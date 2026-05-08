El escritor y periodista peruano Jaime Bayly lanzó duras críticas contra Javier Milei al cuestionar su cercanía con Donald Trump y afirmar que el mandatario argentino "gobierna como un autócrata". Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Luis Novaresio en A24, donde además puso en duda que el Presidente represente un liberalismo auténtico.

Bayly sostuvo que le "molesta" que Milei sea "tan adulón" del presidente estadounidense y criticó la forma en la que se muestra públicamente junto a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Esta cosa de adorarlos, de endiosarlos, de saltarles y casi de besuquearlos no me parece" expresó.

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El periodista peruano cuestionó a distintos dirigentes de derecha de América Latina y Estados Unidos. "Dicen que son liberales de derecha, Milei, Bukele, Kast, incluso Trump, pero ¿son de verdad liberales? No me parece en absoluto", afirmó. Según planteó, esos liderazgos son "profundamente reaccionarios, antiliberales y conservadores".

Durante la entrevista, Bayly también señaló que el Gobierno argentino incumplió algunas de sus principales promesas económicas. Entre ellas mencionó la dolarización y la libre flotación del tipo de cambio, medidas que Milei había impulsado durante la campaña presidencial. “Eso va contra la filosofía liberal”, sostuvo.

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Otro de los puntos que cuestionó fue la relación del jefe de Estado con el periodismo. “Un buen liberal no insulta a los periodistas que lo critican”, afirmó Bayly, quien consideró que la prensa “no está para aplaudir, sino para criticar”. En ese sentido, concluyó: “Milei no gobierna como un liberal, gobierna como un autócrata”.

El escritor vinculó esa definición con el modo en que el Presidente ejerce el poder y remarcó que el comportamiento frente a la oposición y los medios permite distinguir “a un verdadero demócrata de un autócrata encubierto”. Además, comparó el caso argentino con el del presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien definió como un líder popular con rasgos autoritarios.

Bayly también se refirió a las denuncias que involucran al vocero presidencial Manuel Adorni y advirtió que Milei debe “castigar a los que abusan del poder” si quiere conservar su “credibilidad moral”. Según expresó, proteger a funcionarios cuestionados podría afectar la imagen del Gobierno.

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El periodista criticó el estilo personal del mandatario argentino y aseguró que se muestra “sobreexcitado, hiperventilado y sobreactuado”. “La política es teatro, representación y puesta en escena”, señaló, al tiempo que consideró que un presidente debe transmitir “respeto” desde su rol institucional. Bayly marcó diferencias entre Milei y Mauricio Macri, a quien elogió por “gobernar con aplomo y respeto por las formas”. Incluso aseguró que le gustaría que el ex presidente “volviera a la pelea” política y sostuvo que lo ve “con simpatía”.

Además, Bayly volvió a apuntar contra Donald Trump, a quien definió como “un irresponsable” por su accionar en conflictos internacionales como la guerra en Irán. “No le da la talla”, afirmó sobre el mandatario estadounidense.

CS/ff