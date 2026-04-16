Las cinco recomendaciones culturales de la semana: orquesta, exposiciones, teatro y música

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en la web del Teatro Colón

El viernes 17 de abril a las 20, en el marco de su temporada 80º aniversario, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires interpretará la obertura de Don Giovanni de Wolfgang Mozart, Diálogos, concierto para oboe y cuerdas del argentino Virtú Maragno, con Néstor Garrote como solista, y la Tercera sinfonía de Ludwig van Beethoven. La conducción musical estará a cargo de la laureada directora indonesa Rebecca Tong.

La Filarmonica de Buenos Aires interpretará Don Giovanni



La función podrá verse a través de www.teatrocolon.org.ar y las redes oficiales del teatro: www.facebook.com/TeatroColonOficial, https://www.instagram.com/teatrocolon/ y www.youtube.com/teatrocolontv. También se podrá ver por el Canal de la Ciudad sintonizando los siguientes canales: 5 (cablevisión), 22 (Telecentro), 27 (INTV), 127 (Direct TV), 401 (Red Intercable, DIBOX), 515 (Cablevisión Flow).

Tierra Partida, de Emilia Mönch, llega al Museo del Agua

Tierra Partida, de Emilia Mönch, llega al Museo del Agua como cierre de un proyecto itinerante que, durante más de dos años, recorrió distintas localidades del interior del país. Con curaduría de Luciana García Belbey, la muestra reúne pinturas, dibujos, serigrafías, objetos e instalaciones, y propone una reflexión sobre el territorio, los bienes comunes y la responsabilidad compartida frente al entorno.

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La muestra presenta pinturas y dibujos de gran formato, serigrafías, objetos e instalaciones. En varios trabajos, Mönch incorpora materiales naturales y elementos botánicos recolectados especialmente para las obras —tierras, pigmentos, hojas, raíces, semillas y flores—, transformando las superficies en territorios cargados de textura, relieve y resonancia simbólica.

Las pinturas de Emilia Mönch se muestran en "Tierra Partida"

Uno de los núcleos más singulares del proyecto es el de los polípticos móviles: tablas imantadas sobre placas de hierro que el público puede manipular, desplazar y recomponer. Esa dimensión participativa convierte a la muestra en una experiencia activa y pone en primer plano el peso de cada intervención, como una forma de pensar el vínculo entre acción individual, tejido social y medioambiente. La fragilidad de las piezas y el cuidado que requieren funcionan, además, como una metáfora del modo en que deberíamos habitar y transformar el mundo que nos rodea.

Emilia Mönch (1973) artista visual argentina/española. Realizó sus estudios académicos en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y en la Escuela Prilidiano Pueyrredón. Asistió a los talleres formativos de Juan Bayon, Salvador Benjulla y Alejandro Boim.

Inauguración: Jueves 23 de abril de 2026, 18 a 20.

Lugar: Museo del Agua, Viamonte 1951, 1°piso, escalinatas, Ciudad de Buenos Aires (día inaugural. Resto de los días se ingresa por Riobamba 750, 1°piso.)

Fechas de exhibición: Desde el 24 de abril - Cierre: fin de junio

Horarios de visita: Abierto de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16 (último ingreso 15:30)

Entrada: LIBRE Y GRATUITA el día de la inauguración / Bono contribución el resto de los días.



Nicole Bunout llega a Buenos Aires con su primer concierto solista

El viernes 17 de abril, la cantautora chilena Nicole Bunout se presentará por primera vez en Buenos Aires con un concierto solista en Cuerda Mecánica.

El concierto forma parte de Sures, un nuevo ciclo del espacio dedicado a la producción de encuentros con artistas de la escena sudamericana contemporánea en formatos de cercanía, donde la escucha y el vínculo directo con el público se vuelven centrales.

Cantautora chilena se presenta en Buenos Aires

Referente de una generación que actualiza la tradición de la canción latinoamericana desde una perspectiva íntima y contemporánea, Nicole Bunout desarrolló una trayectoria que comienza en el jazz vocal y se desplaza hacia un lenguaje propio, donde la voz se vuelve eje expresivo y territorio de exploración emocional.

Su presentación recorrerá composiciones de sus discos Crisálida y Aurora, junto a versiones especialmente elegidas, en un formato de cercanía que pone en primer plano la interpretación y el clima. La acompañará el compositor y pianista argentino Daniel Schnock, sumando matices a una propuesta centrada en el detalle y la escucha.

El concierto tendrá lugar en La Caja de Madera —auditorio de 60 localidades dentro de Cuerda Mecánica—, un espacio que refuerza la experiencia de proximidad entre artista y público. La visita retoma su vínculo con Buenos Aires, donde se presentó en 2017 en La Usina del Arte, en el marco de un homenaje a Violeta Parra.

El ciclo continuará el sábado 25 de abril con la presentación de Martín Buscaglia, referente de la escena uruguaya, que llegará con su reconocido formato “solo set”.

Nicole Bunout

Viernes 17 de abril – 20.30

Entradas disponibles AQUÍ

Temer Partir, la nueva obra de Cecilia Meijide

Temer partir, la nueva obra de la directora y dramaturga Cecilia Meijide presenta sus funciones los martes de abril y mayo a las 21 en NÜN Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA).

