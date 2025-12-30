La Ciudad vivió un año récord de participación en los espacios culturales porteños en 2025

La Ciudad de Buenos Aires cerró 2025 con una cifra récord de participación en sus espacios culturales: 7.750.259 asistentes, este número representa un incremento de 484.639 personas respecto de 2024. El crecimiento se registró de manera transversal en los principales espacios y programas culturales porteños. Según el ministerio de Cultura de la Ciudad este dato consolida a Buenos Aires como una de las capitales culturales más activas de la región.

El mayor caudal de gente se verificó en todos los grandes circuitos culturales de la Ciudad. Los festivales reunieron 2.301.725 asistentes, superando los registros de 2024, mientras que los centros culturales alcanzaron 1.538.338 personas. Las bibliotecas también fueron eje de la participación a las que llegaron a 150.338 asistentes, y el Plan Cultural en Barrios, que convocó a 214.000 vecinos en distintos puntos de la Ciudad.

En el circuito de museos porteños, la concurrencia alcanzó los 945.254 visitantes, con una suba significativa respecto del año anterior. Este crecimiento se reflejó en espacios como el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, el Buenos Aires Museo, el Museo Larreta, el Museo Histórico Cornelio Saavedra, el Museo Casa Carlos Gardel, el Museo de Arte Popular José Hernández, el Museo Fernández Blanco, el Museo de Esculturas Luis Perlotti, el Museo Sívori, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo de la Imaginación y el Juego, que concentraron una alta afluencia de público a lo largo del año.

“Estos números reflejan una política cultural que pone a las personas en el centro y que entiende a la cultura de una manera amplia, diversa y que es para todo el mundo. El crecimiento de la participación en todos los espacios demuestra que cuando hay programación de calidad, diversidad de propuestas y una fuerte presencia territorial, el público responde y se apropia de la cultura como parte de su vida cotidiana”, señaló Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los espacios emblemáticos, el Teatro Colón superó los 921.000 asistentes, marcando uno de los niveles de concurrencia más altos de los últimos años, mientras que el Anfiteatro del Parque Centenario y los conciertos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires alcanzaron 132.344 personas. La Feria de Mataderos, referente del patrimonio cultural porteño, convocó a 692.377 visitantes, reforzando su rol como espacio de encuentro entre tradición y comunidad.

También se destacó el crecimiento del Planetario Galileo Galilei, que recibió 369.115 asistentes, y de la Casa de la Cultura, que alcanzó 38.659 visitantes, consolidándose como un nuevo polo cultural y patrimonial en el corazón de la Ciudad.

El balance 2025 confirma una tendencia positiva y sostenida: todos los grandes espacios culturales registraron incrementos interanuales, reafirmando la importancia de sostener una agenda cultural amplia, accesible y diversa.

