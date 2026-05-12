La fiscalía pidió desestimar la denuncia del Gobierno contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno por presunto espionaje

Según el fiscal Gerardo Pollicita, los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, del canal TN, no cometieron un delito al producir un informe en los pasillos de la Casa Rosada usando lentes inteligentes y, por ese motivo, desestimó la denuncia que había realizado la Casa Militar de la sede presidencial por supuesto espionaje.

Según difundió Clarín, el magistrado afirmó: “Más allá de la modalidad clandestina empleada, de la falta de autorización para llevar adelante la actividad y de la consecuente sanción administrativa que ello acarreó, el contenido difundido no reviste la entidad requerida por los tipos penales en trato”.

Luciana Geuna en su programa "¿Y mañana qué?"

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En referencia al supuesto delito denunciado, el fiscal señaló que “esto es, el carácter reservado necesario en miras de la protección de la seguridad nacional, en tanto no se ha acreditado que las grabaciones difundidas hayan generado condiciones aptas para revelar secretos —extremo que, por lo demás, tampoco fue debidamente precisado en la denuncia inicial—“.

Noches triste del periodismo argentino

Según Pollicita, “no se advierte en el caso la concurrencia de los elementos típicos exigidos por las mencionadas normas, desde que las imágenes obtenidas muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público, sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional o del normal funcionamiento de la institución involucrada, todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”.

De esta forma, el fiscal descartó que la grabación pusiera en peligro la seguridad nacional, la justificación que había dado el Gobierno cuando realizó su denuncia contra los periodistas de TN. Sin embargo, aclaró: “lo dicho no implica en absoluto que conductas o hechos como los que aquí se han denunciado hayan carecido de consecuencias jurídicas”.

El posteo de la periodista Mariel Fitz Patrick anunciando la medida del fiscal Pollicita

El cruce entre Luciana Geuna y Lilia Lemoine por la filmación en Casa Rosada

Tras la difusión de imágenes grabadas en la Casa Rosada usando lentes especiales para un informe que se emitió en el programa “¿Y mañana qué?”, de Luciana Geuna e Ignacio Salerno, el Gobierno presentó una denuncia contra los periodistas por supuesto espionaje y el propio presidente Javier Milei usó sus redes sociales para insultar a la excolaboradora de Jorge Lanata.

Además, el Gobierno decidió suspender el acceso a los periodistas acreditados en Casa Rosada durante varios días, lo que provocó fuertes cuestionamientos en su contra.

Javier Milei contra Luciana Geuna

En este contexto, Geuna hizo su descargo explicando que “era un informe bastante inocente, no había denuncia ni mucho menos imágenes prohibidas. Avisamos con anterioridad a funcionarios del área de Prensa”.

Luego remarcó que lo que se grabó fueron áreas de libre circulación: “Son imágenes que se repiten por miles en redes sociales cuando los chicos van de visita o incluso en Google Street View”. Y agregó que el objetivo del informe era mostrar, a través de Salerno, como trabaja un periodista acreditado en la Casa Rosada, cumpliendo con los diferentes protocolos.

El influencer Dannan denunció a Lilia Lemoine por la difusión de la imagen íntima

La diputada libertaria Lilia Lemoine salió a responderle a través de su cuenta oficial en la red social X. “Geuna me dijo que tenían autorización para hacerlo, y eso es mentira. Quiero decir, además de haberlo hecho, intentaron difamar a un funcionario público”, escribió la legisladora.

El posteo de Lilia Lemoine contra Luciana Geuna

Para luego afirmar: “No siente remordimiento... no cree que lo que hizo estuviera mal. Nunca creen que hacen algo mal. Y si cometen un error, siempre paga las consecuencias otra persona”.