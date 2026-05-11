Este lunes, en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente, Irán sostuvo que en su última respuesta a Estados Unidos, con respecto a la propuesta más reciente para detener el conflicto, se pidió el fin de la guerra en toda la región y la liberación de los activos congelados en el extranjero.

"No hemos exigido ninguna concesión. Lo único que hemos exigido son los derechos legítimos de Irán", remarcó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa semanal sobre su propuesta para terminar el conflicto, la cual fue rechazada categóricamente por Estados Unidos.

Trump rechaza la propuesta de paz de Irán y advierte que podría "aniquilar" sus objetivos en dos semanas

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El funcionario iraní aseguró que entre las exigencias de Irán para finalizar el conflicto se incluye el "fin de la guerra en toda la región" junto al levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la "liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros".

"El paso seguro por el estrecho de Ormuz y el establecimiento de la seguridad en la región y en el Líbano fueron otras de las demandas de Irán, que se consideran una oferta generosa y responsable para la seguridad regional", profundizó el titular de la cartera de Relaciones Exteriores iraní.

Esmail Baqai aseguró que Estados Unidos presentó exigencias "irrazonables" y, en una rueda de prensa previa, amplió: "Siempre que nos veamos obligados a luchar, lucharemos, y siempre que haya margen para la diplomacia, aprovecharemos esa oportunidad".

Donald Trump calificó de "inaceptable" la respuesta de Irán al plan de paz impulsado por Estados Unidos

Desde su lugar, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó las condiciones iraníes para ponerle fin al conflicto en Medio Oriente como "totalmente inaceptables" y, en una entrevista para el programa Full Measure with Sharyl Attkisson, aseguró que necesitaría "dos semanas" para destruir "cada uno de los objetivos restantes".

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE", lanzó Trump a través de su red social Truth Social. Ante estas declaraciones, el funcionario sugirió que el rechazo del mandatario norteamericano socavó la estabilidad en la región.

AS/ff