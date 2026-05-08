El amor a primera vista entre Lula y Trump

La reunión entre Donald Trump y Lula da Silva sorprendió tanto por su duración como por el clima de afinidad política y personal que dejó expuesto. “Trump le puso la alfombra roja” al presidente brasileño y ambos salieron “muy contentos” de un encuentro que, según la periodista Eleonora Gosman, fue leído en Brasil como “una victoria” para Lula en plena disputa electoral. Incluso el propio mandatario brasileño habló de un “amor a primera vista”, una definición que para Gosman refleja “una relación muy especial” entre dos líderes que, pese a sus diferencias ideológicas, “se entienden muy bien”. "Tanto Lula como Trump precisaban de esta reunión", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Eleonora Gosman esa periodista argentina, corresponsal en Brasil, que reside allí desde el año 1996, especializada en política regional y funcionamiento del Mercosur y las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil. Ha entrevistado a múltiples jefes de Estado brasileños, incluido el actual Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso.

¿Cómo tomó la prensa brasileña y cómo evaluó la relación o la reunión entre Trump y Lula, que finalmente estableció una relación que duró el doble de lo previsto? ¿Qué significa y cómo lo vieron allí?

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Por empezar vamos a decir algunas cosas. Tanto Donald Trump como Lula salieron muy contentos de esta reunión, que efectivamente duró un tiempo que normalmente no es común para una bilateral, menos aún pensando que esta fue una bilateral que no registró visita de Estado, que implica varias reglas específicas. Con todo, sin ser visita de Estado de Lula, Trump le puso la alfombra roja para recibirlo. Esto ya iba notando que el propio Trump tenía su expectativa en este tema.

¿Cómo lo tomó la prensa brasileña? ¿Y cómo lo puede tomar? Maravillada. O sea, Brasil sigue con Lula, Brasil sigue siendo un país a ser considerado. Esto es lo que dice la prensa. Y revirtió, de una manera muy notable, todas las dificultades que tuvo Lula en los últimos tiempos, específicamente a partir de una confrontación con el Congreso, o mejor dicho, del Congreso que lo confrontó. Entonces, esto fue una victoria. Así lo titularon.

Hay quien puso una frase de Lula que a mí me resultó hasta cómica, que es cuando Lula dice que con Trump tuvo “amor a primera vista”. Creo que hay algo de eso, sinceramente. Creo que la relación entre ellos es una relación muy especial. Es notable. O sea, vos podés cuadrar o encuadrar con determinados personajes y otros no. Evidentemente ellos se encuadraron desde un inicio.

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Freud planteaba que había dos formas de amor. La narcisista, que era encontrar alguien parecido a uno, y la anaclítica, que era alguien complementario a uno. En este caso pareciera estar las dos cosas, porque la narcisista, que a lo mejor son personas de la misma edad y que intentan ser reelectos, y supongo que fuera reelecto una persona de 80 años a Trump le tiene que generar alegría, porque implica que hay un reconocimiento de la población a que a esa edad hay mucho para aportar todavía. Pero, evidentemente, uno es un sindicalista y otro es un hijo de un millonario. Entonces, la anaclítica podría ser casualmente eso de que, siendo tan distintos, los opuestos se atraen. No estoy tratando de construir el motivo del amor a primera vista entre Lula y Trump, pero no sé cómo lo interpretaron los brasileños, qué paradoja que terminen teniendo amor a primera vista.

Tanto Lula como Trump precisaban de esta reunión. Trump, por lo que ya es conocido, que viene de alguna manera de una crisis bélica con Irán y Oriente Medio en general, que le trajo muchos problemas y no soluciones. Y Lula, que justamente por los 80 años que tiene, tiene que enfrentarse con un candidato joven, que es el senador Flavio Bolsonaro, que es el hijo de Bolsonaro y que, de alguna manera, se está llevando también los votos de Bolsonaro. Entonces, tiene que enfrentarse con él. Tiene que tener algún as en la manga. O sea, a Lula y a Trump les convenía esta reunión de esta manera.

