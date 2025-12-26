El Museo Árabe de Arte Moderno de Doha amplía su campus y celebra su aniversario con la obra del argentino Gabriel Chaile

El Museo Árabe de Arte Moderno, la principal institución mundial para el arte moderno y contemporáneo del mundo árabe, anunció una importante ampliación del campus, liderada por la célebre arquitecta libanesa Lina Ghotmeh, fundadora y directora del estudio parisino Lina Ghotmeh – Architecture, la arquitecta detrás del futuro Pabellón de Qatar en los Giardini de la Bienal de Venecia.

Programada para coincidir con el 15º aniversario de Mathaf, la expansión gradual se inauguró el 16 de diciembre con la apertura de una biblioteca y espacio de conversación recién creada, inspirada en el majlis, dedicada a publicaciones de arte de la región, construidos en torno a un conjunto de unidades de mobiliario flexibles, similares a bloques, que pueden reconfigurarse para adaptarse a diferentes necesidades. En los próximos años, lo que hoy es el aparcamiento y la plaza del Museo será rediseñado para convertirse en estudios para artistas y diseñadores que trabajen en cerámica, vidrio, sonido y textiles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como parte de las celebraciones del aniversario de Mathaf se instaló la escultura de arcilla "Autorretrato" del artista argentino Gabriel Chaile. Inspirándose en el lenguaje formal y material de las comunidades indígenas del noreste de Argentina, Chaile crea una escultura de gran tamaño que combina rasgos humanos abstractos con cerámica tradicional. Chaile, de ascendencia afroárabe, aporta a su práctica artística una comprensión profunda de la pertenencia y la diáspora.

Su presencia en Mathaf refleja la misión del museo de amplificar las voces árabes en el arte contemporáneo global y explorar las conexiones transnacionales que definen la identidad árabe actual.

"Este importante desarrollo mejorará la experiencia de los visitantes, fortalecerá la participación comunitaria y reforzará la inversión de Qatar en el desarrollo de infraestructuras para su creciente economía creativa", sostuvo Zeina Arida, directora de Mathaf.

Qué implica la ampliación del Mathaf

La primera fase de la ampliación, ya completada, reconfigura la planta baja del Museo en una biblioteca de planta abierta que ofrece a los visitantes la oportunidad de consultar publicaciones de Mathaf y Qatar Museums, así como una amplia selección de libros de arte. También funciona como un centro comunitario, acogiendo una amplia variedad de eventos, talleres y charlas. El Majlis se complementa con una librería y tienda de regalos ampliada, gestionada por QC+, así como una cafetería que ofrece servicio de comida informal.

El atrio rediseñado presenta un retrato recién encargado de Su Alteza el Emir El Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, realizado por el mundialmente reconocido pintor chino Yan Pei-Ming. La pintura se unirá a los retratos del Padre Emir, El Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani y Su Alteza La Jequesa Moza bint Nasser, encargados para la inauguración de Mathaf en 2015.

Las fases posteriores de la expansión establecerán un campus unificado del Museo transformando los almacenes existentes en instalaciones de estudio especializadas desarrolladas para la programación funcional, en colaboración con artistas consolidados que actúan como asesores. Éstos incluirán: uUn estudio de cerámica de última generación, desarrollado en consulta con el ceramista Adrian Müller, equipado con hornos especializados y espacios compartidos de estudio seco y húmedo, que permitirá a los ceramistas producir obras de gran formato; un makerspace dedicado a la fabricación de vidrio desarrollado junto al artista Matteo Gonet, la carpintería y la experimentación con materiales; y un estudio de sonido equipado con instalaciones de última generación desarrollado junto con Tarek Atoui.

Estos espacios formarán el núcleo de un nuevo programa de residencia. El estudio de cerámica ofrecerá espacio para que los ceramistas creen obras de arte de gran formato, acojan estudios abiertos e impartan talleres públicos.

Programación de Aniversario

Waters' Witness (17 de diciembre de 2025 – 18 de mayo de 2026), un proyecto de investigación sonora en curso centrado en el agua del artista franco-libanés y compositor electroacústico Tarek Atoui. En una instalación compuesta por mármol, metal, cerámica y otros materiales, Atoui presentará un paisaje sonoro que documenta las historias humanas, ecológicas, históricas e industriales de diversas ciudades costeras —Atenas, Abu Dabi, Beirut, Estambul, Oporto, Singapur, Sídney y ahora Doha— cuyas vidas económicas y sociales están estrechamente ligadas a sus puertos.

