“Apnea”: una exposición colectiva de formas suspendidas, papeles y telas sumergidas en el Museo del Agua

Seis artistas se sumergieron al llamativo edificio porteño del Museo del Agua ubicado en Riobamba al 750, y presentaron una exposición colectiva llamada “Apnea, la pausa sumergida”. Allí telas, formas suspendidas, papeles de colores, ocupan el espacio.

Baño de bosque, políptico de 7 piezas, acrílico sobre tarlatan de Victoria Cantarelli

“Tomas la baranda y esperas... olas, medias sombras, medias luces, medias nubes y miles de gotas. Contienes el aire. Te quedan no más de 33 segundos. Te atreves y desciendes... sueñas branquias. Ya en lo profundo recorres la oscuridad. Te guían señales, indicios entre corales de hierro azul / Tienes hambre, hambre de oxígeno. 32, 31... Apenas emerges y respiras vapores suaves, de pantanos dulces y rancios, de moho. Inspiras y te sumerges una vez más, la última / Te enredas entre borlas y tesoros, en profundidades de oro y perlas. 30, 29... Te verticalizas y preparas tu ascenso hacia superficiales y solitarios destellos de luces y colores /Emerges y entonces sí, te dejas llevar / Flotas y descansas/ El agua te sostiene, nos sostiene”, así invita a la experiencia Laura Varangot, artista y curadora de la propuesta.

Reflejos. Instalación, 5 piezas, acrílico sobre Voile de Soledad Benit.



Quiénes son las expositoras

Laura Varangot

Estudió en Bellas Artes y completó su formación en los talleres de los artistas Luis Felipe Noé, Victor Grippo, Héctor Medicci y Kenneth Kemble. Asistió a cursos de Análisis de obra con los Lic. Alicia Romero y Marcelo Gimenez, Fabiana Barreda y Rodrigo Alonso.

Participó en Ferias de Arte como Expotrastienda – ArteBa –EGO y en Salones como el Salón Nacional de Nuevos Soportes 2005,Salón Nacional de Arte Textil 2006-2012 ,Salón Nacional de Arte Cerámico 2015 Palais de Glace y Salón de Pintura y Dibujo Manuel Belgrano 2014-2015- 2016-2017 Museo Sivori, Salón Banco Ciudad C. C. Recoleta, Salón Nacional Arte Textil 2016 Palais de Glace. Salón Manuel Belgrano de Dibujo 2017-2018 Museo Sivori y Salon Nacional de Dibujo Casa del Bicentenario.

Luz Iriarte

Nació en 1974 en la ciudad de Buenos Aires. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre las ciudades de Tokio, La Haya, El Cairo y Buenos Aires, debido al trabajo de su padre. Heredó de su familia el afán por recorrer museos y exposiciones de lo más variadas. En 2024 realizó talleres en resina junto a Dominique Lalthrop, en 2023 talleres en escultura en alambre junto a Marisa Insua, de curaduría con Laura Varangot, y de pintura con Lelo Freixas (2023/24), y desde el 2015 al 2020 talleres de pintura junto a Rosario Briones. Dedicada principalmente a retratar y pintar mares, pasión que la acompañó toda su vida, expresa su obra de manera abstracta, ya sea con óleos, acrílicos, fotografías e instalaciones.

“Dualidad” 20 piezas de media sombra verde, azul, negra y blanca, alambre, guata y pluribol de Luz Iriarte

María Magdalena Freixas

Nació en 1975 es diseñadora por el ABM (Instituto de Educación Superior en Diseño de Buenos Aires), diseñadora de modas y artista plástica. Dentro de su formación artística se incluyen clínicas y taller con los artistas Richard Stugeon, Emilia de las Carreras, Laura Varangot, Rosario Briones, Marisa Insúa, entre otros.

Ha realizado colaboraciones con la revista Para Ti y la diseñadora Joti Harriague, incursionando desde una nueva perspectiva en el campo del diseño de moda y de interiores. Además diseña en colaboración con la bodega Piccolo-Banfi y Aristides.

Victoria Cantarelli

Nació en Bahía Blanca en el año 1968 y luego se trasladó a vivir a Buenos Aires, donde reside y trabaja actualmente. Desde 2017 hasta la actualidad concurre al taller de pintura de la artista plástica Rosario Briones. Realizó clínica de obra con Paula Bladimirsquy y con Maria Carolina Baulo. Participó en películas cinematográficas con los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn. Es autora del libro “Desembarco” publicado por Editorial Olivia. Dirigió por varios años un taller que vincula la pintura con el autoconocimiento enfocado en personas de bajos recursos.

Luz Roque Posse

Nació en Buenos Aires, pasó su niñez, adolescencia y juventud en la provincia de Salta, se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1997 y reside en esta Ciudad desde entonces. Desde el año 2011 se dedica al arte, a la pintura en sus distintas formas y técnicas.

Tomó clases de pintura en talleres independientes, y en la AAMNBA, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Desde 2018 al 2024 realizó la Carrera corta de Historia del arte, dictada en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Participó del taller de dibujo de Liliana Fleurquin, taller de pintura de Rosario Briones y el taller de arte Laura Varangot, entre otros.

Soledad Benito

Nació en Buenos Aires en el año 1974. Estudio Odontología, aunque su vocación artística pudo más que su profesión.

Se formó con Carolina Baulo, Paula Bladimirsquy, Rosario Briones, Johanna Wilhelm, Daniela Mizrahi, realizó talleres de pintura en The Art Students League of New York con Charles Hinman y Lucia Malamud.

Hasta el 19 de junio en el Museo del agua (Riobamba 750). Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 16 con entrada libre y gratuita.