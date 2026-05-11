Estados Unidos refuerza el espionaje aéreo sobre Cuba con un esquema similar al aplicado en Venezuela e Irán

La presión de Estados Unidos sobre Cuba continúa en aumento. Desde comienzos de febrero, la administración de Donald Trump realizó al menos 25 operaciones aéreas de vigilancia en las inmediaciones del territorio cubano, en un esquema que recuerda a los movimientos previos desplegados por Washington antes de las ofensivas militares sobre Venezuela e Irán.

De acuerdo con un informe difundido por la CNN a partir de datos obtenidos de la plataforma FlightRadar24, la mayor parte de esas misiones de la Marina y de la Fuerza Aérea norteamericana se concentró cerca de La Habana y Santiago de Cuba, las dos principales ciudades del país caribeño.

En algunos casos, las aeronaves estadounidenses llegaron a ubicarse a apenas 64 kilómetros de la costa cubana.

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Para esos operativos, Estados Unidos utilizó principalmente aviones P-8A Poseidón, diseñados para tareas de patrullaje marítimo, vigilancia y reconocimiento estratégico. También participaron aeronaves RC-135V Rivet Joint, especializadas en interceptación y recopilación de señales de Inteligencia.

El reporte añadió además el uso de drones MQ-4C Tritón de gran altitud, empleados para labores de reconocimiento y monitoreo aéreo.

"Patrones similares, en los que una elevada retórica de la administración Trump coincidió con un aumento en la visibilidad pública de vuelos de vigilancia, ocurrieron en el período previo a las operaciones militares de Estados Unidos, tanto en Venezuela como en Irán", señaló la CNN.

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El despliegue militar alrededor de Cuba aparece como un movimiento inusual. Hasta febrero de este año, este tipo de vuelos estadounidenses visibles públicamente en esa zona eran prácticamente inexistentes.

El Pentágono evalúa una “posible acción militar contra Cuba”

En paralelo, la cadena NBC informó este lunes que el Pentágono revisó planes vinculados a una “posible acción militar contra Cuba” en caso de que Donald Trump decida avanzar en esa dirección, según indicaron dos funcionarios en actividad y un exintegrante del gobierno estadounidense.

Las fuentes citadas de manera anónima sostuvieron que Trump “está cada vez más frustrado con la habilidad del Gobierno de Cuba de mantener el poder” pese al endurecimiento de las medidas impulsadas desde Washington. Según el reporte, el presidente estadounidense consultó a sus asesores “sobre por qué los esfuerzos de su administración para que colapse el régimen no han tenido éxito”.

De acuerdo con esos funcionarios, dentro de la administración norteamericana consideran que “el régimen aún podría caer para finales de este año sin intervención militar de EE.UU., pero Trump considera que esa línea del tiempo es insuficiente”.

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Hasta el momento, el Pentágono evitó confirmar o desmentir las publicaciones de la CNN y la NBC sobre el incremento de operaciones militares y los eventuales planes contra La Habana.

En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, adelantó el viernes pasado que la administración Trump avanzará con nuevas sanciones económicas contra Cuba, adicionales a las anunciadas a comienzos de mayo.

El 1° de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a ampliar el alcance de las restricciones contra La Habana. La medida extiende las sanciones a casi cualquier empresa o persona no estadounidense que mantenga vínculos comerciales con la isla, especialmente en sectores estratégicos como energía, defensa, seguridad y finanzas.

NG / EM