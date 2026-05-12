Ni invasión y bomba atómica, ni paz: la guerra en Irán

“Las negociaciones parecen estar en un punto muerto”, sostuvo la doctora en Relaciones Internacionales Ornela Fabani, quien definió el escenario actual entre Estados Unidos e Irán como un “tira y afloje” y consideró poco probable, al menos en el corto plazo, una invasión terrestre estadounidense sobre Medio Oriente. Según explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el conflicto ya “atraviesa a la comunidad internacional en su conjunto”, especialmente por la suba del petróleo y del gas y por la presión política que la guerra genera sobre Trump en plena carrera electoral.

Ornela Fabani es una académica investigadora, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y magíster por el SERIR. Se desempeña como investigadora asistente del CONICET. Su labor se centra en la política exterior argentina hacia países de Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Quilmes y Universidad Nacional de La Plata. Además, coordina el Departamento de Medio Oriente del IRI, en la Universidad Nacional de La Plata.

Donald Trump calificó recientemente de “totalmente inaceptable” la respuesta iraní a su plan de paz. Más allá de los adjetivos que utiliza siempre el hiperbólico Donald Trump, ¿qué interpretación hace usted de sus dichos y de su comportamiento para tratar de trazar alguna prospectiva de cómo va a avanzar esta guerra?

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Básicamente lo que podemos ver por estos días es que, contrariamente o en detrimento de las enormes expectativas que existieron este fin de semana con respecto a que se pudiese arribar a un fin de la guerra, esto no ha acontecido, sino que, por el contrario, lo que vemos es que las negociaciones parecen estar en un punto muerto. Hoy por hoy, lo que vemos es un estancamiento en términos diplomáticos que va acompañado también de una escalada en términos retóricos, porque tenemos a un Irán, por una parte, que habla de una propuesta realizada este fin de semana que ellos mismos definen como legítima y generosa, y como contrapartida un Trump que señala que esa propuesta es totalmente inaceptable, una basura, y que incluso plantea el gobierno de los Estados Unidos que este alto al fuego que se logró a principios de abril se encontraría en un estado crítico.

¿Cuánto tiempo puede soportar la economía mundial una guerra prolongada en el corazón de la producción energética del mundo?

Claramente, soportar se puede soportar, pero el tema último son las consecuencias que esto puede traer aparejado. Ayer mismo, leía un discurso que brindó el primer ministro de la India, Modi, donde, en línea con las propias recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía, llamó a su propia población a usar el transporte público. Si efectivamente van a emplear un auto, que ese auto se complete. Claramente todas estas son las consecuencias de la caída de la oferta. El incremento inclusive del precio del barril de petróleo, que entre ayer y hoy ha tocado los 107 dólares el barril de Brent.

Entonces, todo esto nos habla del incremento del costo de los combustibles. El incremento también, no podemos dejar de mencionar, del costo del gas. En Europa el gas ha llegado a incrementar su valor en un 50% en términos comparados con el período previo al inicio de esta contienda. Y todo esto nos marca, bueno, claramente las repercusiones que está teniendo, como usted bien me consultaba, sobre la economía internacional el actual conflicto.

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Ahora, India es un país que va camino a los 1.500 millones de habitantes. Paralelamente, China también es importador neto de energía, más allá de que hoy esté tratando de paliar con electricidad, con carbón. Obviamente, cuando la pregunta es soportar, aguantar, resistir, es subjetivo, como el dolor en los seres humanos. Pero hay un hecho concreto: más de la mitad de la población mundial es importadora de energía. Va a haber un punto a partir del cual el tema no va a ser ya de Estados Unidos e Irán, sino de la comunidad global.

Sí, yo creo que ya lo es, que es un tema ya de la comunidad global, y de hecho esto es lo que lleva a que distintos actores se estén viendo involucrados, al menos en el plano diplomático. También por estos días Francia y Gran Bretaña estaban obviamente convocando a una reunión para abordar la situación en el estrecho de Ormuz. Ya hace un tiempo que se viene trabajando sobre la posibilidad de constituir algún tipo de misión que lleve estabilidad al estrecho. Por supuesto, estos actores han dicho que esa misión no tendría un carácter ofensivo y que lo que buscaría sería garantizar el libre tránsito a través de este estrecho, restaurar la confianza en dicha vía marítima.

Pero, ¿por qué menciono esto? Porque son distintos actores. Hay declaraciones también del primer ministro de Turquía. Digo que son distintos actores que se han visto involucrados o al menos buscan tener algún rol que desempeñar para tratar de destrabar esta situación que atraviesa a la comunidad internacional en su conjunto, si bien de distintas formas, porque hay algunos actores que tienen mayores capacidades para paliar esta situación de crisis que otros. Pero insisto en que es un tema que atraviesa a la comunidad internacional en su conjunto.

¿Usted ve alguna posibilidad de triangular una solución simultánea entre el conflicto en Irán y el conflicto en Ucrania, con esta oferta de Putin de ser depositario del uranio enriquecido que tiene Irán? ¿Que haya alguna posibilidad de salida que resuelva ambos conflictos simultáneamente o es una utopía?

Ya ha habido propuestas previas, en el caso de Putin, de recibir reservas de uranio enriquecido. En otros momentos históricos esa propuesta también existió de parte de la Federación Rusa y no fue aceptada. Y no lo veo como algo altamente probable, que esta sea la forma de resolver o que Estados Unidos vaya a aceptar esta posibilidad como para encontrar respuesta a la solución de ambos conflictos.

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Y si no hay ninguna salida negociada, ¿qué probabilidad le asigna a un escenario inverso de un incremento de la hostilidad e inclusive con invasión terrestre o armas nucleares?

Tampoco. Si usted me consulta en este mismo momento, creo que es más probable que se sostenga el escenario actual de tira y afloje. Quiero decir, que se sostenga esta búsqueda de la negociación con un tira y afloje de las partes, pero sin que esto derive en un escenario de guerra total, de invasión de los Estados Unidos a Irán. Creo que esto es algo que no le conviene al gobierno de los Estados Unidos.

El día de hoy se dieron a conocer los costos que conlleva actualmente esta guerra. Se habla de 29.000 millones. A esto hay que agregarle que hubo una nueva solicitud por parte de los Estados Unidos de presupuesto al subcomité de Defensa de la Cámara de Representantes para seguir llevando adelante la guerra. A esto se suma el hecho de que el propio Trump va a tener que hacer frente a elecciones en el mes de noviembre en los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que sabemos que, en este caso, no ha mediado una declaración de guerra de los Estados Unidos.

El accionar de los Estados Unidos se dio en el marco de una ley federal de 1973 que autoriza el ejercicio de poderes de guerra, pero esa ley se ha vencido. Para poder una vez más hacer uso de las armas, el presidente Donald Trump tendría que pedir una extensión nuevamente por 30 días de dicha ley, y no parecería ser que esto sea lo que el presidente norteamericano busque. Yo creo que es más probable que, al menos en el corto plazo, la situación se sostenga y que se sigan evaluando posibilidades de negociación.

RM