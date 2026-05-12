Costa Rica, rodeada por El Salvador y Honduras, dejó de ser la Suiza de Centroamérica

Costa Rica, históricamente presentada como la “Suiza de Centroamérica” por sus niveles de estabilidad democrática, educación y pacifismo institucional, atraviesa un cambio político que genera preocupación dentro del propio país. Así lo describió el analista en relaciones internacionales Eduardo Robles, quien aseguró que la nueva etapa encabezada por Laura Fernández marca “la continuidad de la derecha en Costa Rica” y advirtió que el país “se va a enfocar un poco más en mano dura y en restringir algunas libertades individuales”. Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), consideró impactante que, durante el traspaso de mando, “quienes entregaron el pabellón nacional fueron policías y no estudiantes, como lo veníamos haciendo durante toda nuestra historia desde que se abolió el ejército en Costa Rica".

Eduardo Robles es un profesional costarricense especializado en relaciones internacionales y negocios internacionales. Cuenta con una trayectoria que se destaca por integrar el análisis político con la gestión financiera. Cuenta con más de 14 años de experiencia en áreas financieras dentro de empresas transnacionales.

Nos gustaría que nos tratara de explicar, para argentinos, para extranjeros tan distantes de Costa Rica, qué representa la llegada de Laura Fernández allí al poder en Costa Rica.

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Nosotros estuvimos la semana pasada en el traspaso de poderes, el día viernes, y para nosotros fue un momento importante en la historia de nuestro país: la segunda mujer presidenta. Y venimos, como hablamos la última vez que entrevistamos, sobre la continuidad de la derecha en Costa Rica. Tuvimos algunas visitas importantes, como por ejemplo el rey de España, el subsecretario de Estados Unidos, el presidente de Israel. Entonces, creo que eso marca un poco la política y el camino que va a seguir nuestro país de aquí en los próximos cuatro años.

Y también quiero mencionar un aspecto importante, algo particular que pasó durante la sesión pasada, y es que quienes entregaron el pabellón nacional fueron policías y no estudiantes en Costa Rica, como lo veníamos haciendo durante toda nuestra historia desde que se abolió el ejército en Costa Rica.

Entonces, ahí un poco marca el camino de estos gobiernos que han sido un poco populistas, donde dejamos de lado la educación, los estudiantes, la paz, y ahora mostramos a los policías entregando el pabellón nacional. Y un poco, un aspecto para nosotros como costarricenses fue impactante y marca un poco el camino que va a tomar ahora Fernández en sus próximos cuatro años.

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¿Y cuál es ese camino? ¿Cómo lo podrías sintetizar en categorías mundiales?

Estamos muy alineados con la política estadounidense de derecha. Entonces, creo que va un poco ahí. Dos semanas antes de Laura Fernández asumir como presidenta de Costa Rica, tuvimos la visita de Bukele, el presidente de El Salvador, con Rodrigo Chávez, donde reafirma la posición de crear una cárcel como el CECOT. Ya eso marca un poco la política de Costa Rica. Se va a enfocar un poco más en mano dura, en restringir algunas libertades individuales, que ha sido muy cuestionado y también importante.

Laura Fernández ganó con el 48% de los votos, pero existe más del 50% de la población que no la quería ya como presidenta. Entonces, todavía está muy marcada la diferencia entre nosotros, porque está el país muy dividido, algo que no se veía hace muchos años. Y eso también es un poco tenso, ese ambiente tenso que existe por cómo va a ser este momento, de cómo si vamos a ser restringidos. Entonces, un poco va por ahí la mano de todos estos gobiernos de derecha que han tomado los gobiernos en América Latina durante los últimos años.

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Eduardo, a la distancia, desde Argentina siempre veíamos a Costa Rica como la excepción latinoamericana, como el país con mayores niveles de democracia, mayores niveles de republicanismo, mayores niveles de educación. Por lo que usted nos está contando, podríamos decir que Costa Rica está dejando de ser esa excepción centroamericana para, de alguna manera, homogeneizarse con vecinos como El Salvador.

Me parece que sí. Nosotros, en educación, siempre estuvimos en los mejores índices de educación, de desarrollo. A nivel democrático seguimos estando en un nivel alto, de buena participación, pero ahora estamos más alineados con estas políticas de derecha, como con El Salvador.

Ahora está todo esto de los “Honduras Day”, donde políticas israelitas y estadounidenses quieren meterse directamente en la influencia política de Centroamérica. Bueno, y Suramérica también, donde se quieren desestabilizar gobiernos como los de Colombia, Honduras y México. Entonces, esa parte de nosotros estar muy alineados hacia ellos nos genera cierto temor.

También está esta parte de que fuertemente se habla de crear una base militar estadounidense en Costa Rica, lo cual es algo nuevo. Nosotros no tenemos ejército, no tenemos militares en el país, no estamos configurados a esa imagen, y ahora nos va a tocar afrontarlo y asumir las consecuencias de este tipo de decisiones en un país pacífico como Costa Rica.

RM/ff