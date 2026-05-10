Rebelión de los temidos “Guardianes de la Pureza Revolucionaria”

En las últimas 48 horas, la República Islámica de Irán entró en una fase de ebullición interna que amenaza con descarrilar el avance diplomático tendiente a lograr un acuerdo con Estados Unidos. Mientras en Washington y en Omán los negociadores pulen los detalles de un memorando de entendimiento de 14 puntos para poner fin a las hostilidades, en las calles de Teherán y Qom emergió un actor inesperado y fundamentalista: los llamados “superrevolucionarios”.

El eje de la discordia es el borrador de acuerdo que permitiría a Irán recuperar el acceso a miles de millones de dólares congelados y el levantamiento de sanciones petroleras, a cambio de una moratoria total en el enriquecimiento de uranio y la apertura supervisada del Estrecho de Ormuz.

Para el sector moderado iraní y el gobierno de Donald Trump representa una salida a la “Guerra de los Sesenta Días” (iniciada en febrero de 2026), para el ala más radical de la Guardia Revolucionaria y los clérigos de la línea dura, el pacto es una “capitulación humillante”.

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Quiénes son. Este grupo, que se autodenomina los “Guardianes de la Pureza Revolucionaria”, superó en retórica y agresividad a los sectores conservadores tradicionales. Según fuentes iraníes citadas por la CNN, los radicales consideran que el presidente iraní y su equipo negociador han traicionado el legado del ayatollah Alí Jamenei (muerto durante un ataque israelí-estadounidense) al aceptar condiciones que, a su juicio, desarman la soberanía estratégica del país en un momento de vulnerabilidad militar.

Las protestas de este sector tomaron un cariz violento. A diferencia de las manifestaciones de la “Generación Z” de principios de año, que buscaban aperturismo, los superrevolucionarios exigen el cierre total del país, el cese de las conversaciones y la continuación de la carrera nuclear como única garantía de supervivencia frente a lo que llaman el “Gran Satán”.

El informe desclasificado por el portal estadounidense Axios y confirmado parcialmente por fuentes en Teherán, detalla que el acuerdo pende de un hilo por tres factores clave.

1. El control de Ormuz: Los sectores fundamentalistas exigen que el paso militar siga bajo control exclusivo de la Guardia Revolucionaria, mientras que EE. UU. Reclama patrullas internacionales.

2. Indemnizaciones de guerra: Irán reclama un pago por daños estructurales en sus instalaciones petroleras tras los bombardeos de marzo, punto que Washington rechaza tajantemente.

3. El “Factor Trump”: La desconfianza hacia el mandatario estadounidense, tras su salida del pacto en 2018, es la principal herramienta de propaganda de los radicales para movilizar a las bases.

Impacto en la región. La tensión no se limita a las fronteras iraníes. La “red de resistencia” (Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen) observa con cautela. Un sector de estas milicias se alinió con los “Guardianes de la Pureza Revolucionaria”, lanzando advertencias de que cualquier pacto que no garantice su financiamiento será ignorado en el terreno.

Irán se encuentra hoy en una encrucijada histórica. Por un lado, la presión de una economía asfixiada y una población civil agotada por el conflicto; por el otro, una insurgencia ideológica interna que ve en la diplomacia el fin de la Revolución Islámica. El éxito o fracaso de este acuerdo no solo definirá el precio del petróleo y la estabilidad en el Golfo Pérsico, sino la supervivencia misma de la estructura de poder en Teherán. Los próximos días determinarán si los “superrevolucionarios” logran sabotear la paz o si se impone el pragmatismo.