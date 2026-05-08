"El bloqueo de Estados Unidos a Cuba es un intento de genocidio"

“El embargo es una política de genocidio, una política que busca castigo colectivo”, sostuvo el intelectual cubano Julio César Guanche Aldabívar al analizar el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra la isla. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), afirmó que Washington “buscó literalmente hacer daño al pueblo de Cuba” desde 1962 y advirtió que la actual estrategia de “máxima presión” incluye persecución financiera, sanciones sobre sectores clave como el turismo y un posible “componente de intervención militar” que en La Habana observan “con máxima preocupación”.

Julio César Guanche es licenciado en derecho y sociólogo por la Universidad de La Habana, magíster en Derecho Público por la Universidad de Valencia y docente invitado en prestigiosas instituciones internacionales. Dirigió publicaciones clave en Cuba, como la revista Alma Mater y la editorial de Ciencias Sociales. Fue director adjunto del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Se desempeña como oficial a cargo del sector de ciencias sociales y humanas en la oficina de la UNESCO en Quito, apoyando programas regionales sobre democracia y ciudadanía.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano afirmó que Estados Unidos tiene intenciones genocidas. Desde la Cancillería afirmaron que buscan construir un escenario de crisis humanitaria para justificar acciones más peligrosas, incluida la acción militar contra Cuba. ¿Le asigna verosimilitud a estas intenciones, a la denuncia de estas intenciones de Estados Unidos de producir un genocidio?

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Sí, sin duda es algo que genera la máxima preocupación. Hay una larga historia y una larga traza de problemas de este tipo, que significa que ya han ocurrido un repertorio muy amplio de acciones contra Cuba en el pasado. Lo que estamos viviendo es un recrudecimiento de ese repertorio.

La política que Estados Unidos y la comunidad internacional llaman embargo y que desde Cuba, con razón desde el derecho internacional, llaman un bloqueo, es una política de genocidio, una política que busca castigo colectivo. Es una política que, desde su inicio formal en el año 1962, buscó literalmente hacer daño al pueblo de Cuba, someterlo a condiciones de hambre, a condiciones de extrema pobreza y generar movimientos políticos de reacción frente a ese tipo de política.

Es una política que cabría calificar de genocidio y que lo que ha ocurrido ahora, de enero para acá, con esta intensificación de lo que han llamado máxima presión, en temas de energía, en términos de persecución de personas e instituciones, en términos de persecución de movimientos financieros hacia Cuba, también es un nuevo paso en esta lógica, que también tiene un componente posible de intervención militar que el gobierno cubano y, desde Cuba, se ha considerado con máxima preocupación. No son amenazas soltadas al aire. Hay historia con ellas y hay que seguirlas muy de cerca.

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GAESA es una empresa del Estado que controla entre el 40 y el 70% de la economía cubana porque controla todo lo que tiene que ver con el turismo. Y sancionarla a ella no solamente golpea a las Fuerzas Armadas y a la élite política: impacta directamente, como decíamos, en hoteles, turismo, importaciones, servicios básicos que usa la población. Es decir, ¿qué consecuencias tiene el ataque directo o identificar a GAESA a como el punto, podríamos decir así como en Irán la clave es atacar la producción de energía, el petróleo, en el caso de Cuba, el turismo a través de GAESA?

Sí. Esto también tiene una historia larga en Cuba. Las políticas unilaterales gozan de ilegitimidad respecto a Cuba. Las Naciones Unidas, desde principios de los años 90, están declarando la ilegalidad de esta política extraterritorial hacia Cuba, que es unilateral. La respuesta diplomática a eso es decir que son medidas enfocadas hacia personas, hacia instituciones muy concretas, que no se dirigen al pueblo cubano, que se dirigen a la cúpula de poder.

Hay una larga literatura académica sobre el tema que muestra la inutilidad, en un sentido, de la política declarada de cambio de régimen para ello, pero sí la utilidad para generar daño en la población cubana.

Muy recientemente, un tanque pensante, como se le llama en Estados Unidos, una institución de investigación en política pública, ha determinado que hay una conexión muy automática, muy clara entre el recrudecimiento de medidas de enero para acá y el aumento de mortalidad infantil en Cuba. Cifras que no son nuevas, pero que se han visto mucho más afectadas por esta nueva lógica o por este nuevo paquete de medidas.

