desarrollará desde el 9 de mayo al 22 de noviembre, en el marco de la 61.ª Bienal de Venecia 2026.

La exhibición tendrá lugar en sus sedes oficiales: Palazzo Bembo, Palazzo Mora y Marinaressa Gardens, espacios de relevancia histórica y cultural situados en el centro de Venecia.

El proceso de armado de la obra en Venecia (Foto: Pablo Jantus)

Personal Structures constituye una plataforma internacional que convoca a artistas, instituciones y universidades de distintos países,y que propone una reflexión contemporánea sobre la relación entre individuo, comunidad y entorno. La edición 2026 abordará estas temáticas desde una perspectiva interdisciplinaria, integrando miradas globales y experiencias personales.

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Lucy Mattos presentará la instalación escultórica “Desembarco en la ciudad / Landing in the City“ en el histórico Palazzo Mora. La obra profundiza en los conceptos de desplazamiento, integración y resiliencia.

Lucy Mattos en su museo (Foto: Pablo Jantus)

Un cuerpo femenino parece avanzar con patinetas en sus pies mientras unas hormigas antropomorfas avanzan sobre ella. Estos insectos humanizados simbolizan el trabajo en equipo, la disciplina, la perseverancia y la organización. Su presencia en la obra sugiere la importancia de la constancia para alcanzar metas, funcionando como un recordatorio del esfuerzo colectivo y la construcción a largo plazo, a la vez que señala la inminencia de cambios venideros.

Recorrido en el museo Lucy Mattos (Foto: Pablo Jantus)

Desde sus inicios, Mattos se preocupó por los temas vinculados a la mujer y al medio ambiente, fue pionera en la técnica transluz-intra-luz-neón, patentada en 1995, una exploración lumínica que convive con su obra en resina, mármol, bronce, aluminio, plata y madera. Al integrar fibras naturales y encajes, sus piezas establecen un diálogo entre materiales industriales y la fragilidad orgánica, con una profunda conciencia ambiental.

Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y en 2012, consolidó su legado con la fundación del Museo Lucy Mattos Arte Contemporáneo, un espacio declarado de Interés Cultural en la zona norte de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, institución que dirige activamente.

Lucy Mattos "Desembarco en la ciudad /Landing in the City"

En el universo de Mattos, la mujer y los seres antropomorfos que habitan sus instalaciones no son figuras pasivas. En la adversidad, estos seres no esperan el rescate, inventan sus propias alas o trazan senderos colectivos para alcanzar la libertad. Es en esa capacidad donde reside su resiliencia y la voluntad de sostener la vida.

La única opción es sobrevivir

“Con una técnica audaz que tensiona la frialdad de los metales y las resinas frente a la vulnerabilidad de materiales sensibles, su obra ha conquistado desde Nueva York hasta Dubái, desafiando al espectador a enfrentar verdades crudas sobre la resiliencia humana. En su instalación "Desembarco en la ciudad /Landing in the City", Mattos presenta una procesión de seres antropomorfos que avanzan "con la firmeza de quien no tiene otra opción más que sobrevivir”, detalla el texto curatorial.

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“Una ventana, una frontera o un océano, cada límite aparece como un portal hacia lo incierto. Aquí, la integración no es una promesa, sino un verdadero desafío frente a la indiferencia de las nuevas latitudes. Con obra emplazada en parques públicos de Argentina y Panamá, museos y en colecciones privadas alrededor del mundo, Mattos elude las narrativas cerradas. Nos invita a explorar el desembarco personal: ese instante donde la esperanza se mide con la adversidad y la vida se reafirma, a pesar de todo”, concluye.



Ficha técnica:

“Desembarco en la ciudad / Landing in the City“, 2025

Instalación escultórica: Fotografía - textil- figuras impresas en 3D - escultura modelada en arcilla y vaciada en resina poliéster - esmalte sintético - objeto en bronce

175 cm × 125 cm × 60 cm

Del 9 de mayo al 22 de noviembre 2026. Palazzo Mora, Room 3D. Strada Nova, 3659, 30121 Venezia VE, Italia.