Con las actuaciones de Paula Staffolani y Nacho Ciatti, la obra expone la intimidad de una pareja durante una madrugada sofocante en Buenos Aires. En la habitación donde transcurre la acción, los intérpretes desnudan la cotidianidad del vínculo y revelan, a través del diálogo, las tensiones que habitan en lo aparentemente trivial y/o cotidiano.

Una pareja en una madrugada sofocante discute sobre los vínculos





Una pequeña discusión doméstica —sobre el uso del ventilador en una noche de calor agobiante— mantiene a los protagonistas despiertos durante toda la noche. A partir de ese incidente mínimo, la conversación deriva hacia preguntas más profundas sobre el amor, la convivencia y la fragilidad de los vínculos humanos.

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La punzante dramaturgia de Meijide construye un intenso duelo verbal que expone la desintegración de la pareja al poner en palabras miedos, inseguridades y deseos largamente silenciados. Lo cotidiano se vuelve así el territorio donde emergen tensiones acumuladas que han crecido con el tiempo.

TEMER PARTIR, escrita y dirigida por Cecilia Meijide | Martes a las 21 en NÜN TEATRO BAR. Juan Ramirez de Velasco 419, Villa Crespo – CABA. Funciones: martes de abril y mayo a las 21h. Localidades $25000 (General) $20000 (Jubilados) disponibles en Alternativa Teatral. Duración: 50 minutos.

Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930)

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el jueves 16 de abril, a las 18, la exposición “Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930)”, que da cuenta de los vínculos personales, los intercambios y las influencias entre artistas de ambos países a partir de una selección de más de 60 obras y documentos históricos.

Con curaduría de las investigadoras del Bellas Artes Florencia Galesio, Paola Melgarejo y Patricia Corsani, la muestra incluye pinturas, esculturas, grabados y objetos del patrimonio del Museo y de otras instituciones, y forma parte de un proyecto de intercambio entre especialistas de España y Latinoamérica, impulsado por el Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, en Andalucía.

“Las investigadoras del Museo se propusieron reconstruir los viajes formativos y exploratorios a la península ibérica realizados por artistas argentinos cuya producción se encuentra en el acervo institucional –explica el director del Bellas Artes, Andrés Duprat–. De igual modo, indagaron sobre la visita de pintores hispanos a nuestro país, adonde llegaron en busca de inspiración o para participar en exhibiciones”.

Alfredo Gramajo Gutiérrez (Tucumán, 1893 – Buenos Aires, 1961) "Fin de fiesta", 1926.

En efecto, el punto de inicio de la exposición son los primeros viajes a la península a fines del siglo XIX de aquellos artistas argentinos que, en lugar de elegir Francia o Italia –sitios predilectos de los pintores de la Generación del 80–, optaron por realizar estancias formativas en Madrid, Granada, Vigo, Sevilla, Barcelona, Toledo o Mallorca.

Bajo la guía de maestros de renombre como Eduardo Chicharro, Ignacio Zuloaga y Hermenegildo Anglada Camarasa, estos viajeros lograron plasmar en sus pinturas paisajes y motivos españoles, además de compartir experiencias con otros pintores contemporáneos. “Estos viajes permitieron a los argentinos conocer un centro de aprendizaje valorado por su larga tradición artística y cultural”, afirman las curadoras.

Joaquín Sorolla y Bastida (Valencia, 1863 – Cercedilla, 1923) "En la costa de Valencia", 1898.



“Así como Zuloaga recorría Castilla buscando motivos para sus obras, al retornar a nuestro país, Jorge Bermúdez o Cesáreo Bernaldo de Quirós, entre otros pintores, representaron escenas, paisajes y personajes del interior argentino, sumando su mirada de la geografía local y su propia perspectiva sobre el arte nacional”, agregan.

Otro de los aspectos que refleja la muestra es la consolidación, entre 1880 y 1930, de Buenos Aires como mercado importante para el arte español, impulsado por la prosperidad económica local y la visión de marchands como el catalán José Artal. Este auge comercial fue paralelo a la fundación, en 1895, del Museo Nacional de Bellas Artes, que bajo la gestión de Eduardo Schiaffino comenzó a incorporar obras de artistas españoles (Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol y Eliseo Meifrén, entre otros) gracias a adquisiciones y legados de coleccionistas como Parmenio Piñero y Ángel Roverano.

El recorrido continúa en la década de 1920, momento en que los argentinos alcanzaron gran repercusión en el medio español con sus exhibiciones, al tiempo que nuevas generaciones de artistas como Antonio Berni y Norah Borges comenzaban a renovar su lenguaje visual en contacto con las vanguardias europeas. Por último, en la exhibición se incluye un apartado con la participación del país en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, donde la Argentina montó un pabellón que propuso la fusión de la herencia europea con la raíz americana.

La exposición también reúne obras de los argentinos Emilio Caraffa, Alfredo Gramajo Gutiérrez, Severo Rodríguez Etchart, José Antonio Terry, Francisco Vidal, Rodolfo Franco, Gregorio López Naguil, Tito Cittadini, Léonie Matthis y Francisco Bernareggi, entre otros. Además de los mencionados, entre los españoles se destacan Julio Romero de Torres, Darío de Regoyos y Valdés, Fernando Álvarez de Sotomayor, Mariano Fortuny y Ramón de Zubiaurre y Aguirrezábal.

“Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930)” puede visitarse hasta el 2 de agosto en el primer piso del Museo, de martes a viernes, de 11 a 19.30 (último ingreso), y los sábados y domingos, de 10 a 19.30.

