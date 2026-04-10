MuseosBA 2026: la red de museos de la Ciudad suma dos sedes y lanza una agenda con 35 exposiciones

La red de museos de la Ciudad de Buenos Aires presentó su programación 2026 con una agenda amplia y un anuncio institucional que redefine el mapa cultural porteño. MuseosBA confirmó 35 exposiciones temporales para sus museos actuales y sumó dos hitos: la incorporación del Museo Benito Quinquela Martín y la reapertura del Museo del Humor. El objetivo declarado es consolidar el crecimiento de 2024–2025 y dar un salto en calidad e internacionalización de la propuesta.

El anuncio se realizó en un encuentro en la Casa Fernández Blanco, donde autoridades culturales y equipos de museos adelantaron parte de las principales inauguraciones del año. La programación busca fortalecer el rol de los museos públicos como espacios activos de la vida cultural, con una agenda que combina patrimonio, investigación, arte contemporáneo y experiencias participativas. Además, la expansión territorial de la red suma nuevos polos de atracción en Montserrat y La Boca, dos barrios con identidad cultural propia.

Dos incorporaciones estratégicas: Museo del Humor y Museo Benito Quinquela Martín

La principal novedad institucional de MuseosBA 2026 es la incorporación de dos espacios que amplían el alcance de la red pública. El Museo del Humor inicia una nueva etapa tras varios años inactivo, con la refuncionalización del ala oeste de la casa Altos de Elorriaga (Alsina 423), en Montserrat. La reapertura implica recuperar un espacio emblemático para la cultura popular y la memoria gráfica argentina, con instalaciones modernizadas para recibir nuevas propuestas.

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La segunda incorporación es el Museo Benito Quinquela Martín, ubicado en Av. Pedro de Mendoza 1835, en La Boca. La Ciudad anunció que el museo pasó al Ministerio de Cultura, en una decisión que busca fortalecer la red pública con una institución “muy querida” por la comunidad artística y los vecinos. Con esta integración, la red suma patrimonio y proyección de uno de los artistas más representativos del imaginario porteño y del vínculo entre arte, barrio y río.

El sentido de esta expansión no es solo sumar edificios: también busca ampliar colecciones, miradas y públicos. La incorporación del Quinquela y la reapertura del Museo del Humor apuntan a diversificar la oferta con identidades culturales complementarias, desde el arte ligado a La Boca hasta el humor gráfico como lenguaje social. En términos de programación, estas aperturas se integran a una grilla pensada para aumentar visitas, actividades educativas y propuestas para distintos perfiles de público.

Agenda 2026: 35 exposiciones y un salto en calidad e internacionalización

La programación 2026 se apoya en un conjunto de muestras temporales distribuidas en los museos de la Ciudad, con propuestas que cruzan historia, artes visuales, fotografía, literatura, patrimonio y cultura popular. Entre los destacados se encuentran “El otro Perotta” en el Museo de la Ciudad, una exposición que busca revelar un costado menos conocido del fotógrafo José Luis Perotta y ampliar la lectura de su archivo. También se anunció “Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario” en el Museo Casa Carlos Gardel, una muestra que trabaja la figura del ícono como arquetipo cultural.

El Museo Sívori aparece como uno de los espacios con mayor proyección contemporánea dentro de la grilla. Allí se presentará “Retour 2025” de Jorge Macchi, concebida como instalación a partir de papeles hallados en la calle, con vitrinas, mapas, textos, videos y acciones. El enfoque combina memoria, intimidad y circulación pública, en una línea alineada con la idea de internacionalización que busca consolidar la red.

Además de las exhibiciones, la agenda propone consolidar programas públicos y actividades que conecten museos con comunidad, escuelas y visitantes. La programación 2026 se plantea como una “plataforma abierta” para que el patrimonio dialogue con el presente y se transforme en experiencia, no solo en contemplación. Ese enfoque incluye visitas guiadas, propuestas educativas, temporadas musicales y actividades especiales a lo largo del año.

Lo que viene: hitos, educación y patrimonio con enfoque de futuro

Dentro de los anuncios, MuseosBA también destacó hitos de infraestructura y conservación que impactan en el patrimonio a largo plazo. Uno de los proyectos centrales es la puesta en funcionamiento de la Reserva Técnica de Nitratos del Museo del Cine, presentada como única en el país por su nivel de preservación del soporte. Esta mejora apunta a garantizar disponibilidad futura del acervo audiovisual, con monitoreo de degradación y estabilización ambiental para materiales en riesgo.

En paralelo, el calendario 2026 incorpora efemérides y celebraciones que funcionan como anclas de programación y convocatoria. La red pondrá en valor los 70 años del Salón Manuel Belgrano y sostendrá semanas temáticas como la Semana Gardeliana (junio) y la Semana del Tango (diciembre), entre otras actividades. Estas fechas permiten articular exposición, programación educativa y agenda musical para públicos diversos, desde turistas hasta escuelas.

El trabajo con archivos e investigación aparece como una de las líneas de identidad del año. En el Museo de la Ciudad se anuncian “Marcas de lo cotidiano” (gráfica efímera del Archivo Profumo y Hno.) y “El otro Perotta”, ambas vinculadas a la recuperación, catalogación e investigación de acervos. El objetivo es transformar patrimonio documental en relatos curados y accesibles, con catálogo, dispositivos museográficos y actividades públicas.

Por último, la programación refuerza la idea de red “viva” con una oferta distribuida en múltiples sedes y con temáticas que van de lo histórico a lo experimental. MuseosBA 2026 busca que cada visitante encuentre su propio recorrido: desde literatura y barroco en el Fernández Blanco, hasta cultura escrita en propuestas inter-museos y arte popular con participación comunitaria. Con dos incorporaciones relevantes y 35 exposiciones temporales, la red apunta a ampliar el alcance cultural de la Ciudad y consolidar un modelo de museo público activo, contemporáneo y cercano.