¿Y Trump por qué no preferiría a Bolsonaro?

Creo que los políticos, en última instancia, se rigen por lo que les puede convenir. Y en este momento a Trump no le convenía de ninguna manera salir con el hijo de Bolsonaro. No había motivos para eso. Él tenía que tener a Brasil y hoy Brasil, quiera o no, es Lula.

Y yo creo que Lula le sacó una cosa muy interesante a Trump. O sea, lo que evitó de esta manera fue que Trump le diera un apoyo explícito a Flavio Bolsonaro. Entonces, con esta idea de que no nos vamos a meter, con esta idea de que nosotros tenemos una relación maravillosa, ¿para qué la vamos a quebrar si yo voy a continuar y vos vas a estar conmigo dos años más? Algo así.

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O sea, es un espaldarazo de Trump a Lula en la campaña presidencial, que si no entiendo mal las encuestas le vienen dando con ciertos problemas a Lula, ¿no?

Sí, le dan una diferencia pequeña, efectivamente. Una diferencia de dos puntos, algunas a favor de Bolsonaro, otras a favor de Lula. Las encuestas siempre tienen sus rangos de error. Hablan de dos puntos y medio. Entonces, bueno, están en eso, están muy empatados, pero también están empatados como lo fue la elección del 22.

Vos recordás bien que hubo una diferencia de un punto y medio. Que al principio todo indicaba que iba a ganar Bolsonaro. Yo me acuerdo cuando venían los datos de las encuestas, los datos de los votos, el cómputo de los votos, y daba la impresión de que podía ganar Bolsonaro hasta que se revirtió. Hoy estamos, en ese sentido, en la misma situación en Brasil. O sea, Lula gana en todo el nordeste; norte y nordeste gana Lula, pero Bolsonaro se lleva al sur y sudeste.

Ahora, ese amor a primera vista es también entre Estados Unidos y Brasil. O sea, esta idea de los Estados Unidos del sur, Estados Unidos de Brasil. Hay una, no sé si llamarlo admiración mutua, pero por lo menos de Brasil hacia Estados Unidos, con una historia, por lo menos, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los pocos países latinoamericanos que mandó tropas a luchar en la Segunda Guerra Mundial junto con Estados Unidos.

¿Existe alguna forma de comparación? De hecho, tienen la misma cantidad de territorio, por ejemplo; no la misma cantidad de población, pero bastante parecida. Es decir, hay una especie de espejo de que Estados Unidos encuentra otro país americano de cierto tamaño comparable con el propio Brasil, cosa que México nunca le puede producir. Primero, porque México tiene un territorio la tercera parte de Brasil y una población la mitad de Brasil, y además tiene una relación conflictiva con Estados Unidos porque Estados Unidos le quitó la mitad de su territorio, mientras que con Brasil no existe ese problema y además están como espejados, uno en la punta y el otro en el extremo de América. ¿Hay en eso también un amor que los trasciende a ellos dos y que tiene que ver con los países?

Desde luego. Como dijo el propio Trump, dijo que había sido una reunión muy, pero muy productiva. O sea, él inmediatamente comentó esto a través de su red. Y realmente creo que esto existe, que es real, y que para Trump no es lo mismo México que Brasil, porque Brasil queda en América del Sur. Y lo que piensa Trump es: ¿cuál es el país más importante en América del Sur? No quiero decir el único importante, porque Argentina también lo es, pero ¿cuál es el más grande, el más habitado y con el que tiene buena relación? Brasil. Y tiene muy buena relación con el presidente de Brasil. Esta es la realidad y él lo ha demostrado.

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Hay que ver la sonrisa que tenía Trump cuando recibió a Lula. Eso te indica mucho. O sea, indica que no es una fantasía esto que estoy diciendo. Hay algo ahí entre estos hombres que hace que ellos se entiendan mejor que otros y se entiendan muy bien. Esta es la realidad.

