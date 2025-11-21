Nat Orlowski presenta su inquietante obra, telas en las que se imprime un diálogo con lo oculto

El primer impacto al ingresar al Museo del Agua, inmerso en el Palacio de Aguas Corrientes, donde se encuentra “Cartografía del alma” de la artista Nat Orlowski, es inquietante. Allí, dentro de una estructura de enormes cañerías, que dan la sensación de entrar en el corazón de un submundo abandonado, se despliegan las grandes telas que se ondean en el aire con pinturas que guardan secretos.

La pieza principal, la que está al frente se compone de blancos y negros y tonos grises y expone una especie de “cartografía” como indica el nombre de la muestra, ese recorrido parece avanzar a los rincones más escondidos del inconsciente, algo de emociones desgarradas, algo doloroso que se libera y se estampa allí y vibra. Si se visita en silencio con atención plena, esa pieza cobra espesor y avanza sobre quien la observa.

Como esa, otras obras también se ondulan con el viento, pasan por colores ocres y verdes, en esa progresión desfilan emociones como cataras. Se percibe un llamado que atraviesa a la artista, juega con ella y sella sus pactos en la tela. Se vislumbran huellas, raíces dispersas.

“Cartografía del alma” cuenta con curaduría de Rodrigo Alonso y se presentan 21 grandes piezas, que van de los 5x2 metros a las de 3x1.5. El método de Orlowski para su creación se basa en dispersar formas sobre las telas y luego dejarlas colgadas al aire libre para que los pigmentos se fijen al sol.

Obras que se gestan en diálogo con las energías cósmicas

“La obra de Nat Orlowski es el resultado de pacientes procesos de diálogo con las energías cósmicas. El sol, las lluvias, la tierra, el frío, el viento y el calor son algunos de los elementos que intervienen en la composición de sus telas, hasta el punto en el cual se hace difícil discernir entre la voluntad plástica de la artista y la voluntad de forma de los agentes naturales que se imprimen sobre la superficie pictórica”, señala el texto curatorial.

“La artista coloca las telas sobre el piso y derrama sobre ellas algunas materias que funcionarán como mediadores plásticos (tintas, pigmentos, elementos naturales, etc.) (…) La conjunción de estas sustancias y energías produce reacciones indeterminadas, manchas, accidentes, derivas. Por último, Orlowski lava las superficies con agua descubriendo los entramados visuales que la naturaleza le brinda”.

Nat Orlowski nació en un campo en las afueras de Buenos Aires y de allí parte su vínculo con la naturaleza. Desde hace más de 25 años exhibe en la Argentina, Inglaterra, Portugal y Estados Unidos. Fue asesora de instituciones artísticas y consejera del Programa de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires.



Nat Orlowski. Cartografía del alma

Curador: Rodrigo Alonso

Museo del Agua

Riobamba 750. Piso 1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hasta el 26 de noviembre 2025

Horarios: lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16.