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Usted tiene experiencia debido a su cercanía y, al mismo tiempo, distancia, que le permite jugar con mayor perspectiva. Cuando ve estas fotos o estas imágenes de la calle de La Habana desierta, los lugares turísticos vacíos, ¿qué pronóstico hace? ¿Cómo imagina que esto va a evolucionar?

Terminando lo anterior, el enfoque en GAESA es justamente para decir que se trata de operaciones quirúrgicas financieras y de persecución de instituciones vinculadas al Estado y a la cúpula militar, en este caso, pero que realmente afectan a la población cubana, al país de Cuba.

Por supuesto, un escenario como este, de tanto cierre legal, político, militar, también carece de mucha transparencia hacia el propio país, hacia el propio pueblo de Cuba. Se desconoce mucho de sus cuentas. También hacerlas públicas sería ponerlas en el camino de posibles congelamientos de fondos, con lo cual es un problema que es consecuencia también del esquema que se ha aplicado.

Porque GAESA, en condiciones de normalidad de relaciones económicas, realmente tendría que tener otro esquema de financiamiento y otro esquema de rendición de cuentas, que en las condiciones actuales tiene razones también para aplicar como empresa sujeta a ese tipo de condiciones.

Las imágenes son las de mi país, las de mi ciudad, las de mi pueblo, las de mi gente. Son muy dolorosas. Las condiciones son muy difíciles. Hay personas que, dada esta situación, están probablemente de acuerdo con algún tipo de intervención mayor de los Estados Unidos en asuntos cubanos.

No es mi caso, no es el de muchas personas en Cuba que aspiran a cambios generados por la propia ciudadanía, por la propia sociedad cubana, que presionen también un camino de cambios y de transformaciones que se vienen reclamando desde hace mucho tiempo en Cuba por el propio pueblo cubano, a los cuales no ayuda este escenario.

Pero, sin duda, debe ocurrir un empoderamiento mucho mayor, un camino de transformaciones sociales que estén en la órbita de lo que fue la revolución cubana en su inicio, con temas de compromiso con justicia social, con inclusión. Temas que se han visto excesivamente golpeados en los últimos años y que ahora se han visto mucho más afectados. Y que también supongan un nuevo tipo de relación con los Estados Unidos, que no es el escenario que se está viendo ahora, que es un escenario de máxima presión en busca de una rendición total del gobierno cubano.

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O sea, lo que usted imagina es un proceso de transformación desde dentro de la propia sociedad cubana y no con intervención norteamericana.

Es más bien lo que desearía, no lo que imagino. Los escenarios pueden ser varios y uno de ellos puede ser una intervención, que ya es antigua. Repito: soy historiador de formación en la historia de Cuba. Ha habido muchos momentos en los cuales ha habido una presencia permanente y ha habido algunos momentos específicamente importantes de la presencia estadounidense en Cuba, como por ejemplo en 1898 y 1902. 1933 fue otro gran ejemplo. Este es otro, quizás de los más graves que se han presentado en la historia de Cuba.

Y puede ocurrir que esa presencia estadounidense sea reclamada por sectores cubanos, porque lo es, de hecho, por sectores del exilio cubano, y traería consecuencias muy parecidas a las que han ocurrido en el pasado de Cuba, que es un privilegio de intereses estadounidenses, intereses de corporaciones estadounidenses, empresas estadounidenses que en cada uno de estos momentos claves de la historia cubana han ganado, y han ganado mucho con ese tipo de presencia.

Yo a lo que me refería, más bien, es a un deber ser, a una deseabilidad política de que haya un rumbo de transformaciones que cuenten con el pueblo cubano, que nazcan del pueblo cubano, que ya hay una larga data de ese tipo de demandas, que sean cada vez más tomadas en cuenta, que haya presión también popular para ello, que haya mayor organización de la que existe, que es muy difícil de organizar popularmente en Cuba por varias razones, porque es un modelo político bastante cerrado realmente a la respuesta de las contestaciones.

Pero realmente sería el camino que entiendo yo que una zona, por lo menos, del patriotismo cubano, el patriotismo crítico cubano, que puede tener críticas al gobierno de Cuba, pero también críticas, por supuesto, hacia la intervención estadounidense, desearía como un camino propio también de soberanía.