Ahora quería agregar algunas cosas. Eso no quiere decir que haya total acuerdo entre Trump y Lula. Por ejemplo, en el momento del diálogo, Lula dijo en un momento que, con respecto al tema de Irán, a la guerra con Irán, para él el diálogo es mucho más efectivo que la guerra. Y también dijo que el caso de Irán le puede causar más daño del que se imagina.

O sea, de alguna manera le dijo que él estaba dispuesto a colaborar en todo lo que fuera posible para lograr, digamos, en todos estos conflictos, estaba totalmente dispuesto a colaborar con Estados Unidos. No es un detalle eso. O sea, él está diciendo a nivel internacional: “Con mis principios, yo voy a colaborar en todo lo que sea posible con Estados Unidos y con Trump”.

Hay un posicionamiento político en el cual defiende realmente la soberanía de su país. Por eso está el tema, por ejemplo, del narcotráfico, que él le planteó una serie de cuestiones a Trump que luego se las pasaron por escrito. Está todo detallado cuál es el proyecto de él del combate al narcotráfico y él dice: “No es necesaria una base militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico”.

Entonces, digamos que en esto vos ves en dónde cada uno defiende sus puntos de vista, pero es una relación de buena onda. ¿Cómo se hace?

Dejame ir a una palabra que utilizó Trump, que me parece que tiene una fuerza simbólica. Dijo: “Es un presidente muy dinámico y uno ve a Lula bajar del auto y caminar sobre la alfombra roja con la agilidad de un joven”.

Y recuerdo a Lula en la campaña, en un video en un gimnasio, en que él decía que entrenaba y que tenía que estar fuerte porque tenía una novia joven. Supongo que alrededor del tema de la edad y la vitalidad, y más en el contraste con un candidato de 40 y pocos en Brasil, debe ser un tema de discusión.

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O sea, está bien: un presidente de 80 años, se lo ve ágil. ¿Eso ayuda a que se lo vea más joven? ¿Cómo se elabora el tema de la edad y en qué punto es un elemento de decisión electoral? Y que Lula se muestre activo y vigoroso, dinámico, como dijo Trump, es un elemento crucial y Trump, a propósito, dice “dinámico”, ayudándolo en este punto.

Lula realmente está dinámico, está muy delgado, cosa que a mí me ha llamado la atención. Él practica muchísima gimnasia, evidentemente tiene un estado impecable en ese sentido. Ahora, bueno, son 80 años. Eso para mí tiene más importancia, pero no en el tema físico y de aguante físico, sino en el tema de comprensión de la actualidad. De cómo son los jóvenes hoy, qué es lo que buscan, qué es lo que pretenden. Y todo me indica que Lula está bastante interiorizado en ese sentido.

O sea, él tiene un conocimiento de lo que pasa en la juventud que hace que actúe de determinadas maneras, con determinados temas. Que él vaya a reuniones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la universidad, construcciones de escuelas, transporte de alumnos, etcétera. Bueno, él eso lo inaugura personalmente y te indica que ahí hay una necesidad de mantener el contacto con aquellos que son más jóvenes, ¿no? Y que el lenguaje de él varía según a quién se esté refiriendo, a qué sector público se esté refiriendo.

Ahora, no sé qué va a pasar en las elecciones en ese sentido. Porque Flavio Bolsonaro todavía no despertó, a decirte la verdad. O sea, él está hamacándose, por decirlo de alguna manera, en la popularidad de su papá. Esta es la realidad. Entonces, hasta ahora no se le vio algo específico de él. Hay que ver qué pasa más adelante, cómo lo va a encarar.

O sea, popular no quiere decir populachero. Y en ese sentido, él es popular, pero no populachero. Y eso tiene importancia. O sea, lo popular tiene que ver con la capacidad que vos tenés de responder a las demandas de la gente, sean los viejos, los del medio o los más jóvenes. Y yo creo que Lula está enfocado en qué va a hacer Bolsonaro joven.