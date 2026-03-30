Parte de la historia del arte contemporáneo se despliega en W-galería gracias a la Colección Helft

La Colección Helft, gestada con gran afecto e intuición por Jorge y Marion Helft, regresó a su hogar en San Telmo que hoy es una sede de W-galería. La exhibición curada por Jimena Ferreiro reúne obras fundamentales de más de 40 artistas nacionales e internacionales que se despliegan en los cuatro pisos del espacio al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Helft, una figura relevante de la escena artística por su lugar desde la Fundación San Telmo en los años ochenta y por su rol en la Bienal de São Paulo de 1994 y 1996.

Guillermo Kuitca, Si yo fuera el invierno mismo, 1986, Acrílico sobre tela, 140x193.5 cm (con marco), Foto Muerta de Arte

“Estoy muy emocionada de que ver esto que representa más de 30 años de mi vida”, reconoció Marion en una recorrida de prensa de la que participó Perfil. “Detrás de esto hay una historia del arte, de la transformación del barrio de San Telmo, de la transformación del mercado del arte en los setenta cuando a los artistas no los conocía nadie, no ganaban dinero, no había coleccionismo, mucho menos curadores, iluminadores ni montajistas”, subrayó Nicolás Helft, hijo de los coleccionistas.

“Jorge y Marion han sido hijos de la Gran Guerra, entonces su devoción por resguardar un cuerpo de obra frente a una humanidad en crisis construyó una colección profundamente humana y desgarrada”, describió Ferreiro.

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Ana Mendieta, On Giving Life, 1975, Serie de 3 fotografías a color, Edición 4 de 5, hoja 40.6 x 50.8 cm_imagen 33.7 x 50.8 cm, Fotos Muerta de arte, 1

La exposición presenta 129 obras pertenecientes a una colección que supera las 1000 piezas. El recorrido propone algunos ejes para ordenar la exposición: la figuración monstruosa, las poéticas neodadaístas y el conceptualismo histórico, el pop vernáculo, la recuperación del gesto pictórico en la década de 1980 y la producción de artistas mujeres comprendidas en la segunda ola feminista.

El compromiso de Jorge Helft, se materializó a través de iniciativas clave como la Fundación San Telmo (1980–1992), su participación en los primeros años de la Fundación Antorchas desde 1985 y su labor como curador de los envíos argentinos a la Bienal de São Paulo de 1994 y 1996, entre otras plataformas fundamentales para la proyección del arte argentino.

“Hay cuerpos”, una exposición que resignifica el “Hay cadáveres” de Perlongher a través de la mirada de cinco artistas



La mirada audaz y libre de prejuicios del matrimonio permitió que la colección mantuviera desde sus inicios un vínculo directo con su tiempo y con los artistas de su propia generación. Con el paso de los años, figuras como Antonio Berni, Líbero Badíi, Jorge de la Vega, Pablo Suárez, Alberto Heredia, Víctor Grippo, Edgardo Antonio Vigo, Juan Carlos Distéfano y Guillermo Kuitca se convertirían tanto en núcleos centrales del acervo como en referentes mayores del arte argentino contemporáneo.

Pablo Súarez, Narciso de Mataderos o El espejo, 1984-85, cartapesta y masilla epoxi, acrílico, pelo sintético, tela encolada, madera, pintura sintética, baquelita, espejo con moldura de yeso dorada, 200 x 105 x

“Nuestra colección era más profunda que extensa. De nuestros artistas preferidos reuníamos conjuntos representativos de cada período (...). Considerábamos que era una colección de arte argentino con su contexto internacional: queríamos que ambas escenas dialogaran en un mismo plano, no como colecciones separadas sino como un organismo vivo”, destacó Marion.

La Colección Helft, junto con los programas que de ella se desplegaron, se convirtió en un verdadero epicentro para artistas de la generación del sesenta en adelante, así como para coleccionistas y profesionales del arte provenientes del exterior, como Paulo Herkenhoff, Mari Carmen Ramírez y Robert Storr, entre muchos otros. Jorge y Marion fueron un ejemplo de hospitalidad y una referencia ineludible para el desarrollo de la gestión profesional del patrimonio y para la formación de una “escuela de curadores” en la Argentina.

En una misma cuadra convivieron tres espacios: la casa, la Fundación y la Colección, que incidieron de manera determinante en la configuración del nuevo paisaje cultural de Buenos Aires hacia finales del siglo XX.

“Y como quiero que me digan a mí en las colecciones que visito, agrego: las compre también para ustedes, vívanlas”, aseguraba el propio Jorge Helft en sus memorias (Con Pasión Recuerdos De Un Coleccionista).

Colección HELFT, el libro

Además de la exposición, este 31 de marzo a las 17 se presentará el libro Colección HELFT como parte de las acciones en homenaje a Jorge Helft a un año de su fallecimiento.

Jorge de la Vega, Cheeta, 1967, acrílico y tela sobre tela, 53 x 63 cm (con marco), Foto Muerta de Arte

Incluye un prólogo de Nicolás Helft, un ensayo curatorial de Jimena Ferreiro y Ricardo Ocampo (fundador y director de W—galería), un conjunto de textos de Ernesto Montequin, quien aborda la vida artística desde los años cincuenta, la construcción del gusto coleccionista heredado de Jacques Helft, y el papel de San Telmo como nueva geografía cultural en los años ochenta, junto a una conversación reciente con Marion Helft.

La historiadora del arte Magalí Saleme presenta una cronología exhaustiva dedicada a la Fundación San Telmo y a la Colección, mientras que un corpus documental seleccionado por María D’Ambrosio se suma a testimonios de Guillermo Kuitca y Laura Buccellato, protagonistas directos de esta historia.

Curadora In House: Jimena Ferreiro

21.03 –13.06.2026

W–galería (Defensa 1369, CABA)

