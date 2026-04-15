Con Marta Minujín, el Museo Moderno comienza las jornadas gratuitas “Habitando el futuro”

En el año de su 70° Aniversario, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350, CABA) presenta las Jornadas Habitando el futuro, una serie de encuentros con artistas, investigadores, diseñadores y curadores argentinos e internacionales, con la intención de abordar las preguntas de la humanidad ante el futuro.

Las jornadas son gratuitas y se inscriben en el eje que organiza el Programa Anual 2026 Habitando el futuro, una invitación a imaginar, en comunidad, maneras de hacer, de nuestra Tierra, un lugar mejor. En este marco, el Museo Moderno propone abrir un espacio de intercambio y reflexión en torno al arte como forma de producción de conocimiento: un campo desde el cual revisar las imágenes heredadas del mundo, imaginar otras relaciones entre cultura y naturaleza, y abrir interrogantes sobre los modos en que habitamos la Tierra. ¿Cómo contribuyen las prácticas artísticas a repensar nuestras formas de vida en un momento de profundas transformaciones sociales, tecnológicas y ambientales?

Obra monumental del zimbabuense Felix Shumba, quien representa este año a su país en la 61ª Bienal Internacional de Arte de Venecia (2026) que forma parte de "Naturaleza arquitecta" uno de los capítulos del programa "Habitando el futuro"

Estos interrogantes se abordarán en conferencias, entrevistas, mesas redondas y recorridos guiados por artistas, en diálogo con las exposiciones, donde se revisarán las narrativas propias de la modernidad y se explorarán nuevas relaciones entre naturaleza, ciencia y poéticas del arte.

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El Museo Moderno celebra sus 70 años y apuesta por los Derechos Humanos, el medio ambiente y el futuro



Participantes: Alfredo Aracil, Jonathas de Andrade (Brasil), Joaquín Aras, Eduardo Basualdo, Erica Bohm, Grupo Bondi, Manuel Brandazza, Aurora Castillo, Franco Chimento, Ariel Cusnir, Flavia Da Rin, Marta Minujín, Victoria Noorthoorn, Patricio Orellana, Leonardo Puppo, Valentina Quintero, Deon Rubi, Cristina Schiavi, Max Hooper Schneider (Estados Unidos), Felix Shumba (Zimbabue), La Chola Poblete.

Programación:

Jueves 16 de abril

16.30 h | Bienvenida

Palabras a cargo de Victoria Noorthoorn, Directora del Museo Moderno.

16.45 h | Conversación: Marta Minujín (Argentina) y Victoria Noorthoorn, Directora del Museo Moderno

Marta Minujín y Victoria Noorthoorn conversarán sobre el presente de la artista y su perspectiva hacia el futuro, a partir de sus proyectos más recientes.

17.15 h | Conferencia: Jonathas de Andrade (Brasil)

Presenta Patricio Orellana, Jefe del Departamento de Curaduría del Museo Moderno.

En esta conferencia, Jonathas de Andrade recorrerá hitos de su trayectoria. Hará foco, especialmente, en obras incluidas en la exposición Naturaleza arquitecta: desde trabajos emblemáticos, como O peixe, hasta su más reciente proyecto, Jangadeiros e Canoeiros, realizado con pescadores del nordeste de Brasil, en el que explora el color y la abstracción, y establece resonancias entre el movimiento neoconcreto brasileño y las tradiciones populares de los pescadores nordestinos.

18 h | Mesa redonda: Artistas contemporáneos en la Colección del Moderno

Participan Nicanor Aráoz, Eduardo Basualdo, Flavia Da Rin y La Chola Poblete. Moderan Nicolás Cuello y Raúl Flores, Curadores del Museo Moderno.

En esta conversación, cuatro grandes artistas contemporáneos que integran la Colección del Museo Moderno, pondrán en diálogo la actualidad de sus trayectorias profesionales y sus procesos creativos, atendiendo al impacto personal que tuvieron las exhibiciones individuales y los proyectos editoriales desarrollados junto al Museo. Este intercambio busca poner en común su práctica, con la intención de trazar un mapa de interrogantes en el arte contemporáneo argentino.

Viernes 17 de abril

17 h | Mesa redonda: Diseño argentino contemporáneo en la Colección del Moderno

Participan Grupo Bondi, Deon Rubi y Leonardo Puppo. Modera Franco Chimento, Curador de Diseño del Museo Moderno.

Tres diseñadores jóvenes abordarán la producción del diseño argentino contemporáneo como un campo de tensiones entre diseño, industria, arte, oficio y artesanía. La conversación propone una lectura sobre los desafíos del trabajo actual, las condiciones de producción, los modelos de circulación y las economías híbridas, a través de la exploración de las nuevas formas de pensar el objeto en la escena contemporánea.

18 h | Conversación con artistas integrantes de la exposición Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario

Participan Cristina Schiavi, Joaquín Aras y Valentina Quintero. Modera Fernando García, Curador de Programas Públicos del Museo Moderno.

Una aproximación a la exposición de la Colección del Museo, a partir de la voz de artistas cuyas obras dialogan con grandes figuras de la historia del arte desde una perspectiva contemporánea.

El diseño forma parte de la exhibición Moderno y MetaModerno

Domingo 19 de abril

17 h | Conversación con artistas integrantes de la exposición Océano interior

Participan Max Hooper Schneider (Estados Unidos), Aurora Castillo (Argentina) y Erica Bohm (Argentina). Modera Alfredo Aracil, Jefe de Educación del Museo Moderno.

En un recorrido minucioso por sus obras, los artistas compartirán sus investigaciones en torno a los océanos, el arte y la ciencia.

Esta actividad cuenta con traducción consecutiva.

18 h | Recorrido junto a los artistas participantes de la exposición Naturaleza arquitecta

Participan Ariel Cusnir (Argentina), Manuel Brandazza (Argentina) y Felix Shumba (Zimbabue).

Los artistas compartirán los procesos detrás de sus obras, y se referirán a la relación entre imagen, espacio arquitectónico y experiencia pública en Buenos Aires y en el sur de África.

