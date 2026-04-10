MaraTANA 2026 en Buenos Aires: vuelve la carrera italiana con recorrido entre Puerto Madero y Costanera Sur

La Ciudad de Buenos Aires volverá a teñirse de verde, blanco y rojo el domingo 26 de abril de 2026, cuando se realice la IV edición de “MaraTANA, la carrera italiana en Buenos Aires”, una propuesta que combina deporte, identidad y encuentro comunitario. El evento se desarrollará entre Puerto Madero y Costanera Sur con un nuevo recorrido y salida desde Avenida de los Italianos, entre Macacha Güemes y Marta Lynch. La carrera se presenta como una celebración de la comunidad italiana, la amistad ítalo-argentina y los valores del deporte y la solidaridad.

Impulsada por el Consulado General de Italia en Buenos Aires, la MaraTANA busca consolidarse como una tradición anual en la ciudad. La edición anterior reunió a 4.000 corredores y convocó a miles de personas en las actividades paralelas del “Espacio Italia”, montado cerca de la largada. Para 2026, los organizadores apuestan a repetir y ampliar esa convocatoria con un circuito renovado, tres distancias y actividades para toda la familia.

Nuevo recorrido y distancias: 15K, 10K y 3K con largadas escalonadas

Uno de los grandes cambios de esta edición es el trazado, pensado para integrar dos postales emblemáticas de Buenos Aires. La carrera tendrá un recorrido nuevo entre Costanera Sur y Puerto Madero, con punto de partida en Avenida de los Italianos. La organización remarca que se trata de un circuito apto para distintos niveles, con opciones para quienes buscan un desafío y también para quienes prefieren participar de manera recreativa.

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La MaraTANA 2026 ofrecerá tres distancias: 15 km, 10 km y 3 km, diseñadas para todas las edades y niveles de entrenamiento. La largada de los 10 km está prevista para las 08:00, la de los 15 km a las 08:15 y la de los 3 km a las 10:00. Esta grilla escalonada busca ordenar la experiencia de carrera y facilitar la participación de corredores competitivos y familias en un mismo evento.

El aspecto comunitario es parte central de la propuesta. La organización define a la MaraTANA como una instancia de “diplomacia del deporte”, que reúne a la colectividad ítalo-argentina y a quienes quieran acercarse a la cultura italiana en Buenos Aires. En esa lógica, el evento también se apoya en el estilo de vida asociado a Italia: actividad física, celebración en comunidad y disfrute gastronómico.

Inscripción y descuentos: costos, beneficios y categorías alcanzadas

La inscripción ya tiene valores definidos según la distancia elegida. El costo es de AR$ 32.000 para los 3 km, AR$ 38.000 para los 10 km y AR$ 43.000 para los 15 km. Además, se anunciaron descuentos para favorecer la participación de distintos grupos vinculados a la colectividad y al deporte amateur.

Entre los beneficios, se prevén descuentos del 20% para mayores de 65 años, titulares de pasaporte italiano y miembros de asociaciones e instituciones educativas italianas. También habrá un 10% de descuento para integrantes de running clubs, una medida que busca sumar a los grupos de entrenamiento que suelen movilizar corredores en carreras urbanas. Con este esquema, la organización intenta equilibrar un evento masivo con incentivos claros para públicos específicos.

El Consulado General de Italia destacó el sentido identitario y de pertenencia que propone la carrera. El evento rinde homenaje a la mayor comunidad italiana del mundo fuera de Italia, con una convocatoria abierta a quienes tienen raíces italianas y a quienes deseen acercarse a esa colectividad. La convocatoria se plantea como una celebración pública de vínculos culturales y afectivos que atraviesan generaciones de familias en Argentina.

Kit, medalla, premios y “Espacio Italia”: una experiencia más allá de la carrera

Más allá del cronómetro, la MaraTANA se presenta como una experiencia integral. Cada participante recibirá un kit de carrera con la remera oficial 2026, que este año llevará los colores de Italia y Argentina, y la bolsa del evento. El kit incluirá dorsal, galletas, crema solar protectora y un señalibro, además de elementos de identificación y logística.

La recompensa simbólica también tendrá un sello de identidad local. Todos los participantes recibirán una medalla finisher exclusiva, con el grabado de un monumento icónico italiano en Buenos Aires: el Palazzo Italia, sede del Teatro Coliseo. Con esa elección, la organización refuerza el cruce cultural que atraviesa al evento: Italia en Buenos Aires, en formato deportivo y celebratorio.

Habrá, además, un componente de incentivo extra: el sorteo de premios. Los inscriptos participarán automáticamente en sorteos que incluyen pasajes aéreos a Italia, membresías de gimnasio y vouchers. La propuesta busca sumar atractivo para el corredor recreativo y fortalecer el perfil festivo del evento.

Como en la edición pasada, el evento contará con el “Espacio Italia”, con actividades para toda la familia. Se prevén música y food trucks con cocina italiana, para crear una atmósfera de encuentro y amistad antes, durante y después de las largadas. El objetivo es que la MaraTANA funcione como un punto de reunión comunitaria, incluso para quienes no corren y se acercan a acompañar.

La dimensión solidaria ocupa un lugar explícito en la organización. Parte de lo recaudado será destinado a la Comunidad de Sant’Egidio, comprometida con acciones de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. De este modo, la carrera integra el componente deportivo con un propósito social concreto, alineado con valores de solidaridad que el evento busca promover.

Con un nuevo circuito entre Puerto Madero y Costanera Sur, distancias para distintos niveles y una jornada pensada para corredores y familias, la MaraTANA 2026 vuelve a instalarse en el calendario porteño. La carrera combina identidad italiana, celebración cultural y solidaridad en un formato masivo que ya convocó a miles de participantes. El 26 de abril, Buenos Aires volverá a correr con acento italiano y espíritu comunitario.