Creada a partir de grabaciones dirigidas por Atoui y sus colaboradores, Eric La Casa y Chris Watson, la obra fue acompañada por una actuación pública para conmemorar el aniversario de Mathaf, el 16 de diciembre, con el músico Mazen Kerbage y la cantante Lynn Adib. La exposición evolucionará en un programa público activo en colaboración con diferentes grupos y comunidades, incluyendo el futuro Dadu, el Museo Infantil de Qatar y VCU-Q, comunidades con necesidades especiales, escuelas y el público en general.

Autorretrato (17 de diciembre de 2025 – 21 de febrero de 2026), un autorretrato escultórico de gran formato del artista argentino Gabriel Chaile. La instalación, presentada en colaboración con el equipo de Arte Público de Qatar Museums y parte del Año de Cultura 2025 Qatar Argentina y Chile, ofrecerá un adelanto del futuro enfoque del Museo en el arte cerámico.

Página web de la Enciclopedia Mathaf – La introducción de la actualizada Enciclopedia de Arte Moderno y el Mundo Árabe, que amplió su plataforma con:

70 biografías de artistas

30 biografías de autores

5 ensayos académicos



La programación adicional de aniversario incluye la exposición en curso Resolutions: Celebrating 15 Years of Mathaf, una reinstalación de la colección permanente del Museo que está curada por el equipo de investigación y curatorial de Mathaf y estará abierta hasta el 8 de agosto de 2026. También se puede ver hasta el 9 de febrero de 2026 We refuse_d, una exposición colectiva que reúne a quince artistas cuyas prácticas examinan la resiliencia, la acción y las formas en que individuos y comunidades responden a las realidades políticas y sociales actuales.

Este año, Qatar Museums celebra Evolution Nation, una campaña que honra el recorrido cultural de Qatar durante los últimos 50 años, desde la fundación del Museo Nacional de Qatar. Comisariado por Qatar Creates, el movimiento nacional que posiciona a Qatar como un centro global de arte, cultura y creatividad, Evolution Nation destaca tanto los hitos culturales del país como sus aspiraciones para el futuro.



Qatar Museums



Ahora en su 20 aniversario, Qatar Museums (QM), la principal institución del país dedicada al arte y la cultura, brinda experiencias culturales a través de una creciente red de museos, sitios históricos, festivales, instalaciones de arte público y programas. QM preserva y amplía la oferta cultural de la nación gracias a que comparte el arte y la cultura de Qatar, Medio Oriente, África del Norte y Asia del Sur (MENASA) con el mundo, lo que enriquece la vida de los ciudadanos, los residentes y los visitantes.

Entrevista a Gabriel Chaile: Cómo un niño invisible se convirtió en un gran artista





Bajo el patronato de Su Alteza el Amir, el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y dirigido por su presidenta, Su Excelencia la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, QM ha convertido a Qatar en un vibrante centro de arte, cultura y educación en Oriente Medio y más allá. Desde su fundación en 2005, QM ha supervisado el desarrollo de museos y festivales, incluyendo el Museo de Arte Islámico (MIA) y el Parque MIA, Mathaf: Museo Árabe de Arte Moderno, el Museo Nacional de Qatar (NMoQ), el Museo Olímpico y del Deporte de Qatar 3-2-1, la Galería QM Al Riwaq, la Galería QM Katara, el festival de fotografía Tasweer Photo Festival Qatar, y Design Doha. Entre los futuros proyectos destacan Dadu: Museo del Niño de Qatar, el Museo Art Mill, el Museo del Automóvil de Qatar y el Museo de Lusail.

A través de su recién creado Centro Creativo, QM también impulsa y apoya proyectos, tales como la Residencia de Artistas Fire Station, el festival de fotografía Tasweer Photo Festival Qatar, M7 (un centro creativo de innovación, moda y diseño) y Liwan Design Studios and Labs, que fomentan el talento artístico y crean oportunidades para construir una infraestructura cultural sólida y sostenible.