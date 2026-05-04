Desafío sin precedentes de China a sanciones de EE.UU. desata tensiones

China ordenó a sus empresas ignorar las sanciones de Estados Unidos, un acto de desafío sin precedentes que amenaza con atrapar a un vasto sector bancario en el fuego cruzado a medida que aumentan las tensiones entre las mayores economías del mundo.

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Pekín ha criticado con frecuencia las sanciones unilaterales y las ha calificado de ilegítimas, pero también ha permitido discretamente que sus mayores empresas las cumplan, para evitar repercusiones en su propia economía y preservar el acceso al sistema financiero de EE.UU.

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El anuncio del sábado —antes de una esperada reunión a finales de este mes entre el presidente Donald Trump y su homólogo, Xi Jinping,— señala una postura mucho más agresiva. Pekín ha instruido ahora a las empresas a no acatar las sanciones de EE.UU. contra refinadores privados vinculados al comercio de petróleo iraní, incluida la importante refinería Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., que fue sancionada el mes pasado.

Dentro de China, los medios estatales y académicos que asesoran al gobierno buscaron presentar la represalia como una respuesta firme pero calibrada frente al exceso de poder de EE.UU. Un comentario en la aplicación del Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista, la calificó como “un paso decisivo” en el uso de instrumentos legales para frenar lo que denominó la “jurisdicción extraterritorial” de EE.UU.

La medida de Pekín pondrá a prueba el sistema de sanciones de EE.UU. en un momento en que ya enfrenta presión, mientras Washington oscila en sus restricciones contra Rusia, Venezuela e Irán. Con la guerra de Trump contra Irán tensando sus alianzas globales, China ha aprovechado la oportunidad para defender una parte clave de su sistema económico mientras amplía su arsenal de herramientas económicas.

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El gobierno de Xi ha intensificado progresivamente el uso de herramientas alternativas, desde tierras raras hasta tecnología. La semana pasada, Pekín bloqueó la compra por US$2.000 millones de la startup de inteligencia artificial Manus por parte de Meta Platforms Inc., frustrando la operación incluso después de haber sido cerrada.

“Quieren tener la mayor cantidad posible de palancas”, dijo Ja Ian Chong, profesor asociado de ciencia política en la Universidad Nacional de Singapur, sobre la decisión del sábado de instruir el desafío. “Esto debe verse en el contexto de controles crecientes. No es un hecho aislado”.

China está desplegando una medida de bloqueo introducida en 2021 destinada a proteger a sus empresas de leyes extranjeras que considera injustificadas. Los refinadores —incluido Hengli y otros procesadores privados— enfrentaban congelamientos de activos y prohibiciones de transacciones.

Las instituciones financieras que trabajan con Hengli y empresas relacionadas han estado intentando comprender la decisión y buscan claridad del regulador bancario. Los feriados públicos en China esta semana les dan algo de tiempo, ya que la actividad está en pausa, al igual que el período de gracia otorgado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

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Hengli Petrochemical Co., matriz cotizada en Shanghái de la refinería sancionada en Dalian, dijo en abril que proyectaba asegurar un crédito bancario total de 235.000 millones de yuanes (US$34.400 millones) para sí misma y todas sus unidades este año, parte del cual sería de carácter renovable.

Los procesadores privados de China han demostrado mayor disposición a asumir el riesgo de las sanciones de EE.UU., aprovechando el petróleo con descuento de Irán, Rusia y Venezuela. Aunque el sector incluye grandes empresas como Hengli, suele depender menos del sistema financiero de EE.UU. que las refinerías estatales. Sin embargo, los principales actores mantienen vínculos estrechos con los grandes bancos estatales de China.

Las alternativas para los bancos pueden incluir transacciones en yuanes, lo que las hace menos visibles para las autoridades de EE.UU. Bajo la orden de bloqueo, las empresas también pueden solicitar exenciones y podrían obtener aprobación si demuestran que el cumplimiento causaría dificultades o inconvenientes excepcionales.

“A juzgar por sus disposiciones específicas, la orden de prohibición se dirige principalmente a las sanciones concretas de EE.UU. impuestas a determinadas empresas chinas”, escribió Ji Wenhua, profesor de derecho que ha asesorado al Ministerio de Comercio, en un artículo de opinión en el Economic Daily. “Su objetivo central es anular su efecto legal dentro del territorio chino, en lugar de recurrir simultáneamente a medidas de represalia más agresivas”.

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Las medidas de EE.UU. restringen de forma ilegal el comercio normal con terceros países y violan normas internacionales, dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado el sábado. Prohibió el reconocimiento, la ejecución y el cumplimiento de las sanciones dirigidas a cinco empresas.

“El gobierno chino se ha opuesto sistemáticamente a las sanciones unilaterales que carecen de autorización de las Naciones Unidas y de base en el derecho internacional”, señaló la entidad.

Si bien es poco probable que la medida de bloqueo descarrile la cumbre entre Xi y Trump, la reacción de Washington indicará si el asunto escala, según analistas de Eurasia Group.

“Las refinerías trabajan principalmente con bancos chinos que aún no han sido sancionados directamente”, escribieron los analistas liderados por Dominic Chiu en una nota. “Si EE.UU. extiende sanciones secundarias a esas instituciones, o a grandes entidades estatales, Pekín probablemente respondería con contramedidas más contundentes”.

China ha sido durante mucho tiempo el mayor comprador individual de envíos de petróleo de Teherán, muchos de los cuales llegan de forma indirecta y a través de refinadores privados, y luego se transforman en gasolina, diésel y otros productos. Los datos aduaneros chinos no reflejan ese comercio y el último envío oficial se registró hace varios años.

Antes de Hengli, y ante el riesgo de repercusiones económicas y diplomáticas, los esfuerzos de Washington por recortar los ingresos petroleros de Teherán se habían centrado en empresas e instalaciones chinas más pequeñas. Hengli, en cambio, representa a las refinerías privadas más modernas de China, con un extenso complejo de procesamiento de petróleo y productos químicos en la provincia nororiental de Liaoning.

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Cui Fan, profesor que anteriormente asesoró al Ministerio de Comercio, dijo que Pekín debía actuar después de que EE.UU. apuntara a industrias chinas desde la refinación hasta el transporte marítimo por su participación en transacciones de petróleo iraní, advirtiendo que esas medidas desde 2025 eran cada vez más disruptivas.

“El alcance de estas sanciones sigue ampliándose, y los métodos se han vuelto cada vez más agresivos, mostrando una tendencia a una mayor escalada”, escribió en China Report, una revista estatal. “Si se permite que ese abuso continúe, alterará la estabilidad de la cadena de suministro energético de China y pondrá en riesgo la seguridad energética y los intereses de desarrollo del país”.

GZ