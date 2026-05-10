En el Día de la Victoria, Putin afirmó que la guerra en Ucrania “se acerca a su fin”

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, afirmó este sábado que la guerra en Ucrania “se acerca a su fin”, ante el avance de las tropas rusas, y criticó fuertemente a países occidentales por ayudar a esa nación, en una breve tregua que los dos países se acusaron mutuamente de violar.

“Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio”, dijo Putin a periodistas durante el acto de conmemoración de la victoria soviética contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario ruso aprovechó la conferencia de prensa para cuestionar el papel jugado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto. “Pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante, que su Estado se desmoronara. No sucedió, y entonces se quedaron atascados en esa dinámica y ahora no logran salir de ella”, remarcó.

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De todas maneras, sostuvo que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un tercer país mediador, pero solo una vez que se hubieran acordado todas las condiciones para un posible acuerdo de paz. “Este debería ser el punto final, y no las negociaciones en sí mismas”, precisó.

El acto en la Plaza Roja de Moscú duró apenas 45 minutos, discurso presidencial incluido, y en él no se lució armamento ante el temor de ataques ucranianos.

A diferencia de la pompa del año pasado, cuando asistieron una veintena de dirigentes internacionales de naciones como China y Brasil, esta vez acudieron apenas un puñado de líderes aliados, de países como Bielorrusia, Kazajistán, Malasia y Eslovaquia.

En las conmemoraciones, según se pudo ver en la televisión rusa, participaron soldados de Corea del Norte, que en 2025 ayudaron a Moscú a expulsar a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk.

El desfile arrancó a las 10 de la mañana y terminó a las 10.45, bajo fuertes medidas de seguridad. El servicio de internet móvil estaba cortado en el centro de Moscú y muchas calles de la capital se hallaban casi vacías.

Las conmemoraciones en la Plaza Roja de Moscú son un evento clave que le permite a Putin ensalzar la memoria del triunfo soviético en 1945 y unir a la población rusa en apoyo de la campaña militar en Ucrania. Pero este año los actos estaban amenazados por los incesantes ataques con drones de Kiev, y los moscovitas no parecen muy esperanzados en que la paz regrese pronto.

Violaciones a la tregua. La celebración se pudo realizar gracias a una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania, lograda con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, ambas partes se acusaron mutuamente este sábado de vulnerarla. “Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor llegó a 51”, afirmó el Estado Mayor ucraniano.

En tanto, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que “a pesar de la declaración de alto el fuego, grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas”.

Poco más tarde, Putin aseguró que aún no había recibido ninguna propuesta de Ucrania sobre un eventual intercambio de prisioneros, como había anunciado Trump.

Tras más de cuatro años de contienda, Rusia controla cerca del 20% de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, que se anexionó en 2014.

Tras dos intentos de tregua, primero ucraniana y luego rusa -que no se respetaron esta semana-, Trump anunció el viernes un alto el fuego de tres días entre las partes a partir de este sábado.

Después de anunciar este breve alto el fuego, Trump consideró que el final de la guerra está “cada vez más cerca”. Esta semana se reanudaron las conversaciones entre negociadores ucranianos y estadounidenses en Florida.

El diálogo había pasado a un segundo plano desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero. El viernes, Zelenski dijo que espera la llegada a Ucrania en las próximas semanas de los enviados de Washington, para avanzar en las negociaciones.