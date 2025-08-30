Empresarios, coleccionistas y premios en ArteBA

Al menos hasta el cierre de esta edición, en ArteBA no hubo o no se dio a conocer todavía, cuál fue la obra más cara vendida en esta edición 2025. Sí ya se conocieron premios y adquisiciones hechas por museos. Este 2025 Fundación ArteBA reconoció a Marion Eppinger con el Premio Coleccionismo. Ella y su marido Jorge Helft crearon la Colección Helft, una de las primeras colecciones privadas más importantes de la región, que además se mantuvo abierta al público entre 1980 y 1993 en San Telmo. Siendo jóvenes, compraron una obra móvil de Julio Le Parc en el Di Tella por trescientos dólares y en tres cuotas, y nunca más pararon. “Para mí, ser coleccionista es mi vida. Mi vida intelectual, social, estética. Es un hobby. Una fiesta”, dijo Marion Eppinger.

El premio que ella recibió tiene como objetivo resaltar la dedicación y el impacto significativo del rol del coleccionismo, destacando figuras relevantes que inspiran la creación de colecciones de arte o contribuyen al desarrollo de esa misión. Este no fue el único premio que se dio. Estuvo, por ejemplo, el VOLF al Arte Contemporáneo que dicha firma otorgar como reconocimiento a artistas cuyas obras “generan vínculos, despiertan emociones y dejan huella”. El elegido fue Luciano Giménez, artista, diseñador y ceramista nacido en Córdoba, e integrante del colectivo de cerámica Casiopea, y del dibujo Carbonillas Project.

Acervo ampliado. Más allá de los premios, ArteBA es una feria donde museos e instituciones compran obra como parte de un programa de adquisiciones. Y Fundación Malba fue de las primeras compras publicitadas. Este 2025, sumaron al acervo de Colección Malba, siete nuevas obras de los artistas: Marcelo Benítez, María Martorell, Joan Wall, Flor Alvarado, Martín Legón, Sandro Pereira y Laura Ojeda Bär. El Museo Moderno de Arte Contemporáneo de Buenos Aires también hizo lo propio y anunció que el Comité de Adquisiciones y de la Asociación Amigos compró quince importantes obras que se suman a las cuarenta y tres ya incorporadas en 2025. Algunas de las obras compradas corresponden a artistas como Josefina Alen, Ariel Cusnir, Flavia Da Rin, Jimena Losada, Valeria López, Valeria Maggi, Julián Matta, Tiziana Pierri, Florencia Rodríguez Giles, Mariano Ullua, y Guido Yannitto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Arte libre. Por su parte la Fundación Norma y Leo Werthein presentaron e el libro de la Colección Pampa, un recorrido por ciento sesenta y seis obras de artistas como Berni, Xul Solar, Suárez y Molina Campos, que dialogan entre tradición, vanguardia y arte emergente. El libro refleja la diversidad de dicha colección y su compromiso con la democratización del acceso al arte, por eso, está disponible en forma y gratuita en la web y redes de la fundación mencionada.