El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene insistiendo en mencionar de forma risueña la posibilidad de que su país sume a Venezuela como un estado más, la presidenta de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, respondió con un "no" rotundo y claro.

"Jamás estaría previsto [ que Venezuela se convierta en un estado de la Unión] porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia", respondió Rodríguez ante la consulta de un periodista de la cadena de TV oficialista venezolana Telesur.

"Y nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre", subrayó la mandataria.

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La idea del "Estado 51": de mentira a verdad

La presidenta opinó sobre las ambiciones expansionistas de Trump desde la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, donde asistió este lunes a una audiencia de la Corte Internacional de Justicia por un diferendo territorial con Guyana.

Rodríguez suavizó las posibles tensiones mencionando que su gobierno trabaja en "una agenda diplomática de cooperación" con la administración de Trump luego de restablecer en marzo relaciones diplomáticas. Maduro había dado la espalda a los vínculos bilaterales siete años atrás. También recordó la importancia de las reservas petroleras de su país.

Venezuela especula con una dolarización formal, bajo la tutela de EE.UU.

Es la segunda vez que circula la idea de que Trump menciona a Venezuela como un hipotético "Estado 51". Esta vez fue instalada a partir de un posteo del periodista John Roberts, de la cadena Fox News, en su cuenta en X. "Acabo de colgar el teléfono con @realDonaldTrump ... me dijo que está considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51...", publicó Roberts.

El líder republicano ya había publicado en marzo un mensaje en su red social Truth donde especulaba con la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado 51. Ello luego del triunfo del país caribeño en el clásico Mundial de Béisbol ante el equipo estadounidense.

En oportunidades anteriores, Trump había sugerido en broma que podría presentarse a elecciones en Venezuela, ya que, dijo, la gente allí lo ama. También compartió en sus redes sociales una suerte de posteo de Wikipedia falso en el que se lo presentaba como "presidente interino" del país caribeño.

Trump afirma controlar los negocios petroleros de Venezuela luego del derrocamiento de Maduro durante una incursión de fuerzas militares de Estados Unidos el 3 de enero. Rodríguez, entonces su vicepresidenta, asumió el poder de forma temporal, y su relación con Estados Unidos ha sido ambigua desde entonces.

MB/ff